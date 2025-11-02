OpenVPP (OVPP) Prisprediktion (USD)

Få OpenVPP prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget OVPP vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på OpenVPP % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.02503 $0.02503 $0.02503 +13.82% USD Faktisk Forudsigelse OpenVPP Prisprediktion for 2025-2050 (USD) OpenVPP (OVPP) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan OpenVPP potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.02503 i 2025. OpenVPP (OVPP) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan OpenVPP potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026281 i 2026. OpenVPP (OVPP) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på OVPP for 2027 være $ 0.027595 med en 10.25% vækstrate. OpenVPP (OVPP) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på OVPP i 2028 være $ 0.028975 med en 15.76% vækstrate. OpenVPP (OVPP) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for OVPP i 2029 være $ 0.030424 sammen med 21.55% vækstraten. OpenVPP (OVPP) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for OVPP i 2030 være $ 0.031945 sammen med 27.63% vækstraten. OpenVPP (OVPP) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på OpenVPP potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.052035. OpenVPP (OVPP) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på OpenVPP potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.084760. År Pris Vækst 2025 $ 0.02503 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.025033 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.025054 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.025132 0.41% OpenVPP (OVPP) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på OVPP for November 2, 2025(I dag) , er $0.02503 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. OpenVPP (OVPP) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for OVPP, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.025033 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. OpenVPP (OVPP) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for OVPP, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.025054 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. OpenVPP (OVPP) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på OVPP være $0.025132 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel OpenVPP prisstatistik Nuværende pris $ 0.02503$ 0.02503 $ 0.02503 Prisændring (24 T) +13.82% Markedsværdi $ 20.03M$ 20.03M $ 20.03M Cirkulationsforsyning 800.00M 800.00M 800.00M Volumen (24 timer) $ 602.25K$ 602.25K $ 602.25K Volumen (24 timer) -- Den seneste OVPP pris er $ 0.02503. Den har en 24-timers ændring på +13.82%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 602.25K. Desuden har OVPP et cirkulerende forsyning på 800.00M og en samlet markedsværdi på $ 20.03M. Se live OVPP pris

Sådan køber du OpenVPP (OVPP) Prøver du at købe OVPP? Du kan nu købe OVPP via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber OpenVPP og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber OVPP nu

OpenVPP Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på OpenVPP-siden med livepriser er den aktuelle pris på OpenVPP 0.02504USD. Det cirkulerende udbud af OpenVPP(OVPP) er 0.00 OVPP , hvilket giver det en markedsværdi på $20.03M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.19% $ 0.004060 $ 0.026 $ 0.02084

7 dage -0.16% $ -0.00493 $ 0.03002 $ 0.01985

30 dage -0.75% $ -0.076729 $ 0.1166 $ 0.01985 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har OpenVPP vist en prisbevægelse på $0.004060 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.19% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev OpenVPP handlet til en højeste værdi på $0.03002 og en laveste værdi på $0.01985 . Den havde oplevet en prisændring på -0.16% . Denne seneste tendens viser OVPPs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har OpenVPP oplevet en ændring på -0.75% , hvilket svarer til cirka $-0.076729 i værdi. Det tyder på, at OVPP kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette OpenVPP prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele OVPP prishistorikken

Hvordan fungerer OpenVPP (OVPP )-prisforudsigelsesmodulet? OpenVPP-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på OVPP baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for OpenVPP over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på OVPP, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på OpenVPP. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for OVPP. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af OVPP for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for OpenVPP.

Hvorfor er OVPP prisforudsigelse vigtig?

OVPP Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er OVPP værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil OVPP opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for OVPP næste måned? Ifølge OpenVPP (OVPP) prisprediktionsværktøjet vil den forventede OVPP pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 OVPP koste i 2026? Prisen på 1 OpenVPP (OVPP) er i dag $0.02503 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil OVPP stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på OVPP i 2027? OpenVPP (OVPP) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 OVPP i 2027. Hvad er det anslåede prismål for OVPP i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil OpenVPP (OVPP) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for OVPP i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil OpenVPP (OVPP) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 OVPP koste i 2030? Prisen på 1 OpenVPP (OVPP) er i dag $0.02503 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil OVPP stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er OVPP prisforudsigelsen for 2040? OpenVPP (OVPP) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 OVPP i 2040.