Everlyn AI (LYN) Prisprediktion (USD)

Få Everlyn AI prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget LYN vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb LYN

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Everlyn AI % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.1092 $0.1092 $0.1092 -0.63% USD Faktisk Forudsigelse Everlyn AI Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Everlyn AI (LYN) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Everlyn AI potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.1092 i 2025. Everlyn AI (LYN) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Everlyn AI potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.114660 i 2026. Everlyn AI (LYN) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på LYN for 2027 være $ 0.120393 med en 10.25% vækstrate. Everlyn AI (LYN) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på LYN i 2028 være $ 0.126412 med en 15.76% vækstrate. Everlyn AI (LYN) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for LYN i 2029 være $ 0.132733 sammen med 21.55% vækstraten. Everlyn AI (LYN) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for LYN i 2030 være $ 0.139369 sammen med 27.63% vækstraten. Everlyn AI (LYN) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Everlyn AI potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.227018. Everlyn AI (LYN) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Everlyn AI potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.369789. År Pris Vækst 2025 $ 0.1092 0.00%

2026 $ 0.114660 5.00%

2027 $ 0.120393 10.25%

2028 $ 0.126412 15.76%

2029 $ 0.132733 21.55%

2030 $ 0.139369 27.63%

2031 $ 0.146338 34.01%

2032 $ 0.153655 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.161338 47.75%

2034 $ 0.169405 55.13%

2035 $ 0.177875 62.89%

2036 $ 0.186769 71.03%

2037 $ 0.196107 79.59%

2038 $ 0.205912 88.56%

2039 $ 0.216208 97.99%

2040 $ 0.227018 107.89% Vis mere Kortsigtet Everlyn AIprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.1092 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.109214 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.109304 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.109648 0.41% Everlyn AI (LYN) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på LYN for November 2, 2025(I dag) , er $0.1092 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Everlyn AI (LYN) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for LYN, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.109214 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Everlyn AI (LYN) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for LYN, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.109304 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Everlyn AI (LYN) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på LYN være $0.109648 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Everlyn AI prisstatistik Nuværende pris $ 0.1092$ 0.1092 $ 0.1092 Prisændring (24 T) -0.63% Markedsværdi $ 27.92M$ 27.92M $ 27.92M Cirkulationsforsyning 255.64M 255.64M 255.64M Volumen (24 timer) $ 140.97K$ 140.97K $ 140.97K Volumen (24 timer) -- Den seneste LYN pris er $ 0.1092. Den har en 24-timers ændring på -0.63%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 140.97K. Desuden har LYN et cirkulerende forsyning på 255.64M og en samlet markedsværdi på $ 27.92M. Se live LYN pris

Sådan køber du Everlyn AI (LYN) Prøver du at købe LYN? Du kan nu købe LYN via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber Everlyn AI og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber LYN nu

Everlyn AI Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Everlyn AI-siden med livepriser er den aktuelle pris på Everlyn AI 0.1092USD. Det cirkulerende udbud af Everlyn AI(LYN) er 0.00 LYN , hvilket giver det en markedsværdi på $27.92M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.05% $ -0.005999 $ 0.117 $ 0.1056

7 dage -0.34% $ -0.056399 $ 0.1705 $ 0.0982

30 dage 0.09% $ 0.0092 $ 1.2824 $ 0.0848 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Everlyn AI vist en prisbevægelse på $-0.005999 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.05% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Everlyn AI handlet til en højeste værdi på $0.1705 og en laveste værdi på $0.0982 . Den havde oplevet en prisændring på -0.34% . Denne seneste tendens viser LYNs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Everlyn AI oplevet en ændring på 0.09% , hvilket svarer til cirka $0.0092 i værdi. Det tyder på, at LYN kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Everlyn AI prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele LYN prishistorikken

Hvordan fungerer Everlyn AI (LYN )-prisforudsigelsesmodulet? Everlyn AI-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på LYN baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Everlyn AI over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på LYN, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Everlyn AI. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for LYN. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af LYN for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Everlyn AI.

Hvorfor er LYN prisforudsigelse vigtig?

LYN Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er LYN værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil LYN opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for LYN næste måned? Ifølge Everlyn AI (LYN) prisprediktionsværktøjet vil den forventede LYN pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 LYN koste i 2026? Prisen på 1 Everlyn AI (LYN) er i dag $0.1092 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil LYN stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på LYN i 2027? Everlyn AI (LYN) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 LYN i 2027. Hvad er det anslåede prismål for LYN i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Everlyn AI (LYN) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for LYN i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Everlyn AI (LYN) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 LYN koste i 2030? Prisen på 1 Everlyn AI (LYN) er i dag $0.1092 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil LYN stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er LYN prisforudsigelsen for 2040? Everlyn AI (LYN) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 LYN i 2040. Tilmeld dig nu