Den direkte WorldAssets pris i dag er 0.6919 USD. Følg med i realtid INC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk INC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

WorldAssets-kurs(INC)

1 INC til USD direkte pris:

+21.62%1D
USD
WorldAssets (INC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:50:28 (UTC+8)

WorldAssets (INC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

+2.82%

+21.62%

+591.90%

+591.90%

WorldAssets (INC) realtidsprisen er $ 0.6919. I løbet af de sidste 24 timer har INC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.5552 og et højdepunkt på $ 0.98, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. INCs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, INC har ændret sig med +2.82% i løbet af den sidste time, +21.62% i løbet af 24 timer og +591.90% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WorldAssets (INC) Markedsinformation

ETH

Den nuværende markedsværdi på WorldAssets er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 43.65K. Det cirkulerende forsyning af INC er --, med et samlet udbud på 300000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 207.57M.

WorldAssets (INC) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for WorldAssets i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.123299+21.62%
30 dage$ +0.5919+591.90%
60 dage$ +0.5919+591.90%
90 dage$ +0.5919+591.90%
WorldAssets Prisændring i dag

I dag INC blev der registreret en ændring på $ +0.123299 (+21.62%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

WorldAssets 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.5919 (+591.90%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

WorldAssets 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage INC sås en ændring af $ +0.5919 (+591.90%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

WorldAssets 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.5919 (+591.90%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for WorldAssets (INC)?

Tjek WorldAssetsPrishistorik-siden nu.

Hvad er WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineWorldAssetsinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekINCtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om WorldAssets på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din WorldAssets købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

WorldAssets Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil WorldAssets (INC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine WorldAssets (INC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for WorldAssets.

Tjek WorldAssets prisprediktion nu!

WorldAssets (INC) Tokenomics

At forstå tokenomics for WorldAssets (INC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om INC Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du WorldAssets (INC)

Leder du efter, hvordan du køber WorldAssets? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe WorldAssets på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

