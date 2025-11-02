Mavryk Network (MVRK) Prisprediktion (USD)

Få Mavryk Network prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget MVRK vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Mavryk Network % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.0252 $0.0252 $0.0252 +6.32% USD Faktisk Forudsigelse Mavryk Network Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Mavryk Network (MVRK) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Mavryk Network potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.0252 i 2025. Mavryk Network (MVRK) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Mavryk Network potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.02646 i 2026. Mavryk Network (MVRK) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MVRK for 2027 være $ 0.027783 med en 10.25% vækstrate. Mavryk Network (MVRK) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MVRK i 2028 være $ 0.029172 med en 15.76% vækstrate. Mavryk Network (MVRK) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MVRK i 2029 være $ 0.030630 sammen med 21.55% vækstraten. Mavryk Network (MVRK) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MVRK i 2030 være $ 0.032162 sammen med 27.63% vækstraten. Mavryk Network (MVRK) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Mavryk Network potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.052388. Mavryk Network (MVRK) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Mavryk Network potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.085336. År Pris Vækst 2025 $ 0.0252 0.00%

Aktuel Mavryk Network prisstatistik Nuværende pris $ 0.0252$ 0.0252 $ 0.0252 Prisændring (24 T) +6.32% Markedsværdi ---- -- Cirkulationsforsyning ---- -- Volumen (24 timer) $ 2.54K$ 2.54K $ 2.54K Volumen (24 timer) -- Den seneste MVRK pris er $ 0.0252. Den har en 24-timers ændring på +6.32%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 2.54K. Desuden har MVRK et cirkulerende forsyning på -- og en samlet markedsværdi på --. Se live MVRK pris

Sådan køber du Mavryk Network (MVRK) Prøver du at købe MVRK? Du kan nu købe MVRK via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber Mavryk Network og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber MVRK nu

Mavryk Network Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Mavryk Network-siden med livepriser er den aktuelle pris på Mavryk Network 0.0252USD. Det cirkulerende udbud af Mavryk Network(MVRK) er 0.00 MVRK , hvilket giver det en markedsværdi på $-- . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.04% $ 0.000900 $ 0.0257 $ 0.0235

7 dage -0.36% $ -0.014699 $ 0.0469 $ 0.0229

30 dage -0.67% $ -0.051199 $ 0.098 $ 0.0229 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Mavryk Network vist en prisbevægelse på $0.000900 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.04% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Mavryk Network handlet til en højeste værdi på $0.0469 og en laveste værdi på $0.0229 . Den havde oplevet en prisændring på -0.36% . Denne seneste tendens viser MVRKs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Mavryk Network oplevet en ændring på -0.67% , hvilket svarer til cirka $-0.051199 i værdi. Det tyder på, at MVRK kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Mavryk Network prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele MVRK prishistorikken

Hvordan fungerer Mavryk Network (MVRK )-prisforudsigelsesmodulet? Mavryk Network-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på MVRK baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Mavryk Network over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på MVRK, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Mavryk Network. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for MVRK. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af MVRK for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Mavryk Network.

Hvorfor er MVRK prisforudsigelse vigtig?

MVRK Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er MVRK værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil MVRK opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for MVRK næste måned? Ifølge Mavryk Network (MVRK) prisprediktionsværktøjet vil den forventede MVRK pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 MVRK koste i 2026? Prisen på 1 Mavryk Network (MVRK) er i dag $0.0252 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MVRK stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på MVRK i 2027? Mavryk Network (MVRK) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 MVRK i 2027. Hvad er det anslåede prismål for MVRK i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Mavryk Network (MVRK) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for MVRK i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Mavryk Network (MVRK) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 MVRK koste i 2030? Prisen på 1 Mavryk Network (MVRK) er i dag $0.0252 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MVRK stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er MVRK prisforudsigelsen for 2040? Mavryk Network (MVRK) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 MVRK i 2040.