Få NVIDIA xStock prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget NVDAX vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på NVIDIA xStock % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $203.4 $203.4 $203.4 +0.08% USD Faktisk Forudsigelse NVIDIA xStock Prisprediktion for 2025-2050 (USD) NVIDIA xStock (NVDAX) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan NVIDIA xStock potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 203.4 i 2025. NVIDIA xStock (NVDAX) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan NVIDIA xStock potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 213.5700 i 2026. NVIDIA xStock (NVDAX) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på NVDAX for 2027 være $ 224.2485 med en 10.25% vækstrate. NVIDIA xStock (NVDAX) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på NVDAX i 2028 være $ 235.4609 med en 15.76% vækstrate. NVIDIA xStock (NVDAX) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for NVDAX i 2029 være $ 247.2339 sammen med 21.55% vækstraten. NVIDIA xStock (NVDAX) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for NVDAX i 2030 være $ 259.5956 sammen med 27.63% vækstraten. NVIDIA xStock (NVDAX) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på NVIDIA xStock potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 422.8539. NVIDIA xStock (NVDAX) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på NVIDIA xStock potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 688.7845. År Pris Vækst 2025 $ 203.4 0.00%

2026 $ 213.5700 5.00%

2027 $ 224.2485 10.25%

2028 $ 235.4609 15.76%

2029 $ 247.2339 21.55%

2030 $ 259.5956 27.63%

2031 $ 272.5754 34.01%

2032 $ 286.2042 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 300.5144 47.75%

2034 $ 315.5401 55.13%

2035 $ 331.3171 62.89%

2036 $ 347.8830 71.03%

2037 $ 365.2771 79.59%

2038 $ 383.5410 88.56%

2039 $ 402.7180 97.99%

2040 $ 422.8539 107.89% Vis mere Kortsigtet NVIDIA xStockprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 203.4 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 203.4278 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 203.5950 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 204.2358 0.41% NVIDIA xStock (NVDAX) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på NVDAX for November 2, 2025(I dag) , er $203.4 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. NVIDIA xStock (NVDAX) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for NVDAX, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $203.4278 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. NVIDIA xStock (NVDAX) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for NVDAX, med en årlig vækstrate på 5% , er $203.5950 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. NVIDIA xStock (NVDAX) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på NVDAX være $204.2358 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel NVIDIA xStock prisstatistik Nuværende pris $ 203.4$ 203.4 $ 203.4 Prisændring (24 T) +0.08% Markedsværdi $ 21.06M$ 21.06M $ 21.06M Cirkulationsforsyning 103.55K 103.55K 103.55K Volumen (24 timer) $ 58.89K$ 58.89K $ 58.89K Volumen (24 timer) -- Den seneste NVDAX pris er $ 203.4. Den har en 24-timers ændring på +0.08%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 58.89K. Desuden har NVDAX et cirkulerende forsyning på 103.55K og en samlet markedsværdi på $ 21.06M. Se live NVDAX pris

Sådan køber du NVIDIA xStock (NVDAX) Prøver du at købe NVDAX? Du kan nu købe NVDAX via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber NVIDIA xStock og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber NVDAX nu

NVIDIA xStock Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på NVIDIA xStock-siden med livepriser er den aktuelle pris på NVIDIA xStock 203.4USD. Det cirkulerende udbud af NVIDIA xStock(NVDAX) er 0.00 NVDAX , hvilket giver det en markedsværdi på $21.06M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.00% $ 0.170000 $ 204.98 $ 202.16

7 dage 0.09% $ 17.1400 $ 211.97 $ 185.64

30 dage 0.07% $ 14.1200 $ 211.97 $ 177.01 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har NVIDIA xStock vist en prisbevægelse på $0.170000 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.00% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev NVIDIA xStock handlet til en højeste værdi på $211.97 og en laveste værdi på $185.64 . Den havde oplevet en prisændring på 0.09% . Denne seneste tendens viser NVDAXs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har NVIDIA xStock oplevet en ændring på 0.07% , hvilket svarer til cirka $14.1200 i værdi. Det tyder på, at NVDAX kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette NVIDIA xStock prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele NVDAX prishistorikken

Hvordan fungerer NVIDIA xStock (NVDAX )-prisforudsigelsesmodulet? NVIDIA xStock-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på NVDAX baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for NVIDIA xStock over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på NVDAX, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på NVIDIA xStock. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for NVDAX. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af NVDAX for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for NVIDIA xStock.

Hvorfor er NVDAX prisforudsigelse vigtig?

NVDAX Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er NVDAX værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil NVDAX opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for NVDAX næste måned? Ifølge NVIDIA xStock (NVDAX) prisprediktionsværktøjet vil den forventede NVDAX pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 NVDAX koste i 2026? Prisen på 1 NVIDIA xStock (NVDAX) er i dag $203.4 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil NVDAX stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på NVDAX i 2027? NVIDIA xStock (NVDAX) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 NVDAX i 2027. Hvad er det anslåede prismål for NVDAX i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil NVIDIA xStock (NVDAX) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for NVDAX i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil NVIDIA xStock (NVDAX) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 NVDAX koste i 2030? Prisen på 1 NVIDIA xStock (NVDAX) er i dag $203.4 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil NVDAX stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er NVDAX prisforudsigelsen for 2040? NVIDIA xStock (NVDAX) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 NVDAX i 2040.