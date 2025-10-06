UdvekslingDEX+
Den direkte PepsiCo pris i dag er 147.32 USD. Følg med i realtid PEPON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PEPON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

PepsiCo-kurs(PEPON)

1 PEPON til USD direkte pris:

$147.32
$147.32$147.32
-0.04%1D
USD
PepsiCo (PEPON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:06:00 (UTC+8)

PepsiCo (PEPON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 146.5
$ 146.5$ 146.5
24H lav
$ 148.14
$ 148.14$ 148.14
24H høj

$ 146.5
$ 146.5$ 146.5

$ 148.14
$ 148.14$ 148.14

$ 156.71583734346297
$ 156.71583734346297$ 156.71583734346297

$ 139.61853462367836
$ 139.61853462367836$ 139.61853462367836

-0.17%

-0.04%

-3.96%

-3.96%

PepsiCo (PEPON) realtidsprisen er $ 147.32. I løbet af de sidste 24 timer har PEPON handlet mellem et lavpunkt på $ 146.5 og et højdepunkt på $ 148.14, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PEPONs højeste pris nogensinde er $ 156.71583734346297, mens den laveste pris nogensinde er $ 139.61853462367836.

Når det gælder kortsigtet performance, PEPON har ændret sig med -0.17% i løbet af den sidste time, -0.04% i løbet af 24 timer og -3.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PepsiCo (PEPON) Markedsinformation

No.1778

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

$ 53.95K
$ 53.95K$ 53.95K

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

15.34K
15.34K 15.34K

15,343.88155589
15,343.88155589 15,343.88155589

ETH

Den nuværende markedsværdi på PepsiCo er $ 2.26M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 53.95K. Det cirkulerende forsyning af PEPON er 15.34K, med et samlet udbud på 15343.88155589. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.26M.

PepsiCo (PEPON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for PepsiCo i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.059-0.04%
30 dage$ +4.04+2.81%
60 dage$ +47.32+47.32%
90 dage$ +47.32+47.32%
PepsiCo Prisændring i dag

I dag PEPON blev der registreret en ændring på $ -0.059 (-0.04%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

PepsiCo 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +4.04 (+2.81%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

PepsiCo 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage PEPON sås en ændring af $ +47.32 (+47.32%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

PepsiCo 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +47.32 (+47.32%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for PepsiCo (PEPON)?

Tjek PepsiCoPrishistorik-siden nu.

Hvad er PepsiCo (PEPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

PepsiCo er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePepsiCoinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekPEPONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om PepsiCo på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din PepsiCo købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

PepsiCo Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PepsiCo (PEPON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PepsiCo (PEPON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PepsiCo.

Tjek PepsiCo prisprediktion nu!

PepsiCo (PEPON) Tokenomics

At forstå tokenomics for PepsiCo (PEPON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PEPON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du PepsiCo (PEPON)

Leder du efter, hvordan du køber PepsiCo? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe PepsiCo på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

