Den direkte NVIDIA xStock pris i dag er 203.1 USD. Følg med i realtid NVDAX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NVDAX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte NVIDIA xStock pris i dag er 203.1 USD. Følg med i realtid NVDAX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NVDAX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

$203.04
-0.09%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) Live prisdiagram
NVIDIA xStock (NVDAX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 202.16
24H lav
$ 206.53
24H høj

$ 202.16
$ 206.53
$ 211.55444406079573
$ 150.17117069595338
+0.08%

-0.09%

+8.94%

+8.94%

NVIDIA xStock (NVDAX) realtidsprisen er $ 203.1. I løbet af de sidste 24 timer har NVDAX handlet mellem et lavpunkt på $ 202.16 og et højdepunkt på $ 206.53, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NVDAXs højeste pris nogensinde er $ 211.55444406079573, mens den laveste pris nogensinde er $ 150.17117069595338.

Når det gælder kortsigtet performance, NVDAX har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, -0.09% i løbet af 24 timer og +8.94% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NVIDIA xStock (NVDAX) Markedsinformation

No.823

$ 21.03M
$ 60.07K
$ 21.03M
103.55K
--
103,553.70543627
SOL

Den nuværende markedsværdi på NVIDIA xStock er $ 21.03M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 60.07K. Det cirkulerende forsyning af NVDAX er 103.55K, med et samlet udbud på 103553.70543627. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 21.03M.

NVIDIA xStock (NVDAX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for NVIDIA xStock i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.1829-0.09%
30 dage$ +14.58+7.73%
60 dage$ +32.2+18.84%
90 dage$ +27.51+15.66%
NVIDIA xStock Prisændring i dag

I dag NVDAX blev der registreret en ændring på $ -0.1829 (-0.09%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

NVIDIA xStock 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +14.58 (+7.73%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

NVIDIA xStock 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage NVDAX sås en ændring af $ +32.2 (+18.84%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

NVIDIA xStock 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +27.51 (+15.66%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for NVIDIA xStock (NVDAX)?

Tjek NVIDIA xStockPrishistorik-siden nu.

Hvad er NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineNVIDIA xStockinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekNVDAXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om NVIDIA xStock på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din NVIDIA xStock købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

NVIDIA xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil NVIDIA xStock (NVDAX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine NVIDIA xStock (NVDAX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for NVIDIA xStock.

Tjek NVIDIA xStock prisprediktion nu!

NVIDIA xStock (NVDAX) Tokenomics

At forstå tokenomics for NVIDIA xStock (NVDAX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NVDAX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du NVIDIA xStock (NVDAX)

Leder du efter, hvordan du køber NVIDIA xStock? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe NVIDIA xStock på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

NVDAX til lokale valutaer

1 NVIDIA xStock(NVDAX) til VND
5,344,576.5
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til AUD
A$308.712
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til GBP
154.356
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til EUR
174.666
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til USD
$203.1
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til MYR
RM850.989
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til TRY
8,536.293
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til JPY
¥31,074.3
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til ARS
ARS$291,391.632
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til RUB
16,327.209
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til INR
18,029.187
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til IDR
Rp3,384,998.646
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til PHP
11,919.939
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til EGP
￡E.9,592.413
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til BRL
R$1,090.647
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til CAD
C$284.34
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til BDT
24,843.192
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til NGN
293,495.748
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til COP
$781,153.065
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til ZAR
R.3,527.847
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til UAH
8,520.045
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til TZS
T.Sh.497,794.038
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til VES
Bs44,885.1
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til CLP
$191,320.2
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til PKR
Rs57,355.44
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til KZT
107,232.738
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til THB
฿6,543.882
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til TWD
NT$6,253.449
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til AED
د.إ745.377
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til CHF
Fr162.48
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til HKD
HK$1,578.087
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til AMD
֏77,458.278
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til MAD
.د.م1,874.613
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til MXN
$3,769.536
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til SAR
ريال761.625
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til ETB
Br31,202.253
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til KES
KSh26,167.404
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til JOD
د.أ143.9979
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til PLN
747.408
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til RON
лв895.671
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til SEK
kr1,925.388
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til BGN
лв343.239
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til HUF
Ft68,337.057
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til CZK
4,283.379
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til KWD
د.ك61.9455
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til ILS
660.075
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til BOB
Bs1,403.421
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til AZN
345.27
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til TJS
SM1,864.458
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til GEL
550.401
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til AOA
Kz186,159.429
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til BHD
.د.ب76.1625
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til BMD
$203.1
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til DKK
kr1,314.057
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til HNL
L5,325.282
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til MUR
9,289.794
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til NAD
$3,511.599
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til NOK
kr2,055.372
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til NZD
$353.394
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til PAB
B/.203.1
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til PGK
K853.02
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til QAR
ر.ق737.253
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til RSD
дин.20,630.898
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til UZS
soʻm2,417,856.756
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til ALL
L16,956.819
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til ANG
ƒ363.549
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til AWG
ƒ363.549
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til BBD
$406.2
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til BAM
KM341.208
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til BIF
Fr593,661.3
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til BND
$261.999
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til BSD
$203.1
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til JMD
$32,506.155
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til KHR
812,400
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til KMF
Fr86,520.6
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til LAK
4,415,217.303
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til LKR
රු61,657.098
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til MDL
L3,446.607
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til MGA
Ar910,761.33
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til MOP
P1,626.831
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til MVR
3,107.43
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til MWK
MK351,383.31
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til MZN
MT12,978.09
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til NPR
रु28,726.464
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til PYG
1,440,385.2
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til RWF
Fr295,104.3
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til SBD
$1,671.513
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til SCR
2,774.346
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til SRD
$7,819.35
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til SVC
$1,777.125
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til SZL
L3,511.599
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til TMT
m710.85
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til TND
د.ت597.9264
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til TTD
$1,374.987
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til UGX
Sh705,163.2
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til XAF
Fr114,751.5
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til XCD
$548.37
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til XOF
Fr114,751.5
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til XPF
Fr20,716.2
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til BWP
P2,719.509
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til BZD
$408.231
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til CVE
$19,304.655
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til DJF
Fr35,948.7
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til DOP
$13,010.586
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til DZD
د.ج26,396.907
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til FJD
$459.006
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til GNF
Fr1,750,722
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til GTQ
Q1,551.684
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til GYD
$42,533.202
1 NVIDIA xStock(NVDAX) til ISK
kr25,184.4

NVIDIA xStock Ressource

For en mere dybdegående forståelse af NVIDIA xStock, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel NVIDIA xStock hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om NVIDIA xStock

Hvor meget er NVIDIA xStock (NVDAX) værd i dag?
Den direkte NVDAX pris i USD er 203.1 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NVDAX til USD pris?
Den aktuelle pris på NVDAXtil USD er $ 203.1. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af NVIDIA xStock?
Markedsværdien for NVDAX er $ 21.03M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NVDAX?
Den cirkulerende forsyning af NVDAX er 103.55K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NVDAX?
NVDAX opnåede en ATH-pris på 211.55444406079573 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NVDAX?
NVDAX så en ATL-pris på 150.17117069595338 USD.
Hvad er handelsvolumen for NVDAX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NVDAX er $ 60.07K USD.
Bliver NVDAX højere i år?
NVDAX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NVDAX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

