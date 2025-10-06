UdvekslingDEX+
Den direkte Mitosis pris i dag er 0.09579 USD. Følg med i realtid MITO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MITO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mitosis Logo

Mitosis-kurs(MITO)

1 MITO til USD direkte pris:

$0.09579
$0.09579
-1.07%1D
USD
Mitosis (MITO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:51:48 (UTC+8)

Mitosis (MITO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.09577
$ 0.09577
24H lav
$ 0.10067
$ 0.10067
24H høj

$ 0.09577
$ 0.09577

$ 0.10067
$ 0.10067

--
----

--
----

-1.12%

-1.06%

-18.61%

-18.61%

Mitosis (MITO) realtidsprisen er $ 0.09579. I løbet af de sidste 24 timer har MITO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.09577 og et højdepunkt på $ 0.10067, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MITOs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, MITO har ændret sig med -1.12% i løbet af den sidste time, -1.06% i løbet af 24 timer og -18.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mitosis (MITO) Markedsinformation

$ 18.80M
$ 18.80M

$ 62.45K
$ 62.45K

$ 95.79M
$ 95.79M

196.27M
196.27M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

19.62%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Mitosis er $ 18.80M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 62.45K. Det cirkulerende forsyning af MITO er 196.27M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 95.79M.

Mitosis (MITO) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Mitosis i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.001036-1.06%
30 dage$ -0.05843-37.89%
60 dage$ -0.10981-53.41%
90 dage$ +0.08579+857.90%
Mitosis Prisændring i dag

I dag MITO blev der registreret en ændring på $ -0.001036 (-1.06%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Mitosis 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.05843 (-37.89%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Mitosis 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MITO sås en ændring af $ -0.10981 (-53.41%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Mitosis 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.08579 (+857.90%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Mitosis (MITO)?

Tjek MitosisPrishistorik-siden nu.

Hvad er Mitosis (MITO)

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Mitosis er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMitosisinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMITOtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Mitosis på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Mitosis købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Mitosis Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Mitosis (MITO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Mitosis (MITO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Mitosis.

Tjek Mitosis prisprediktion nu!

Mitosis (MITO) Tokenomics

At forstå tokenomics for Mitosis (MITO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MITO Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Mitosis (MITO)

Leder du efter, hvordan du køber Mitosis? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Mitosis på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MITO til lokale valutaer

