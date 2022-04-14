ORBOFI (OBI) Tokenomics Få vigtig indsigt i ORBOFI (OBI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ORBOFI (OBI) Information Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3. Officiel hjemmeside: https://www.orbofi.com/ Hvidbog: https://wiki.orbofi.com/learn Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873 Køb OBI nu!

ORBOFI (OBI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ORBOFI (OBI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 705.08K $ 705.08K $ 705.08K Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Alle tiders Høj: $ 0.1055 $ 0.1055 $ 0.1055 Alle tiders Lav: $ 0.000638172240236177 $ 0.000638172240236177 $ 0.000638172240236177 Nuværende pris: $ 0.00063 $ 0.00063 $ 0.00063 Få mere at vide om ORBOFI (OBI) pris

ORBOFI (OBI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ORBOFI (OBI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OBI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OBI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OBI's tokenomics, kan du udforske OBI tokens live-pris!

