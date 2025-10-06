UdvekslingDEX+
Den direkte NetX pris i dag er 0.7936 USD. Følg med i realtid NETX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NETX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om NETX

NETX Prisinfo

Hvad er NETX

NETX Whitepaper

NETX Officiel hjemmeside

NETX Tokenomics

NETX Prisprognose

NETX Historik

NETX Købsguide

NETX-til-fiat-valutaomregner

NETX Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

NetX Logo

NetX-kurs(NETX)

1 NETX til USD direkte pris:

$0.7935
$0.7935$0.7935
+0.43%1D
USD
NetX (NETX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:57:37 (UTC+8)

NetX (NETX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.7267
$ 0.7267$ 0.7267
24H lav
$ 0.89
$ 0.89$ 0.89
24H høj

$ 0.7267
$ 0.7267$ 0.7267

$ 0.89
$ 0.89$ 0.89

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666$ 1.9687184275031666

$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642$ 0.658241367627642

+0.73%

+0.43%

-5.47%

-5.47%

NetX (NETX) realtidsprisen er $ 0.7936. I løbet af de sidste 24 timer har NETX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.7267 og et højdepunkt på $ 0.89, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NETXs højeste pris nogensinde er $ 1.9687184275031666, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.658241367627642.

Når det gælder kortsigtet performance, NETX har ændret sig med +0.73% i løbet af den sidste time, +0.43% i løbet af 24 timer og -5.47% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NetX (NETX) Markedsinformation

No.1055

$ 12.88M
$ 12.88M$ 12.88M

$ 300.96K
$ 300.96K$ 300.96K

$ 15.87M
$ 15.87M$ 15.87M

16.23M
16.23M 16.23M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

81.12%

BSC

Den nuværende markedsværdi på NetX er $ 12.88M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 300.96K. Det cirkulerende forsyning af NETX er 16.23M, med et samlet udbud på 20000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.87M.

NetX (NETX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for NetX i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.003397+0.43%
30 dage$ -0.5929-42.77%
60 dage$ +0.2936+58.72%
90 dage$ +0.2936+58.72%
NetX Prisændring i dag

I dag NETX blev der registreret en ændring på $ +0.003397 (+0.43%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

NetX 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.5929 (-42.77%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

NetX 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage NETX sås en ændring af $ +0.2936 (+58.72%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

NetX 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.2936 (+58.72%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for NetX (NETX)?

Tjek NetXPrishistorik-siden nu.

Hvad er NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineNetXinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekNETXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om NetX på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din NetX købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

NetX Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil NetX (NETX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine NetX (NETX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for NetX.

Tjek NetX prisprediktion nu!

NetX (NETX) Tokenomics

At forstå tokenomics for NetX (NETX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NETX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du NetX (NETX)

Leder du efter, hvordan du køber NetX? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe NetX på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

