NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology. NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock (NVDAX) Tokenomics

At forstå tokenomics for NVIDIA xStock (NVDAX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NVDAX Tokens omfattende tokenomics nu!

For en mere dybdegående forståelse af NVIDIA xStock, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om NVIDIA xStock Hvor meget er NVIDIA xStock (NVDAX) værd i dag? Den direkte NVDAX pris i USD er 203.1 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle NVDAX til USD pris? $ 203.1 . Tjek Den aktuelle pris på NVDAXtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af NVIDIA xStock? Markedsværdien for NVDAX er $ 21.03M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af NVDAX? Den cirkulerende forsyning af NVDAX er 103.55K USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på NVDAX? NVDAX opnåede en ATH-pris på 211.55444406079573 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NVDAX? NVDAX så en ATL-pris på 150.17117069595338 USD . Hvad er handelsvolumen for NVDAX? Direkte 24-timers handelsvolumen for NVDAX er $ 60.07K USD . Bliver NVDAX højere i år? NVDAX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NVDAX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

NVIDIA xStock (NVDAX) Vigtige brancheopdateringer

