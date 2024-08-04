First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i First Neiro on ETH (NEIROCTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Information Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Officiel hjemmeside: https://www.neiroeth.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FkmodwcM4YULTKLNMo7VHs4HLPvm8iBVLJHTj9YhMr9h Køb NEIROCTO nu!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for First Neiro on ETH (NEIROCTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 163.07M $ 163.07M $ 163.07M Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 420.68B $ 420.68B $ 420.68B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 163.07M $ 163.07M $ 163.07M Alle tiders Høj: $ 0.00310081 $ 0.00310081 $ 0.00310081 Alle tiders Lav: $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 Nuværende pris: $ 0.00038762 $ 0.00038762 $ 0.00038762 Få mere at vide om First Neiro on ETH (NEIROCTO) pris

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for First Neiro on ETH (NEIROCTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEIROCTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEIROCTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEIROCTO's tokenomics, kan du udforske NEIROCTO tokens live-pris!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NEIROCTO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NEIROCTO prishistorikken nu!

NEIROCTO Prisprediktion Vil du vide, hvor NEIROCTO måske er på vej hen? Vores NEIROCTO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NEIROCTO Tokens prisprediktion nu!