NETX til lokale valutaer

1 NetX(NETX) til VND
20,883.584
1 NetX(NETX) til AUD
A$1.206272
1 NetX(NETX) til GBP
0.603136
1 NetX(NETX) til EUR
0.682496
1 NetX(NETX) til USD
$0.7936
1 NetX(NETX) til MYR
RM3.325184
1 NetX(NETX) til TRY
33.355008
1 NetX(NETX) til JPY
¥121.4208
1 NetX(NETX) til ARS
ARS$1,138.593792
1 NetX(NETX) til RUB
63.797504
1 NetX(NETX) til INR
70.447872
1 NetX(NETX) til IDR
Rp13,226.661376
1 NetX(NETX) til PHP
46.576384
1 NetX(NETX) til EGP
￡E.37.481728
1 NetX(NETX) til BRL
R$4.261632
1 NetX(NETX) til CAD
C$1.11104
1 NetX(NETX) til BDT
97.073152
1 NetX(NETX) til NGN
1,146.815488
1 NetX(NETX) til COP
$3,052.30464
1 NetX(NETX) til ZAR
R.13.784832
1 NetX(NETX) til UAH
33.29152
1 NetX(NETX) til TZS
T.Sh.1,945.097728
1 NetX(NETX) til VES
Bs175.3856
1 NetX(NETX) til CLP
$747.5712
1 NetX(NETX) til PKR
Rs224.11264
1 NetX(NETX) til KZT
419.004928
1 NetX(NETX) til THB
฿25.569792
1 NetX(NETX) til TWD
NT$24.434944
1 NetX(NETX) til AED
د.إ2.912512
1 NetX(NETX) til CHF
Fr0.63488
1 NetX(NETX) til HKD
HK$6.166272
1 NetX(NETX) til AMD
֏302.663168
1 NetX(NETX) til MAD
.د.م7.324928
1 NetX(NETX) til MXN
$14.729216
1 NetX(NETX) til SAR
ريال2.976
1 NetX(NETX) til ETB
Br121.920768
1 NetX(NETX) til KES
KSh102.247424
1 NetX(NETX) til JOD
د.أ0.5626624
1 NetX(NETX) til PLN
2.920448
1 NetX(NETX) til RON
лв3.499776
1 NetX(NETX) til SEK
kr7.523328
1 NetX(NETX) til BGN
лв1.341184
1 NetX(NETX) til HUF
Ft267.022592
1 NetX(NETX) til CZK
16.737024
1 NetX(NETX) til KWD
د.ك0.242048
1 NetX(NETX) til ILS
2.5792
1 NetX(NETX) til BOB
Bs5.483776
1 NetX(NETX) til AZN
1.34912
1 NetX(NETX) til TJS
SM7.285248
1 NetX(NETX) til GEL
2.150656
1 NetX(NETX) til AOA
Kz727.405824
1 NetX(NETX) til BHD
.د.ب0.2976
1 NetX(NETX) til BMD
$0.7936
1 NetX(NETX) til DKK
kr5.134592
1 NetX(NETX) til HNL
L20.808192
1 NetX(NETX) til MUR
36.299264
1 NetX(NETX) til NAD
$13.721344
1 NetX(NETX) til NOK
kr8.031232
1 NetX(NETX) til NZD
$1.380864
1 NetX(NETX) til PAB
B/.0.7936
1 NetX(NETX) til PGK
K3.33312
1 NetX(NETX) til QAR
ر.ق2.880768
1 NetX(NETX) til RSD
дин.80.613888
1 NetX(NETX) til UZS
soʻm9,447.617536
1 NetX(NETX) til ALL
L66.257664
1 NetX(NETX) til ANG
ƒ1.420544
1 NetX(NETX) til AWG
ƒ1.420544
1 NetX(NETX) til BBD
$1.5872
1 NetX(NETX) til BAM
KM1.333248
1 NetX(NETX) til BIF
Fr2,319.6928
1 NetX(NETX) til BND
$1.023744
1 NetX(NETX) til BSD
$0.7936
1 NetX(NETX) til JMD
$127.01568
1 NetX(NETX) til KHR
3,174.4
1 NetX(NETX) til KMF
Fr338.0736
1 NetX(NETX) til LAK
17,252.173568
1 NetX(NETX) til LKR
රු240.921088
1 NetX(NETX) til MDL
L13.467392
1 NetX(NETX) til MGA
Ar3,558.74048
1 NetX(NETX) til MOP
P6.356736
1 NetX(NETX) til MVR
12.14208
1 NetX(NETX) til MWK
MK1,373.00736
1 NetX(NETX) til MZN
MT50.71104
1 NetX(NETX) til NPR
रु112.246784
1 NetX(NETX) til PYG
5,628.2112
1 NetX(NETX) til RWF
Fr1,153.1008
1 NetX(NETX) til SBD
$6.531328
1 NetX(NETX) til SCR
10.840576
1 NetX(NETX) til SRD
$30.5536
1 NetX(NETX) til SVC
$6.944
1 NetX(NETX) til SZL
L13.721344
1 NetX(NETX) til TMT
m2.7776
1 NetX(NETX) til TND
د.ت2.3363584
1 NetX(NETX) til TTD
$5.372672
1 NetX(NETX) til UGX
Sh2,755.3792
1 NetX(NETX) til XAF
Fr448.384
1 NetX(NETX) til XCD
$2.14272
1 NetX(NETX) til XOF
Fr448.384
1 NetX(NETX) til XPF
Fr80.9472
1 NetX(NETX) til BWP
P10.626304
1 NetX(NETX) til BZD
$1.595136
1 NetX(NETX) til CVE
$75.43168
1 NetX(NETX) til DJF
Fr140.4672
1 NetX(NETX) til DOP
$50.838016
1 NetX(NETX) til DZD
د.ج103.144192
1 NetX(NETX) til FJD
$1.793536
1 NetX(NETX) til GNF
Fr6,840.832
1 NetX(NETX) til GTQ
Q6.063104
1 NetX(NETX) til GYD
$166.195712
1 NetX(NETX) til ISK
kr98.4064

NetX Ressource

For en mere dybdegående forståelse af NetX, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel NetX hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om NetX

Hvor meget er NetX (NETX) værd i dag?
Den direkte NETX pris i USD er 0.7936 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NETX til USD pris?
Den aktuelle pris på NETXtil USD er $ 0.7936. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af NetX?
Markedsværdien for NETX er $ 12.88M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NETX?
Den cirkulerende forsyning af NETX er 16.23M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NETX?
NETX opnåede en ATH-pris på 1.9687184275031666 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NETX?
NETX så en ATL-pris på 0.658241367627642 USD.
Hvad er handelsvolumen for NETX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NETX er $ 300.96K USD.
Bliver NETX højere i år?
NETX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NETX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:57:37 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

NETX-til-USD Lommeregner

Beløb

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0.7936 USD

Handel NETX

NETX/USDT
$0.7935
$0.7935$0.7935
+0.39%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