1 Mitosis(MITO) til VND
2,520.71385
1 Mitosis(MITO) til AUD
A$0.1456008
1 Mitosis(MITO) til GBP
0.0728004
1 Mitosis(MITO) til EUR
0.0823794
1 Mitosis(MITO) til USD
$0.09579
1 Mitosis(MITO) til MYR
RM0.4013601
1 Mitosis(MITO) til TRY
4.0260537
1 Mitosis(MITO) til JPY
¥14.65587
1 Mitosis(MITO) til ARS
ARS$137.4318288
1 Mitosis(MITO) til RUB
7.7005581
1 Mitosis(MITO) til INR
8.5032783
1 Mitosis(MITO) til IDR
Rp1,596.4993614
1 Mitosis(MITO) til PHP
5.6219151
1 Mitosis(MITO) til EGP
￡E.4.5241617
1 Mitosis(MITO) til BRL
R$0.5143923
1 Mitosis(MITO) til CAD
C$0.134106
1 Mitosis(MITO) til BDT
11.7170328
1 Mitosis(MITO) til NGN
138.4242132
1 Mitosis(MITO) til COP
$368.4227085
1 Mitosis(MITO) til ZAR
R.1.6638723
1 Mitosis(MITO) til UAH
4.0183905
1 Mitosis(MITO) til TZS
T.Sh.234.7793742
1 Mitosis(MITO) til VES
Bs21.16959
1 Mitosis(MITO) til CLP
$90.23418
1 Mitosis(MITO) til PKR
Rs27.051096
1 Mitosis(MITO) til KZT
50.5752042
1 Mitosis(MITO) til THB
฿3.0863538
1 Mitosis(MITO) til TWD
NT$2.9493741
1 Mitosis(MITO) til AED
د.إ0.3515493
1 Mitosis(MITO) til CHF
Fr0.076632
1 Mitosis(MITO) til HKD
HK$0.7442883
1 Mitosis(MITO) til AMD
֏36.5323902
1 Mitosis(MITO) til MAD
.د.م0.8841417
1 Mitosis(MITO) til MXN
$1.7778624
1 Mitosis(MITO) til SAR
ريال0.3592125
1 Mitosis(MITO) til ETB
Br14.7162177
1 Mitosis(MITO) til KES
KSh12.3415836
1 Mitosis(MITO) til JOD
د.أ0.06791511
1 Mitosis(MITO) til PLN
0.3525072
1 Mitosis(MITO) til RON
лв0.4224339
1 Mitosis(MITO) til SEK
kr0.9080892
1 Mitosis(MITO) til BGN
лв0.1618851
1 Mitosis(MITO) til HUF
Ft32.2304613
1 Mitosis(MITO) til CZK
2.0202111
1 Mitosis(MITO) til KWD
د.ك0.02921595
1 Mitosis(MITO) til ILS
0.3113175
1 Mitosis(MITO) til BOB
Bs0.6619089
1 Mitosis(MITO) til AZN
0.162843
1 Mitosis(MITO) til TJS
SM0.8793522
1 Mitosis(MITO) til GEL
0.2595909
1 Mitosis(MITO) til AOA
Kz87.8001561
1 Mitosis(MITO) til BHD
.د.ب0.03592125
1 Mitosis(MITO) til BMD
$0.09579
1 Mitosis(MITO) til DKK
kr0.6197613
1 Mitosis(MITO) til HNL
L2.5116138
1 Mitosis(MITO) til MUR
4.3814346
1 Mitosis(MITO) til NAD
$1.6562091
1 Mitosis(MITO) til NOK
kr0.9693948
1 Mitosis(MITO) til NZD
$0.1666746
1 Mitosis(MITO) til PAB
B/.0.09579
1 Mitosis(MITO) til PGK
K0.402318
1 Mitosis(MITO) til QAR
ر.ق0.3477177
1 Mitosis(MITO) til RSD
дин.9.7303482
1 Mitosis(MITO) til UZS
soʻm1,140.3569604
1 Mitosis(MITO) til ALL
L7.9975071
1 Mitosis(MITO) til ANG
ƒ0.1714641
1 Mitosis(MITO) til AWG
ƒ0.1714641
1 Mitosis(MITO) til BBD
$0.19158
1 Mitosis(MITO) til BAM
KM0.1609272
1 Mitosis(MITO) til BIF
Fr279.99417
1 Mitosis(MITO) til BND
$0.1235691
1 Mitosis(MITO) til BSD
$0.09579
1 Mitosis(MITO) til JMD
$15.3311895
1 Mitosis(MITO) til KHR
383.16
1 Mitosis(MITO) til KMF
Fr40.80654
1 Mitosis(MITO) til LAK
2,082.3912627
1 Mitosis(MITO) til LKR
රු29.0799282
1 Mitosis(MITO) til MDL
L1.6255563
1 Mitosis(MITO) til MGA
Ar429.551097
1 Mitosis(MITO) til MOP
P0.7672779
1 Mitosis(MITO) til MVR
1.465587
1 Mitosis(MITO) til MWK
MK165.726279
1 Mitosis(MITO) til MZN
MT6.120981
1 Mitosis(MITO) til NPR
रु13.5485376
1 Mitosis(MITO) til PYG
679.34268
1 Mitosis(MITO) til RWF
Fr139.18287
1 Mitosis(MITO) til SBD
$0.7883517
1 Mitosis(MITO) til SCR
1.3084914
1 Mitosis(MITO) til SRD
$3.687915
1 Mitosis(MITO) til SVC
$0.8381625
1 Mitosis(MITO) til SZL
L1.6562091
1 Mitosis(MITO) til TMT
m0.335265
1 Mitosis(MITO) til TND
د.ت0.28200576
1 Mitosis(MITO) til TTD
$0.6484983
1 Mitosis(MITO) til UGX
Sh332.58288
1 Mitosis(MITO) til XAF
Fr54.12135
1 Mitosis(MITO) til XCD
$0.258633
1 Mitosis(MITO) til XOF
Fr54.12135
1 Mitosis(MITO) til XPF
Fr9.77058
1 Mitosis(MITO) til BWP
P1.2826281
1 Mitosis(MITO) til BZD
$0.1925379
1 Mitosis(MITO) til CVE
$9.1048395
1 Mitosis(MITO) til DJF
Fr16.95483
1 Mitosis(MITO) til DOP
$6.1363074
1 Mitosis(MITO) til DZD
د.ج12.4498263
1 Mitosis(MITO) til FJD
$0.2164854
1 Mitosis(MITO) til GNF
Fr825.7098
1 Mitosis(MITO) til GTQ
Q0.7318356
1 Mitosis(MITO) til GYD
$20.0603418
1 Mitosis(MITO) til ISK
kr11.87796

Mitosis Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Mitosis, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Mitosis hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Mitosis

Hvor meget er Mitosis (MITO) værd i dag?
Den direkte MITO pris i USD er 0.09579 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MITO til USD pris?
Den aktuelle pris på MITOtil USD er $ 0.09579. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Mitosis?
Markedsværdien for MITO er $ 18.80M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MITO?
Den cirkulerende forsyning af MITO er 196.27M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MITO?
MITO opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MITO?
MITO så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for MITO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MITO er $ 62.45K USD.
Bliver MITO højere i år?
MITO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MITO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:51:48 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

MITO-til-USD Lommeregner

Beløb

MITO
MITO
USD
USD

1 MITO = 0.09579 USD

Handel MITO

MITO/USDT
$0.09579
$0.09579
-1.24%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

$110,102.58

$3,874.85

$0.03019

$185.84

$1.0002

$110,102.58

$3,874.85

$185.84

$74.67

$20.049

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07020

$0.000459

$0.000000000000000000000015

$0.0000000000005100

$0.0020

$0.0032616

