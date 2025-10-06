UdvekslingDEX+
Den direkte OpenPad AI pris i dag er 0.001071 USD. Følg med i realtid OPAD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk OPAD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

OpenPad AI Logo

OpenPad AI-kurs(OPAD)

1 OPAD til USD direkte pris:

$0.001071
-0.55%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:02:29 (UTC+8)

OpenPad AI (OPAD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.001032
24H lav
$ 0.001078
24H høj

$ 0.001032
$ 0.001078
--
--
-0.47%

-0.54%

-28.32%

-28.32%

OpenPad AI (OPAD) realtidsprisen er $ 0.001071. I løbet af de sidste 24 timer har OPAD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.001032 og et højdepunkt på $ 0.001078, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OPADs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, OPAD har ændret sig med -0.47% i løbet af den sidste time, -0.54% i løbet af 24 timer og -28.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OpenPad AI (OPAD) Markedsinformation

--
$ 23.79K
$ 23.79K$ 23.79K

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Den nuværende markedsværdi på OpenPad AI er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 23.79K. Det cirkulerende forsyning af OPAD er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.07M.

OpenPad AI (OPAD) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for OpenPad AI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00000592-0.54%
30 dage$ -0.003234-75.13%
60 dage$ -0.029959-96.55%
90 dage$ -0.018929-94.65%
OpenPad AI Prisændring i dag

I dag OPAD blev der registreret en ændring på $ -0.00000592 (-0.54%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

OpenPad AI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.003234 (-75.13%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

OpenPad AI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage OPAD sås en ændring af $ -0.029959 (-96.55%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

OpenPad AI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.018929 (-94.65%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for OpenPad AI (OPAD)?

Tjek OpenPad AIPrishistorik-siden nu.

Hvad er OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

OpenPad AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineOpenPad AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekOPADtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om OpenPad AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din OpenPad AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

OpenPad AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil OpenPad AI (OPAD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine OpenPad AI (OPAD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for OpenPad AI.

Tjek OpenPad AI prisprediktion nu!

OpenPad AI (OPAD) Tokenomics

At forstå tokenomics for OpenPad AI (OPAD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om OPAD Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du OpenPad AI (OPAD)

Leder du efter, hvordan du køber OpenPad AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe OpenPad AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