INC til lokale valutaer

1 WorldAssets(INC) til VND
18,207.3485
1 WorldAssets(INC) til AUD
A$1.044769
1 WorldAssets(INC) til GBP
0.505087
1 WorldAssets(INC) til EUR
0.588115
1 WorldAssets(INC) til USD
$0.6919
1 WorldAssets(INC) til MYR
RM2.90598
1 WorldAssets(INC) til TRY
28.651579
1 WorldAssets(INC) til JPY
¥101.7093
1 WorldAssets(INC) til ARS
ARS$985.61155
1 WorldAssets(INC) til RUB
56.881099
1 WorldAssets(INC) til INR
61.392287
1 WorldAssets(INC) til IDR
Rp11,531.662054
1 WorldAssets(INC) til KRW
974.506555
1 WorldAssets(INC) til PHP
40.06101
1 WorldAssets(INC) til EGP
￡E.33.024387
1 WorldAssets(INC) til BRL
R$3.687827
1 WorldAssets(INC) til CAD
C$0.961741
1 WorldAssets(INC) til BDT
84.169635
1 WorldAssets(INC) til NGN
1,013.024628
1 WorldAssets(INC) til COP
$2,692.217495
1 WorldAssets(INC) til ZAR
R.11.914518
1 WorldAssets(INC) til UAH
28.533956
1 WorldAssets(INC) til TZS
T.Sh.1,699.9983
1 WorldAssets(INC) til VES
Bs128.0015
1 WorldAssets(INC) til CLP
$663.5321
1 WorldAssets(INC) til PKR
Rs194.624551
1 WorldAssets(INC) til KZT
378.704546
1 WorldAssets(INC) til THB
฿22.396803
1 WorldAssets(INC) til TWD
NT$21.061436
1 WorldAssets(INC) til AED
د.إ2.539273
1 WorldAssets(INC) til CHF
Fr0.546601
1 WorldAssets(INC) til HKD
HK$5.376063
1 WorldAssets(INC) til AMD
֏265.094566
1 WorldAssets(INC) til MAD
.د.م6.289371
1 WorldAssets(INC) til MXN
$12.724041
1 WorldAssets(INC) til SAR
ريال2.587706
1 WorldAssets(INC) til ETB
Br100.387771
1 WorldAssets(INC) til KES
KSh89.351966
1 WorldAssets(INC) til JOD
د.أ0.4905571
1 WorldAssets(INC) til PLN
2.504678
1 WorldAssets(INC) til RON
лв2.995927
1 WorldAssets(INC) til SEK
kr6.483103
1 WorldAssets(INC) til BGN
лв1.148554
1 WorldAssets(INC) til HUF
Ft229.101928
1 WorldAssets(INC) til CZK
14.294654
1 WorldAssets(INC) til KWD
د.ك0.2117214
1 WorldAssets(INC) til ILS
2.28327
1 WorldAssets(INC) til BOB
Bs4.77411
1 WorldAssets(INC) til AZN
1.17623
1 WorldAssets(INC) til TJS
SM6.441589
1 WorldAssets(INC) til GEL
1.881968
1 WorldAssets(INC) til AOA
Kz634.188621
1 WorldAssets(INC) til BHD
.د.ب0.2601544
1 WorldAssets(INC) til BMD
$0.6919
1 WorldAssets(INC) til DKK
kr4.400484
1 WorldAssets(INC) til HNL
L18.093185
1 WorldAssets(INC) til MUR
31.349989
1 WorldAssets(INC) til NAD
$11.921437
1 WorldAssets(INC) til NOK
kr6.891324
1 WorldAssets(INC) til NZD
$1.183149
1 WorldAssets(INC) til PAB
B/.0.6919
1 WorldAssets(INC) til PGK
K2.940575
1 WorldAssets(INC) til QAR
ر.ق2.518516
1 WorldAssets(INC) til RSD
дин.69.05162
1 WorldAssets(INC) til UZS
soʻm8,336.142661
1 WorldAssets(INC) til ALL
L57.005641
1 WorldAssets(INC) til ANG
ƒ1.238501
1 WorldAssets(INC) til AWG
ƒ1.24542
1 WorldAssets(INC) til BBD
$1.3838
1 WorldAssets(INC) til BAM
KM1.148554
1 WorldAssets(INC) til BIF
Fr2,034.8779
1 WorldAssets(INC) til BND
$0.885632
1 WorldAssets(INC) til BSD
$0.6919
1 WorldAssets(INC) til JMD
$111.091464
1 WorldAssets(INC) til KHR
2,778.711914
1 WorldAssets(INC) til KMF
Fr289.9061
1 WorldAssets(INC) til LAK
15,041.304047
1 WorldAssets(INC) til LKR
Rs209.216722
1 WorldAssets(INC) til MDL
L11.582406
1 WorldAssets(INC) til MGA
Ar3,088.835332
1 WorldAssets(INC) til MOP
P5.542119
1 WorldAssets(INC) til MVR
10.58607
1 WorldAssets(INC) til MWK
MK1,201.214509
1 WorldAssets(INC) til MZN
MT44.21241
1 WorldAssets(INC) til NPR
Rs98.38818
1 WorldAssets(INC) til PYG
4,872.3598
1 WorldAssets(INC) til RWF
Fr1,001.1793
1 WorldAssets(INC) til SBD
$5.694337
1 WorldAssets(INC) til SCR
10.115578
1 WorldAssets(INC) til SRD
$26.36139
1 WorldAssets(INC) til SVC
$6.047206
1 WorldAssets(INC) til SZL
L11.914518
1 WorldAssets(INC) til TMT
m2.42165
1 WorldAssets(INC) til TND
د.ت2.0148128
1 WorldAssets(INC) til TTD
$4.684163
1 WorldAssets(INC) til UGX
Sh2,393.974
1 WorldAssets(INC) til XAF
Fr386.0802
1 WorldAssets(INC) til XCD
$1.86813
1 WorldAssets(INC) til XOF
Fr386.0802
1 WorldAssets(INC) til XPF
Fr69.8819
1 WorldAssets(INC) til BWP
P9.188432
1 WorldAssets(INC) til BZD
$1.390719
1 WorldAssets(INC) til CVE
$64.976329
1 WorldAssets(INC) til DJF
Fr123.1582
1 WorldAssets(INC) til DOP
$43.31294
1 WorldAssets(INC) til DZD
د.ج89.587212
1 WorldAssets(INC) til FJD
$1.556775
1 WorldAssets(INC) til GNF
Fr6,016.0705
1 WorldAssets(INC) til GTQ
Q5.299954
1 WorldAssets(INC) til GYD
$144.683209
1 WorldAssets(INC) til ISK
kr83.7199

WorldAssets Ressource

For en mere dybdegående forståelse af WorldAssets, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel WorldAssets hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om WorldAssets

Hvor meget er WorldAssets (INC) værd i dag?
Den direkte INC pris i USD er 0.6919 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle INC til USD pris?
Den aktuelle pris på INCtil USD er $ 0.6919. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af WorldAssets?
Markedsværdien for INC er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af INC?
Den cirkulerende forsyning af INC er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på INC?
INC opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på INC?
INC så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for INC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for INC er $ 43.65K USD.
Bliver INC højere i år?
INC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se INC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

