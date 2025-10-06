Hvad er Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance (MNDE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Marinade Finance (MNDE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MNDE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Marinade Finance Hvor meget er Marinade Finance (MNDE) værd i dag? Den direkte MNDE pris i USD er 0.107 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle MNDE til USD pris? $ 0.107 . Tjek Den aktuelle pris på MNDEtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Marinade Finance? Markedsværdien for MNDE er $ 0.00 USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af MNDE? Den cirkulerende forsyning af MNDE er 0.00 USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på MNDE? MNDE opnåede en ATH-pris på 0.6674570026607753 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MNDE? MNDE så en ATL-pris på 0.028223705314342616 USD . Hvad er handelsvolumen for MNDE? Direkte 24-timers handelsvolumen for MNDE er $ 57.36K USD . Bliver MNDE højere i år? MNDE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MNDE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Marinade Finance (MNDE) Vigtige brancheopdateringer