OPAD til lokale valutaer

1 OpenPad AI(OPAD) til VND
28.183365
1 OpenPad AI(OPAD) til AUD
A$0.00162792
1 OpenPad AI(OPAD) til GBP
0.00081396
1 OpenPad AI(OPAD) til EUR
0.00092106
1 OpenPad AI(OPAD) til USD
$0.001071
1 OpenPad AI(OPAD) til MYR
RM0.00448749
1 OpenPad AI(OPAD) til TRY
0.04501413
1 OpenPad AI(OPAD) til JPY
¥0.163863
1 OpenPad AI(OPAD) til ARS
ARS$1.53658512
1 OpenPad AI(OPAD) til RUB
0.08609769
1 OpenPad AI(OPAD) til INR
0.09507267
1 OpenPad AI(OPAD) til IDR
Rp17.84999286
1 OpenPad AI(OPAD) til PHP
0.06285699
1 OpenPad AI(OPAD) til EGP
￡E.0.05058333
1 OpenPad AI(OPAD) til BRL
R$0.00575127
1 OpenPad AI(OPAD) til CAD
C$0.0014994
1 OpenPad AI(OPAD) til BDT
0.13100472
1 OpenPad AI(OPAD) til NGN
1.54768068
1 OpenPad AI(OPAD) til COP
$4.11922665
1 OpenPad AI(OPAD) til ZAR
R.0.01860327
1 OpenPad AI(OPAD) til UAH
0.04492845
1 OpenPad AI(OPAD) til TZS
T.Sh.2.62499958
1 OpenPad AI(OPAD) til VES
Bs0.236691
1 OpenPad AI(OPAD) til CLP
$1.008882
1 OpenPad AI(OPAD) til PKR
Rs0.3024504
1 OpenPad AI(OPAD) til KZT
0.56546658
1 OpenPad AI(OPAD) til THB
฿0.03450762
1 OpenPad AI(OPAD) til TWD
NT$0.03297609
1 OpenPad AI(OPAD) til AED
د.إ0.00393057
1 OpenPad AI(OPAD) til CHF
Fr0.0008568
1 OpenPad AI(OPAD) til HKD
HK$0.00832167
1 OpenPad AI(OPAD) til AMD
֏0.40845798
1 OpenPad AI(OPAD) til MAD
.د.م0.00988533
1 OpenPad AI(OPAD) til MXN
$0.01987776
1 OpenPad AI(OPAD) til SAR
ريال0.00401625
1 OpenPad AI(OPAD) til ETB
Br0.16453773
1 OpenPad AI(OPAD) til KES
KSh0.13798764
1 OpenPad AI(OPAD) til JOD
د.أ0.000759339
1 OpenPad AI(OPAD) til PLN
0.00394128
1 OpenPad AI(OPAD) til RON
лв0.00472311
1 OpenPad AI(OPAD) til SEK
kr0.01015308
1 OpenPad AI(OPAD) til BGN
лв0.00180999
1 OpenPad AI(OPAD) til HUF
Ft0.36035937
1 OpenPad AI(OPAD) til CZK
0.02258739
1 OpenPad AI(OPAD) til KWD
د.ك0.000326655
1 OpenPad AI(OPAD) til ILS
0.00348075
1 OpenPad AI(OPAD) til BOB
Bs0.00740061
1 OpenPad AI(OPAD) til AZN
0.0018207
1 OpenPad AI(OPAD) til TJS
SM0.00983178
1 OpenPad AI(OPAD) til GEL
0.00290241
1 OpenPad AI(OPAD) til AOA
Kz0.98166789
1 OpenPad AI(OPAD) til BHD
.د.ب0.000401625
1 OpenPad AI(OPAD) til BMD
$0.001071
1 OpenPad AI(OPAD) til DKK
kr0.00692937
1 OpenPad AI(OPAD) til HNL
L0.02808162
1 OpenPad AI(OPAD) til MUR
0.04898754
1 OpenPad AI(OPAD) til NAD
$0.01851759
1 OpenPad AI(OPAD) til NOK
kr0.01083852
1 OpenPad AI(OPAD) til NZD
$0.00186354
1 OpenPad AI(OPAD) til PAB
B/.0.001071
1 OpenPad AI(OPAD) til PGK
K0.0044982
1 OpenPad AI(OPAD) til QAR
ر.ق0.00388773
1 OpenPad AI(OPAD) til RSD
дин.0.10879218
1 OpenPad AI(OPAD) til UZS
soʻm12.74999796
1 OpenPad AI(OPAD) til ALL
L0.08941779
1 OpenPad AI(OPAD) til ANG
ƒ0.00191709
1 OpenPad AI(OPAD) til AWG
ƒ0.00191709
1 OpenPad AI(OPAD) til BBD
$0.002142
1 OpenPad AI(OPAD) til BAM
KM0.00179928
1 OpenPad AI(OPAD) til BIF
Fr3.130533
1 OpenPad AI(OPAD) til BND
$0.00138159
1 OpenPad AI(OPAD) til BSD
$0.001071
1 OpenPad AI(OPAD) til JMD
$0.17141355
1 OpenPad AI(OPAD) til KHR
4.284
1 OpenPad AI(OPAD) til KMF
Fr0.456246
1 OpenPad AI(OPAD) til LAK
23.28260823
1 OpenPad AI(OPAD) til LKR
රු0.32513418
1 OpenPad AI(OPAD) til MDL
L0.01817487
1 OpenPad AI(OPAD) til MGA
Ar4.8026853
1 OpenPad AI(OPAD) til MOP
P0.00857871
1 OpenPad AI(OPAD) til MVR
0.0163863
1 OpenPad AI(OPAD) til MWK
MK1.8529371
1 OpenPad AI(OPAD) til MZN
MT0.0684369
1 OpenPad AI(OPAD) til NPR
रु0.15148224
1 OpenPad AI(OPAD) til PYG
7.595532
1 OpenPad AI(OPAD) til RWF
Fr1.556163
1 OpenPad AI(OPAD) til SBD
$0.00881433
1 OpenPad AI(OPAD) til SCR
0.01462986
1 OpenPad AI(OPAD) til SRD
$0.0412335
1 OpenPad AI(OPAD) til SVC
$0.00937125
1 OpenPad AI(OPAD) til SZL
L0.01851759
1 OpenPad AI(OPAD) til TMT
m0.0037485
1 OpenPad AI(OPAD) til TND
د.ت0.003153024
1 OpenPad AI(OPAD) til TTD
$0.00725067
1 OpenPad AI(OPAD) til UGX
Sh3.718512
1 OpenPad AI(OPAD) til XAF
Fr0.605115
1 OpenPad AI(OPAD) til XCD
$0.0028917
1 OpenPad AI(OPAD) til XOF
Fr0.605115
1 OpenPad AI(OPAD) til XPF
Fr0.109242
1 OpenPad AI(OPAD) til BWP
P0.01434069
1 OpenPad AI(OPAD) til BZD
$0.00215271
1 OpenPad AI(OPAD) til CVE
$0.10179855
1 OpenPad AI(OPAD) til DJF
Fr0.189567
1 OpenPad AI(OPAD) til DOP
$0.06860826
1 OpenPad AI(OPAD) til DZD
د.ج0.13919787
1 OpenPad AI(OPAD) til FJD
$0.00242046
1 OpenPad AI(OPAD) til GNF
Fr9.23202
1 OpenPad AI(OPAD) til GTQ
Q0.00818244
1 OpenPad AI(OPAD) til GYD
$0.22428882
1 OpenPad AI(OPAD) til ISK
kr0.132804

OpenPad AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af OpenPad AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel OpenPad AI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om OpenPad AI

Hvor meget er OpenPad AI (OPAD) værd i dag?
Den direkte OPAD pris i USD er 0.001071 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle OPAD til USD pris?
Den aktuelle pris på OPADtil USD er $ 0.001071. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af OpenPad AI?
Markedsværdien for OPAD er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af OPAD?
Den cirkulerende forsyning af OPAD er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på OPAD?
OPAD opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på OPAD?
OPAD så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for OPAD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for OPAD er $ 23.79K USD.
Bliver OPAD højere i år?
OPAD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se OPAD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:02:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

OPAD-til-USD Lommeregner

Beløb

OPAD
OPAD
USD
USD

1 OPAD = 0.001071 USD

Handel OPAD

OPAD/USDT
$0.001071
$0.001071$0.001071
-0.54%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

