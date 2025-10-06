UdvekslingDEX+
Den direkte Mavryk Network pris i dag er 0.025 USD. Følg med i realtid MVRK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MVRK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MVRK

MVRK Prisinfo

Hvad er MVRK

MVRK Whitepaper

MVRK Officiel hjemmeside

MVRK Tokenomics

MVRK Prisprognose

MVRK Historik

MVRK Købsguide

MVRK-til-fiat-valutaomregner

MVRK Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Mavryk Network Logo

Mavryk Network-kurs(MVRK)

1 MVRK til USD direkte pris:

$0.025
$0.025
+5.48%1D
USD
Mavryk Network (MVRK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:56:46 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0235
$ 0.0235
24H lav
$ 0.0257
$ 0.0257
24H høj

$ 0.0235
$ 0.0235

$ 0.0257
$ 0.0257

--
--

--
--

0.00%

+5.48%

-37.19%

-37.19%

Mavryk Network (MVRK) realtidsprisen er $ 0.025. I løbet af de sidste 24 timer har MVRK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0235 og et højdepunkt på $ 0.0257, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MVRKs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, MVRK har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +5.48% i løbet af 24 timer og -37.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mavryk Network (MVRK) Markedsinformation

--
--

$ 2.68K
$ 2.68K

$ 25.00M
$ 25.00M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

MAVRYK

Den nuværende markedsværdi på Mavryk Network er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 2.68K. Det cirkulerende forsyning af MVRK er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 25.00M.

Mavryk Network (MVRK) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Mavryk Network i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.001299+5.48%
30 dage$ -0.047-65.28%
60 dage$ 00.00%
90 dage$ 00.00%
Mavryk Network Prisændring i dag

I dag MVRK blev der registreret en ændring på $ +0.001299 (+5.48%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Mavryk Network 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.047 (-65.28%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Mavryk Network 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MVRK sås en ændring af $ 0 (0.00%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Mavryk Network 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ 0 (0.00%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Mavryk Network (MVRK)?

Tjek Mavryk NetworkPrishistorik-siden nu.

Hvad er Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Mavryk Network er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMavryk Networkinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMVRKtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Mavryk Network på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Mavryk Network købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Mavryk Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Mavryk Network (MVRK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Mavryk Network (MVRK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Mavryk Network.

Tjek Mavryk Network prisprediktion nu!

Mavryk Network (MVRK) Tokenomics

At forstå tokenomics for Mavryk Network (MVRK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MVRK Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Mavryk Network (MVRK)

Leder du efter, hvordan du køber Mavryk Network? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Mavryk Network på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MVRK til lokale valutaer

