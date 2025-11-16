OpenPad AI (OPAD) Tokenomics

OpenPad AI (OPAD) Tokenomics

Få vigtig indsigt i OpenPad AI (OPAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:34:51 (UTC+8)
OpenPad AI (OPAD) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OpenPad AI (OPAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M
Alle tiders Høj:
$ 0.18882
$ 0.18882$ 0.18882
Alle tiders Lav:
Nuværende pris:
$ 0.001492
$ 0.001492$ 0.001492

OpenPad AI (OPAD) Information

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

Officiel hjemmeside:
https://openpad.io/homepage
Hvidbog:
https://docs.openpad.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9aa52de273b5855f25247c312054b086345e4027

OpenPad AI (OPAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for OpenPad AI (OPAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal OPAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange OPAD tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår OPAD's tokenomics, kan du udforske OPAD tokens live-pris!

Sådan køber du OPAD

Er du interesseret i at tilføje OpenPad AI (OPAD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OPAD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

OpenPad AI (OPAD) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for OPAD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

OPAD Prisprediktion

Vil du vide, hvor OPAD måske er på vej hen? Vores OPAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

