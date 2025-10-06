UdvekslingDEX+
Den direkte MORI COIN pris i dag er 0.02926 USD. Følg med i realtid MORI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MORI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

MORI COIN-kurs(MORI)

1 MORI til USD direkte pris:

$0.02929
+1.87%1D
USD
MORI COIN (MORI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:54:47 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.02842
24H lav
$ 0.03034
24H høj

$ 0.02842
$ 0.03034
$ 0.20062000753120068
$ 0.02241657164171012
-0.24%

+1.87%

-25.42%

-25.42%

MORI COIN (MORI) realtidsprisen er $ 0.02926. I løbet af de sidste 24 timer har MORI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02842 og et højdepunkt på $ 0.03034, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MORIs højeste pris nogensinde er $ 0.20062000753120068, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02241657164171012.

Når det gælder kortsigtet performance, MORI har ændret sig med -0.24% i løbet af den sidste time, +1.87% i løbet af 24 timer og -25.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MORI COIN (MORI) Markedsinformation

No.778

$ 23.41M
$ 69.48K
$ 29.26M
800.01M
999,999,999
999,998,186
80.00%

SOL

Den nuværende markedsværdi på MORI COIN er $ 23.41M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 69.48K. Det cirkulerende forsyning af MORI er 800.01M, med et samlet udbud på 999998186. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 29.26M.

MORI COIN (MORI) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for MORI COIN i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0005377+1.87%
30 dage$ -0.01211-29.28%
60 dage$ -0.00717-19.69%
90 dage$ -0.04338-59.72%
MORI COIN Prisændring i dag

I dag MORI blev der registreret en ændring på $ +0.0005377 (+1.87%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

MORI COIN 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.01211 (-29.28%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

MORI COIN 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MORI sås en ændring af $ -0.00717 (-19.69%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

MORI COIN 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.04338 (-59.72%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for MORI COIN (MORI)?

Tjek MORI COINPrishistorik-siden nu.

Hvad er MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMORI COINinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMORItilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om MORI COIN på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din MORI COIN købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

MORI COIN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MORI COIN (MORI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MORI COIN (MORI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MORI COIN.

Tjek MORI COIN prisprediktion nu!

MORI COIN (MORI) Tokenomics

At forstå tokenomics for MORI COIN (MORI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MORI Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du MORI COIN (MORI)

Leder du efter, hvordan du køber MORI COIN? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe MORI COIN på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MORI til lokale valutaer

MORI COIN Ressource

For en mere dybdegående forståelse af MORI COIN, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel MORI COIN hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om MORI COIN

Hvor meget er MORI COIN (MORI) værd i dag?
Den direkte MORI pris i USD er 0.02926 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MORI til USD pris?
Den aktuelle pris på MORItil USD er $ 0.02926. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MORI COIN?
Markedsværdien for MORI er $ 23.41M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MORI?
Den cirkulerende forsyning af MORI er 800.01M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MORI?
MORI opnåede en ATH-pris på 0.20062000753120068 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MORI?
MORI så en ATL-pris på 0.02241657164171012 USD.
Hvad er handelsvolumen for MORI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MORI er $ 69.48K USD.
Bliver MORI højere i år?
MORI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MORI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:54:47 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

