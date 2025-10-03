Hvad er WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA. The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineWorldAssetsinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekINCtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om WorldAssets på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din WorldAssets købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

WorldAssets Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil WorldAssets (INC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine WorldAssets (INC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for WorldAssets.

Tjek WorldAssets prisprediktion nu!

WorldAssets (INC) Tokenomics

At forstå tokenomics for WorldAssets (INC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om INC Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du WorldAssets (INC)

Leder du efter, hvordan du køber WorldAssets? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe WorldAssets på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

INC til lokale valutaer

Prøv konverter

WorldAssets Ressource

For en mere dybdegående forståelse af WorldAssets, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om WorldAssets Hvor meget er WorldAssets (INC) værd i dag? Den direkte INC pris i USD er 0.6919 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle INC til USD pris? $ 0.6919 . Tjek Den aktuelle pris på INCtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af WorldAssets? Markedsværdien for INC er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af INC? Den cirkulerende forsyning af INC er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på INC? INC opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på INC? INC så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for INC? Direkte 24-timers handelsvolumen for INC er $ 43.65K USD . Bliver INC højere i år? INC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se INC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

WorldAssets (INC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 10-04 13:39:16 On-chain data Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går 10-04 11:26:38 Brancheopdateringer USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9% 10-03 10:20:00 Brancheopdateringer Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3% 10-03 05:17:00 Brancheopdateringer Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august 10-01 14:11:00 Brancheopdateringer I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner 09-30 18:14:00 Brancheopdateringer Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens

Hot-nyheder

MEXC Margin Futures Afkastning: Muligheder og udfordringer ved at tjene dobbelt indkomst fra handel

Smart handel, ingen gebyrer: Hvordan MEXCs AI-assisterede ordre ændrer spillet