1 Mavryk Network(MVRK) til VND
657.875
1 Mavryk Network(MVRK) til AUD
A$0.038
1 Mavryk Network(MVRK) til GBP
0.019
1 Mavryk Network(MVRK) til EUR
0.0215
1 Mavryk Network(MVRK) til USD
$0.025
1 Mavryk Network(MVRK) til MYR
RM0.10475
1 Mavryk Network(MVRK) til TRY
1.05075
1 Mavryk Network(MVRK) til JPY
¥3.825
1 Mavryk Network(MVRK) til ARS
ARS$35.868
1 Mavryk Network(MVRK) til RUB
2.00975
1 Mavryk Network(MVRK) til INR
2.21925
1 Mavryk Network(MVRK) til IDR
Rp416.6665
1 Mavryk Network(MVRK) til PHP
1.46725
1 Mavryk Network(MVRK) til EGP
￡E.1.18075
1 Mavryk Network(MVRK) til BRL
R$0.13425
1 Mavryk Network(MVRK) til CAD
C$0.035
1 Mavryk Network(MVRK) til BDT
3.058
1 Mavryk Network(MVRK) til NGN
36.127
1 Mavryk Network(MVRK) til COP
$96.15375
1 Mavryk Network(MVRK) til ZAR
R.0.43425
1 Mavryk Network(MVRK) til UAH
1.04875
1 Mavryk Network(MVRK) til TZS
T.Sh.61.2745
1 Mavryk Network(MVRK) til VES
Bs5.525
1 Mavryk Network(MVRK) til CLP
$23.55
1 Mavryk Network(MVRK) til PKR
Rs7.06
1 Mavryk Network(MVRK) til KZT
13.1995
1 Mavryk Network(MVRK) til THB
฿0.8055
1 Mavryk Network(MVRK) til TWD
NT$0.76975
1 Mavryk Network(MVRK) til AED
د.إ0.09175
1 Mavryk Network(MVRK) til CHF
Fr0.02
1 Mavryk Network(MVRK) til HKD
HK$0.19425
1 Mavryk Network(MVRK) til AMD
֏9.5345
1 Mavryk Network(MVRK) til MAD
.د.م0.23075
1 Mavryk Network(MVRK) til MXN
$0.464
1 Mavryk Network(MVRK) til SAR
ريال0.09375
1 Mavryk Network(MVRK) til ETB
Br3.84075
1 Mavryk Network(MVRK) til KES
KSh3.221
1 Mavryk Network(MVRK) til JOD
د.أ0.017725
1 Mavryk Network(MVRK) til PLN
0.092
1 Mavryk Network(MVRK) til RON
лв0.11025
1 Mavryk Network(MVRK) til SEK
kr0.237
1 Mavryk Network(MVRK) til BGN
лв0.04225
1 Mavryk Network(MVRK) til HUF
Ft8.41175
1 Mavryk Network(MVRK) til CZK
0.52725
1 Mavryk Network(MVRK) til KWD
د.ك0.007625
1 Mavryk Network(MVRK) til ILS
0.08125
1 Mavryk Network(MVRK) til BOB
Bs0.17275
1 Mavryk Network(MVRK) til AZN
0.0425
1 Mavryk Network(MVRK) til TJS
SM0.2295
1 Mavryk Network(MVRK) til GEL
0.06775
1 Mavryk Network(MVRK) til AOA
Kz22.91475
1 Mavryk Network(MVRK) til BHD
.د.ب0.009375
1 Mavryk Network(MVRK) til BMD
$0.025
1 Mavryk Network(MVRK) til DKK
kr0.16175
1 Mavryk Network(MVRK) til HNL
L0.6555
1 Mavryk Network(MVRK) til MUR
1.1435
1 Mavryk Network(MVRK) til NAD
$0.43225
1 Mavryk Network(MVRK) til NOK
kr0.253
1 Mavryk Network(MVRK) til NZD
$0.0435
1 Mavryk Network(MVRK) til PAB
B/.0.025
1 Mavryk Network(MVRK) til PGK
K0.105
1 Mavryk Network(MVRK) til QAR
ر.ق0.09075
1 Mavryk Network(MVRK) til RSD
дин.2.5395
1 Mavryk Network(MVRK) til UZS
soʻm297.619
1 Mavryk Network(MVRK) til ALL
L2.08725
1 Mavryk Network(MVRK) til ANG
ƒ0.04475
1 Mavryk Network(MVRK) til AWG
ƒ0.04475
1 Mavryk Network(MVRK) til BBD
$0.05
1 Mavryk Network(MVRK) til BAM
KM0.042
1 Mavryk Network(MVRK) til BIF
Fr73.075
1 Mavryk Network(MVRK) til BND
$0.03225
1 Mavryk Network(MVRK) til BSD
$0.025
1 Mavryk Network(MVRK) til JMD
$4.00125
1 Mavryk Network(MVRK) til KHR
100
1 Mavryk Network(MVRK) til KMF
Fr10.65
1 Mavryk Network(MVRK) til LAK
543.47825
1 Mavryk Network(MVRK) til LKR
රු7.5895
1 Mavryk Network(MVRK) til MDL
L0.42425
1 Mavryk Network(MVRK) til MGA
Ar112.1075
1 Mavryk Network(MVRK) til MOP
P0.20025
1 Mavryk Network(MVRK) til MVR
0.3825
1 Mavryk Network(MVRK) til MWK
MK43.2525
1 Mavryk Network(MVRK) til MZN
MT1.5975
1 Mavryk Network(MVRK) til NPR
रु3.536
1 Mavryk Network(MVRK) til PYG
177.3
1 Mavryk Network(MVRK) til RWF
Fr36.325
1 Mavryk Network(MVRK) til SBD
$0.20575
1 Mavryk Network(MVRK) til SCR
0.3415
1 Mavryk Network(MVRK) til SRD
$0.9625
1 Mavryk Network(MVRK) til SVC
$0.21875
1 Mavryk Network(MVRK) til SZL
L0.43225
1 Mavryk Network(MVRK) til TMT
m0.0875
1 Mavryk Network(MVRK) til TND
د.ت0.0736
1 Mavryk Network(MVRK) til TTD
$0.16925
1 Mavryk Network(MVRK) til UGX
Sh86.8
1 Mavryk Network(MVRK) til XAF
Fr14.125
1 Mavryk Network(MVRK) til XCD
$0.0675
1 Mavryk Network(MVRK) til XOF
Fr14.125
1 Mavryk Network(MVRK) til XPF
Fr2.55
1 Mavryk Network(MVRK) til BWP
P0.33475
1 Mavryk Network(MVRK) til BZD
$0.05025
1 Mavryk Network(MVRK) til CVE
$2.37625
1 Mavryk Network(MVRK) til DJF
Fr4.425
1 Mavryk Network(MVRK) til DOP
$1.6015
1 Mavryk Network(MVRK) til DZD
د.ج3.24925
1 Mavryk Network(MVRK) til FJD
$0.0565
1 Mavryk Network(MVRK) til GNF
Fr215.5
1 Mavryk Network(MVRK) til GTQ
Q0.191
1 Mavryk Network(MVRK) til GYD
$5.2355
1 Mavryk Network(MVRK) til ISK
kr3.1

Mavryk Network Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Mavryk Network, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Mavryk Network hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Mavryk Network

Hvor meget er Mavryk Network (MVRK) værd i dag?
Den direkte MVRK pris i USD er 0.025 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MVRK til USD pris?
Den aktuelle pris på MVRKtil USD er $ 0.025. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Mavryk Network?
Markedsværdien for MVRK er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MVRK?
Den cirkulerende forsyning af MVRK er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MVRK?
MVRK opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MVRK?
MVRK så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for MVRK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MVRK er $ 2.68K USD.
Bliver MVRK højere i år?
MVRK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MVRK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:56:46 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

MVRK-til-USD Lommeregner

Beløb

MVRK
MVRK
USD
USD

1 MVRK = 0.025 USD

Handel MVRK

MVRK/USDT
$0.025
$0.025
+5.48%

$110,011.46

$3,870.87

$0.02871

$185.63

$1.0002

$110,011.46

$3,870.87

$185.63

$74.71

$20.163

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07033

$0.000000000000000000000019

$0.000489

$0.0000000000004731

$0.00004731

$0.0032273

