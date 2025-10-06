UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Marinade Finance pris i dag er 0.107 USD. Følg med i realtid MNDE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MNDE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Marinade Finance pris i dag er 0.107 USD. Følg med i realtid MNDE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MNDE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MNDE

MNDE Prisinfo

Hvad er MNDE

MNDE Whitepaper

MNDE Officiel hjemmeside

MNDE Tokenomics

MNDE Prisprognose

MNDE Historik

MNDE Købsguide

MNDE-til-fiat-valutaomregner

MNDE Spot

MNDE USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Marinade Finance Logo

Marinade Finance-kurs(MNDE)

1 MNDE til USD direkte pris:

$0.107
$0.107$0.107
+0.84%1D
USD
Marinade Finance (MNDE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:53:17 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.1053
$ 0.1053$ 0.1053
24H lav
$ 0.1076
$ 0.1076$ 0.1076
24H høj

$ 0.1053
$ 0.1053$ 0.1053

$ 0.1076
$ 0.1076$ 0.1076

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

+0.09%

+0.84%

-3.08%

-3.08%

Marinade Finance (MNDE) realtidsprisen er $ 0.107. I løbet af de sidste 24 timer har MNDE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1053 og et højdepunkt på $ 0.1076, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MNDEs højeste pris nogensinde er $ 0.6674570026607753, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.028223705314342616.

Når det gælder kortsigtet performance, MNDE har ændret sig med +0.09% i løbet af den sidste time, +0.84% i løbet af 24 timer og -3.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Marinade Finance (MNDE) Markedsinformation

No.3755

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.36K
$ 57.36K$ 57.36K

$ 74.90M
$ 74.90M$ 74.90M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

Den nuværende markedsværdi på Marinade Finance er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 57.36K. Det cirkulerende forsyning af MNDE er 0.00, med et samlet udbud på 700000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 74.90M.

Marinade Finance (MNDE) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Marinade Finance i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.000891+0.84%
30 dage$ -0.0396-27.02%
60 dage$ +0.017+18.88%
90 dage$ +0.017+18.88%
Marinade Finance Prisændring i dag

I dag MNDE blev der registreret en ændring på $ +0.000891 (+0.84%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Marinade Finance 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0396 (-27.02%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Marinade Finance 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MNDE sås en ændring af $ +0.017 (+18.88%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Marinade Finance 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.017 (+18.88%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Marinade Finance (MNDE)?

Tjek Marinade FinancePrishistorik-siden nu.

Hvad er Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMarinade Financeinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMNDEtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Marinade Finance på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Marinade Finance købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Marinade Finance Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Marinade Finance (MNDE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Marinade Finance (MNDE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Marinade Finance.

Tjek Marinade Finance prisprediktion nu!

Marinade Finance (MNDE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Marinade Finance (MNDE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MNDE Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Marinade Finance (MNDE)

Leder du efter, hvordan du køber Marinade Finance? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Marinade Finance på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MNDE til lokale valutaer

