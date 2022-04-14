NAVI Protocol (NAVX) Tokenomics Få vigtig indsigt i NAVI Protocol (NAVX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NAVI Protocol (NAVX) Information NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch. Officiel hjemmeside: https://www.naviprotocol.io/ Hvidbog: https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX Køb NAVX nu!

NAVI Protocol (NAVX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NAVI Protocol (NAVX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.78M $ 28.78M $ 28.78M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 589.46M $ 589.46M $ 589.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 48.83M $ 48.83M $ 48.83M Alle tiders Høj: $ 0.2849 $ 0.2849 $ 0.2849 Alle tiders Lav: $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 Nuværende pris: $ 0.04883 $ 0.04883 $ 0.04883 Få mere at vide om NAVI Protocol (NAVX) pris

NAVI Protocol (NAVX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NAVI Protocol (NAVX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAVX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAVX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAVX's tokenomics, kan du udforske NAVX tokens live-pris!

