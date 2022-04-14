KulaDAO (KULA) Tokenomics Få vigtig indsigt i KulaDAO (KULA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KulaDAO (KULA) Information KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact. Officiel hjemmeside: https://kula.com Hvidbog: https://doc.clickup.com/9014378514/p/h/8cmt00j-14774/d45f6e42fd26600 Block Explorer: https://subnets.avax.network/c-chain/address/0x99F2BDf00ACd067c65A79a0b6A3914C555196EA4 Køb KULA nu!

KulaDAO (KULA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KulaDAO (KULA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.05B $ 4.05B $ 4.05B Alle tiders Høj: $ 0.94755 $ 0.94755 $ 0.94755 Alle tiders Lav: $ 0.10766194258798904 $ 0.10766194258798904 $ 0.10766194258798904 Nuværende pris: $ 0.40511 $ 0.40511 $ 0.40511 Få mere at vide om KulaDAO (KULA) pris

KulaDAO (KULA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KulaDAO (KULA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KULA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KULA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KULA's tokenomics, kan du udforske KULA tokens live-pris!