1 Marinade Finance(MNDE) til VND
2,815.705
1 Marinade Finance(MNDE) til AUD
A$0.16264
1 Marinade Finance(MNDE) til GBP
0.08132
1 Marinade Finance(MNDE) til EUR
0.09202
1 Marinade Finance(MNDE) til USD
$0.107
1 Marinade Finance(MNDE) til MYR
RM0.44833
1 Marinade Finance(MNDE) til TRY
4.49721
1 Marinade Finance(MNDE) til JPY
¥16.371
1 Marinade Finance(MNDE) til ARS
ARS$153.51504
1 Marinade Finance(MNDE) til RUB
8.60173
1 Marinade Finance(MNDE) til INR
9.49839
1 Marinade Finance(MNDE) til IDR
Rp1,783.33262
1 Marinade Finance(MNDE) til PHP
6.27983
1 Marinade Finance(MNDE) til EGP
￡E.5.05361
1 Marinade Finance(MNDE) til BRL
R$0.57459
1 Marinade Finance(MNDE) til CAD
C$0.1498
1 Marinade Finance(MNDE) til BDT
13.08824
1 Marinade Finance(MNDE) til NGN
154.62356
1 Marinade Finance(MNDE) til COP
$411.53805
1 Marinade Finance(MNDE) til ZAR
R.1.85859
1 Marinade Finance(MNDE) til UAH
4.48865
1 Marinade Finance(MNDE) til TZS
T.Sh.262.25486
1 Marinade Finance(MNDE) til VES
Bs23.647
1 Marinade Finance(MNDE) til CLP
$100.794
1 Marinade Finance(MNDE) til PKR
Rs30.2168
1 Marinade Finance(MNDE) til KZT
56.49386
1 Marinade Finance(MNDE) til THB
฿3.44754
1 Marinade Finance(MNDE) til TWD
NT$3.29453
1 Marinade Finance(MNDE) til AED
د.إ0.39269
1 Marinade Finance(MNDE) til CHF
Fr0.0856
1 Marinade Finance(MNDE) til HKD
HK$0.83139
1 Marinade Finance(MNDE) til AMD
֏40.80766
1 Marinade Finance(MNDE) til MAD
.د.م0.98761
1 Marinade Finance(MNDE) til MXN
$1.98592
1 Marinade Finance(MNDE) til SAR
ريال0.40125
1 Marinade Finance(MNDE) til ETB
Br16.43841
1 Marinade Finance(MNDE) til KES
KSh13.78588
1 Marinade Finance(MNDE) til JOD
د.أ0.075863
1 Marinade Finance(MNDE) til PLN
0.39376
1 Marinade Finance(MNDE) til RON
лв0.47187
1 Marinade Finance(MNDE) til SEK
kr1.01436
1 Marinade Finance(MNDE) til BGN
лв0.18083
1 Marinade Finance(MNDE) til HUF
Ft36.00229
1 Marinade Finance(MNDE) til CZK
2.25663
1 Marinade Finance(MNDE) til KWD
د.ك0.032635
1 Marinade Finance(MNDE) til ILS
0.34775
1 Marinade Finance(MNDE) til BOB
Bs0.73937
1 Marinade Finance(MNDE) til AZN
0.1819
1 Marinade Finance(MNDE) til TJS
SM0.98226
1 Marinade Finance(MNDE) til GEL
0.28997
1 Marinade Finance(MNDE) til AOA
Kz98.07513
1 Marinade Finance(MNDE) til BHD
.د.ب0.040125
1 Marinade Finance(MNDE) til BMD
$0.107
1 Marinade Finance(MNDE) til DKK
kr0.69229
1 Marinade Finance(MNDE) til HNL
L2.80554
1 Marinade Finance(MNDE) til MUR
4.89418
1 Marinade Finance(MNDE) til NAD
$1.85003
1 Marinade Finance(MNDE) til NOK
kr1.08284
1 Marinade Finance(MNDE) til NZD
$0.18618
1 Marinade Finance(MNDE) til PAB
B/.0.107
1 Marinade Finance(MNDE) til PGK
K0.4494
1 Marinade Finance(MNDE) til QAR
ر.ق0.38841
1 Marinade Finance(MNDE) til RSD
дин.10.86906
1 Marinade Finance(MNDE) til UZS
soʻm1,273.80932
1 Marinade Finance(MNDE) til ALL
L8.93343
1 Marinade Finance(MNDE) til ANG
ƒ0.19153
1 Marinade Finance(MNDE) til AWG
ƒ0.19153
1 Marinade Finance(MNDE) til BBD
$0.214
1 Marinade Finance(MNDE) til BAM
KM0.17976
1 Marinade Finance(MNDE) til BIF
Fr312.761
1 Marinade Finance(MNDE) til BND
$0.13803
1 Marinade Finance(MNDE) til BSD
$0.107
1 Marinade Finance(MNDE) til JMD
$17.12535
1 Marinade Finance(MNDE) til KHR
428
1 Marinade Finance(MNDE) til KMF
Fr45.582
1 Marinade Finance(MNDE) til LAK
2,326.08691
1 Marinade Finance(MNDE) til LKR
රු32.48306
1 Marinade Finance(MNDE) til MDL
L1.81579
1 Marinade Finance(MNDE) til MGA
Ar479.8201
1 Marinade Finance(MNDE) til MOP
P0.85707
1 Marinade Finance(MNDE) til MVR
1.6371
1 Marinade Finance(MNDE) til MWK
MK185.1207
1 Marinade Finance(MNDE) til MZN
MT6.8373
1 Marinade Finance(MNDE) til NPR
रु15.13408
1 Marinade Finance(MNDE) til PYG
758.844
1 Marinade Finance(MNDE) til RWF
Fr155.471
1 Marinade Finance(MNDE) til SBD
$0.88061
1 Marinade Finance(MNDE) til SCR
1.46162
1 Marinade Finance(MNDE) til SRD
$4.1195
1 Marinade Finance(MNDE) til SVC
$0.93625
1 Marinade Finance(MNDE) til SZL
L1.85003
1 Marinade Finance(MNDE) til TMT
m0.3745
1 Marinade Finance(MNDE) til TND
د.ت0.315008
1 Marinade Finance(MNDE) til TTD
$0.72439
1 Marinade Finance(MNDE) til UGX
Sh371.504
1 Marinade Finance(MNDE) til XAF
Fr60.455
1 Marinade Finance(MNDE) til XCD
$0.2889
1 Marinade Finance(MNDE) til XOF
Fr60.455
1 Marinade Finance(MNDE) til XPF
Fr10.914
1 Marinade Finance(MNDE) til BWP
P1.43273
1 Marinade Finance(MNDE) til BZD
$0.21507
1 Marinade Finance(MNDE) til CVE
$10.17035
1 Marinade Finance(MNDE) til DJF
Fr18.939
1 Marinade Finance(MNDE) til DOP
$6.85442
1 Marinade Finance(MNDE) til DZD
د.ج13.90679
1 Marinade Finance(MNDE) til FJD
$0.24182
1 Marinade Finance(MNDE) til GNF
Fr922.34
1 Marinade Finance(MNDE) til GTQ
Q0.81748
1 Marinade Finance(MNDE) til GYD
$22.40794
1 Marinade Finance(MNDE) til ISK
kr13.268

