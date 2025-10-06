Hvad er PHILCOIN (PHL)

Philcoin is the world's first philanthropic coin that's changing the way giving happens. Built on the belief that everyone should have the power to give and receive, Philcoin is the Get2Give rewards token within the PhilSocial ecosystem: users earn rewards through referrals, transactions, and platform engagement, and unlock those rewards by giving back to verified causes.

PHILCOIN er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePHILCOINinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekPHLtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om PHILCOIN på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din PHILCOIN købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

PHILCOIN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PHILCOIN (PHL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PHILCOIN (PHL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PHILCOIN.

Tjek PHILCOIN prisprediktion nu!

PHILCOIN (PHL) Tokenomics

At forstå tokenomics for PHILCOIN (PHL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PHL Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du PHILCOIN (PHL)

Leder du efter, hvordan du køber PHILCOIN? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe PHILCOIN på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

PHL til lokale valutaer

Prøv konverter

PHILCOIN Ressource

For en mere dybdegående forståelse af PHILCOIN, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om PHILCOIN Hvor meget er PHILCOIN (PHL) værd i dag? Den direkte PHL pris i USD er 0.02322 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle PHL til USD pris? $ 0.02322 . Tjek Den aktuelle pris på PHLtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af PHILCOIN? Markedsværdien for PHL er $ 0.00 USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af PHL? Den cirkulerende forsyning af PHL er 0.00 USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på PHL? PHL opnåede en ATH-pris på 0.9330571942012122 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PHL? PHL så en ATL-pris på 0.000828659014263877 USD . Hvad er handelsvolumen for PHL? Direkte 24-timers handelsvolumen for PHL er $ 229.80K USD . Bliver PHL højere i år? PHL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PHL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

PHILCOIN (PHL) Vigtige brancheopdateringer

