Hvad er OpenVPP (OVPP)

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale. OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

OpenVPP er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineOpenVPPinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekOVPPtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om OpenVPP på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din OpenVPP købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

OpenVPP Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil OpenVPP (OVPP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine OpenVPP (OVPP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for OpenVPP.

Tjek OpenVPP prisprediktion nu!

OpenVPP (OVPP) Tokenomics

At forstå tokenomics for OpenVPP (OVPP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om OVPP Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du OpenVPP (OVPP)

Leder du efter, hvordan du køber OpenVPP? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe OpenVPP på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

OVPP til lokale valutaer

Prøv konverter

OpenVPP Ressource

For en mere dybdegående forståelse af OpenVPP, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om OpenVPP Hvor meget er OpenVPP (OVPP) værd i dag? Den direkte OVPP pris i USD er 0,0242 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle OVPP til USD pris? $ 0,0242 . Tjek Den aktuelle pris på OVPPtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af OpenVPP? Markedsværdien for OVPP er $ 19,36M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af OVPP? Den cirkulerende forsyning af OVPP er 800,00M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på OVPP? OVPP opnåede en ATH-pris på 0,28680257838566486 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på OVPP? OVPP så en ATL-pris på 0,000026830293467548 USD . Hvad er handelsvolumen for OVPP? Direkte 24-timers handelsvolumen for OVPP er $ 619,47K USD . Bliver OVPP højere i år? OVPP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se OVPP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

OpenVPP (OVPP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025