Marinade Finance Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Marinade Finance, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Marinade Finance hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Marinade Finance

Hvor meget er Marinade Finance (MNDE) værd i dag?
Den direkte MNDE pris i USD er 0.107 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MNDE til USD pris?
Den aktuelle pris på MNDEtil USD er $ 0.107. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Marinade Finance?
Markedsværdien for MNDE er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MNDE?
Den cirkulerende forsyning af MNDE er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MNDE?
MNDE opnåede en ATH-pris på 0.6674570026607753 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MNDE?
MNDE så en ATL-pris på 0.028223705314342616 USD.
Hvad er handelsvolumen for MNDE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MNDE er $ 57.36K USD.
Bliver MNDE højere i år?
MNDE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MNDE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:53:17 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

MNDE-til-USD Lommeregner

Beløb

MNDE
MNDE
USD
USD

1 MNDE = 0.107 USD

Handel MNDE

MNDE/USDT
$0.107
$0.107$0.107
+0.75%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,055.82
$110,055.82$110,055.82

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,874.41
$3,874.41$3,874.41

-0.54%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03011
$0.03011$0.03011

+0.19%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.70
$185.70$185.70

-0.38%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,055.82
$110,055.82$110,055.82

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,874.41
$3,874.41$3,874.41

-0.54%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.70
$185.70$185.70

-0.38%

DASH Logo

DASH

DASH

$75.32
$75.32$75.32

+6.21%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.957
$19.957$19.957

+4.45%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07025
$0.07025$0.07025

+40.50%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000477
$0.000477$0.000477

+178.94%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005017
$0.0000000000005017$0.0000000000005017

+66.40%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032616
$0.0032616$0.0032616

+59.90%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004605
$0.00004605$0.00004605

+56.52%