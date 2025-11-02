Marinade Finance (MNDE) Prisprediktion (USD)

Få Marinade Finance prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget MNDE vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Marinade Finance % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.1079 $0.1079 $0.1079 +1.69% USD Faktisk Forudsigelse Marinade Finance Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Marinade Finance (MNDE) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Marinade Finance potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.1079 i 2025. Marinade Finance (MNDE) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Marinade Finance potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.113295 i 2026. Marinade Finance (MNDE) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MNDE for 2027 være $ 0.118959 med en 10.25% vækstrate. Marinade Finance (MNDE) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MNDE i 2028 være $ 0.124907 med en 15.76% vækstrate. Marinade Finance (MNDE) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MNDE i 2029 være $ 0.131153 sammen med 21.55% vækstraten. Marinade Finance (MNDE) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MNDE i 2030 være $ 0.137710 sammen med 27.63% vækstraten. Marinade Finance (MNDE) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Marinade Finance potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.224316. Marinade Finance (MNDE) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Marinade Finance potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.365387. År Pris Vækst 2025 $ 0.1079 0.00%

2026 $ 0.113295 5.00%

2027 $ 0.118959 10.25%

2028 $ 0.124907 15.76%

2029 $ 0.131153 21.55%

2030 $ 0.137710 27.63%

2031 $ 0.144596 34.01%

2032 $ 0.151826 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.159417 47.75%

2034 $ 0.167388 55.13%

2035 $ 0.175757 62.89%

2036 $ 0.184545 71.03%

2037 $ 0.193772 79.59%

2038 $ 0.203461 88.56%

2039 $ 0.213634 97.99%

2040 $ 0.224316 107.89% Vis mere Kortsigtet Marinade Financeprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.1079 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.107914 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.108003 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.108343 0.41% Marinade Finance (MNDE) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på MNDE for November 2, 2025(I dag) , er $0.1079 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Marinade Finance (MNDE) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for MNDE, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.107914 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Marinade Finance (MNDE) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for MNDE, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.108003 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Marinade Finance (MNDE) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på MNDE være $0.108343 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Marinade Finance prisstatistik Nuværende pris $ 0.1079$ 0.1079 $ 0.1079 Prisændring (24 T) +1.69% Markedsværdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volumen (24 timer) $ 57.84K$ 57.84K $ 57.84K Volumen (24 timer) -- Den seneste MNDE pris er $ 0.1079. Den har en 24-timers ændring på +1.69%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 57.84K. Desuden har MNDE et cirkulerende forsyning på 0.00 og en samlet markedsværdi på $ 0.00. Se live MNDE pris

Marinade Finance Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Marinade Finance-siden med livepriser er den aktuelle pris på Marinade Finance 0.1079USD. Det cirkulerende udbud af Marinade Finance(MNDE) er 0.00 MNDE , hvilket giver det en markedsværdi på $0.00 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.01% $ 0.001000 $ 0.1079 $ 0.1053

7 dage -0.01% $ -0.001899 $ 0.1173 $ 0.1042

30 dage -0.24% $ -0.0354 $ 0.1446 $ 0.0993 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Marinade Finance vist en prisbevægelse på $0.001000 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.01% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Marinade Finance handlet til en højeste værdi på $0.1173 og en laveste værdi på $0.1042 . Den havde oplevet en prisændring på -0.01% . Denne seneste tendens viser MNDEs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Marinade Finance oplevet en ændring på -0.24% , hvilket svarer til cirka $-0.0354 i værdi. Det tyder på, at MNDE kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Marinade Finance prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele MNDE prishistorikken

Hvordan fungerer Marinade Finance (MNDE )-prisforudsigelsesmodulet? Marinade Finance-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på MNDE baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Marinade Finance over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på MNDE, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Marinade Finance. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for MNDE. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af MNDE for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Marinade Finance.

Hvorfor er MNDE prisforudsigelse vigtig?

MNDE Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er MNDE værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil MNDE opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for MNDE næste måned? Ifølge Marinade Finance (MNDE) prisprediktionsværktøjet vil den forventede MNDE pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 MNDE koste i 2026? Prisen på 1 Marinade Finance (MNDE) er i dag $0.1079 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MNDE stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på MNDE i 2027? Marinade Finance (MNDE) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 MNDE i 2027. Hvad er det anslåede prismål for MNDE i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Marinade Finance (MNDE) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for MNDE i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Marinade Finance (MNDE) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 MNDE koste i 2030? Prisen på 1 Marinade Finance (MNDE) er i dag $0.1079 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MNDE stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er MNDE prisforudsigelsen for 2040? Marinade Finance (MNDE) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 MNDE i 2040. Tilmeld dig nu