PEPON til lokale valutaer

1 PepsiCo(PEPON) til VND
3,876,725.8
1 PepsiCo(PEPON) til AUD
A$223.9264
1 PepsiCo(PEPON) til GBP
111.9632
1 PepsiCo(PEPON) til EUR
126.6952
1 PepsiCo(PEPON) til USD
$147.32
1 PepsiCo(PEPON) til MYR
RM617.2708
1 PepsiCo(PEPON) til TRY
6,191.8596
1 PepsiCo(PEPON) til JPY
¥22,539.96
1 PepsiCo(PEPON) til ARS
ARS$211,362.9504
1 PepsiCo(PEPON) til RUB
11,843.0548
1 PepsiCo(PEPON) til INR
13,077.5964
1 PepsiCo(PEPON) til IDR
Rp2,455,332.3512
1 PepsiCo(PEPON) til PHP
8,646.2108
1 PepsiCo(PEPON) til EGP
￡E.6,957.9236
1 PepsiCo(PEPON) til BRL
R$791.1084
1 PepsiCo(PEPON) til CAD
C$206.248
1 PepsiCo(PEPON) til BDT
18,020.1824
1 PepsiCo(PEPON) til NGN
212,889.1856
1 PepsiCo(PEPON) til COP
$566,614.818
1 PepsiCo(PEPON) til ZAR
R.2,558.9484
1 PepsiCo(PEPON) til UAH
6,180.074
1 PepsiCo(PEPON) til TZS
T.Sh.361,078.3736
1 PepsiCo(PEPON) til VES
Bs32,557.72
1 PepsiCo(PEPON) til CLP
$138,775.44
1 PepsiCo(PEPON) til PKR
Rs41,603.168
1 PepsiCo(PEPON) til KZT
77,782.0136
1 PepsiCo(PEPON) til THB
฿4,746.6504
1 PepsiCo(PEPON) til TWD
NT$4,535.9828
1 PepsiCo(PEPON) til AED
د.إ540.6644
1 PepsiCo(PEPON) til CHF
Fr117.856
1 PepsiCo(PEPON) til HKD
HK$1,144.6764
1 PepsiCo(PEPON) til AMD
֏56,184.9016
1 PepsiCo(PEPON) til MAD
.د.م1,359.7636
1 PepsiCo(PEPON) til MXN
$2,734.2592
1 PepsiCo(PEPON) til SAR
ريال552.45
1 PepsiCo(PEPON) til ETB
Br22,632.7716
1 PepsiCo(PEPON) til KES
KSh18,980.7088
1 PepsiCo(PEPON) til JOD
د.أ104.44988
1 PepsiCo(PEPON) til PLN
542.1376
1 PepsiCo(PEPON) til RON
лв649.6812
1 PepsiCo(PEPON) til SEK
kr1,396.5936
1 PepsiCo(PEPON) til BGN
лв248.9708
1 PepsiCo(PEPON) til HUF
Ft49,568.7604
1 PepsiCo(PEPON) til CZK
3,106.9788
1 PepsiCo(PEPON) til KWD
د.ك44.9326
1 PepsiCo(PEPON) til ILS
478.79
1 PepsiCo(PEPON) til BOB
Bs1,017.9812
1 PepsiCo(PEPON) til AZN
250.444
1 PepsiCo(PEPON) til TJS
SM1,352.3976
1 PepsiCo(PEPON) til GEL
399.2372
1 PepsiCo(PEPON) til AOA
Kz135,032.0388
1 PepsiCo(PEPON) til BHD
.د.ب55.245
1 PepsiCo(PEPON) til BMD
$147.32
1 PepsiCo(PEPON) til DKK
kr953.1604
1 PepsiCo(PEPON) til HNL
L3,862.7304
1 PepsiCo(PEPON) til MUR
6,738.4168
1 PepsiCo(PEPON) til NAD
$2,547.1628
1 PepsiCo(PEPON) til NOK
kr1,490.8784
1 PepsiCo(PEPON) til NZD
$256.3368
1 PepsiCo(PEPON) til PAB
B/.147.32
1 PepsiCo(PEPON) til PGK
K618.744
1 PepsiCo(PEPON) til QAR
ر.ق534.7716
1 PepsiCo(PEPON) til RSD
дин.14,964.7656
1 PepsiCo(PEPON) til UZS
soʻm1,753,809.2432
1 PepsiCo(PEPON) til ALL
L12,299.7468
1 PepsiCo(PEPON) til ANG
ƒ263.7028
1 PepsiCo(PEPON) til AWG
ƒ263.7028
1 PepsiCo(PEPON) til BBD
$294.64
1 PepsiCo(PEPON) til BAM
KM247.4976
1 PepsiCo(PEPON) til BIF
Fr430,616.36
1 PepsiCo(PEPON) til BND
$190.0428
1 PepsiCo(PEPON) til BSD
$147.32
1 PepsiCo(PEPON) til JMD
$23,578.566
1 PepsiCo(PEPON) til KHR
589,280
1 PepsiCo(PEPON) til KMF
Fr62,758.32
1 PepsiCo(PEPON) til LAK
3,202,608.6316
1 PepsiCo(PEPON) til LKR
රු44,723.4056
1 PepsiCo(PEPON) til MDL
L2,500.0204
1 PepsiCo(PEPON) til MGA
Ar660,627.076
1 PepsiCo(PEPON) til MOP
P1,180.0332
1 PepsiCo(PEPON) til MVR
2,253.996
1 PepsiCo(PEPON) til MWK
MK254,878.332
1 PepsiCo(PEPON) til MZN
MT9,413.748
1 PepsiCo(PEPON) til NPR
रु20,836.9408
1 PepsiCo(PEPON) til PYG
1,044,793.44
1 PepsiCo(PEPON) til RWF
Fr214,055.96
1 PepsiCo(PEPON) til SBD
$1,212.4436
1 PepsiCo(PEPON) til SCR
2,012.3912
1 PepsiCo(PEPON) til SRD
$5,671.82
1 PepsiCo(PEPON) til SVC
$1,289.05
1 PepsiCo(PEPON) til SZL
L2,547.1628
1 PepsiCo(PEPON) til TMT
m515.62
1 PepsiCo(PEPON) til TND
د.ت433.71008
1 PepsiCo(PEPON) til TTD
$997.3564
1 PepsiCo(PEPON) til UGX
Sh511,495.04
1 PepsiCo(PEPON) til XAF
Fr83,235.8
1 PepsiCo(PEPON) til XCD
$397.764
1 PepsiCo(PEPON) til XOF
Fr83,235.8
1 PepsiCo(PEPON) til XPF
Fr15,026.64
1 PepsiCo(PEPON) til BWP
P1,972.6148
1 PepsiCo(PEPON) til BZD
$296.1132
1 PepsiCo(PEPON) til CVE
$14,002.766
1 PepsiCo(PEPON) til DJF
Fr26,075.64
1 PepsiCo(PEPON) til DOP
$9,437.3192
1 PepsiCo(PEPON) til DZD
د.ج19,147.1804
1 PepsiCo(PEPON) til FJD
$332.9432
1 PepsiCo(PEPON) til GNF
Fr1,269,898.4
1 PepsiCo(PEPON) til GTQ
Q1,125.5248
1 PepsiCo(PEPON) til GYD
$30,851.7544
1 PepsiCo(PEPON) til ISK
kr18,267.68

PepsiCo Ressource

For en mere dybdegående forståelse af PepsiCo, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel PepsiCo hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om PepsiCo

Hvor meget er PepsiCo (PEPON) værd i dag?
Den direkte PEPON pris i USD er 147.32 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PEPON til USD pris?
Den aktuelle pris på PEPONtil USD er $ 147.32. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PepsiCo?
Markedsværdien for PEPON er $ 2.26M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PEPON?
Den cirkulerende forsyning af PEPON er 15.34K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PEPON?
PEPON opnåede en ATH-pris på 156.71583734346297 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PEPON?
PEPON så en ATL-pris på 139.61853462367836 USD.
Hvad er handelsvolumen for PEPON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PEPON er $ 53.95K USD.
Bliver PEPON højere i år?
PEPON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PEPON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:06:00 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

