Den direkte iShares Gold Trust pris i dag er 76.22 USD. Følg med i realtid IAUON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk IAUON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

iShares Gold Trust Logo

iShares Gold Trust-kurs(IAUON)

1 IAUON til USD direkte pris:

$76.18
$76.18$76.18
+0.19%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) Live prisdiagram
iShares Gold Trust (IAUON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 74.95
$ 74.95$ 74.95
24H lav
$ 76.24
$ 76.24$ 76.24
24H høj

$ 74.95
$ 74.95$ 74.95

$ 76.24
$ 76.24$ 76.24

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318$ 66.2823140111318

+1.39%

+0.19%

-2.30%

-2.30%

iShares Gold Trust (IAUON) realtidsprisen er $ 76.22. I løbet af de sidste 24 timer har IAUON handlet mellem et lavpunkt på $ 74.95 og et højdepunkt på $ 76.24, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IAUONs højeste pris nogensinde er $ 82.53676920433921, mens den laveste pris nogensinde er $ 66.2823140111318.

Når det gælder kortsigtet performance, IAUON har ændret sig med +1.39% i løbet af den sidste time, +0.19% i løbet af 24 timer og -2.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

iShares Gold Trust (IAUON) Markedsinformation

No.1184

$ 9.11M
$ 9.11M$ 9.11M

$ 56.12K
$ 56.12K$ 56.12K

$ 9.11M
$ 9.11M$ 9.11M

119.51K
119.51K 119.51K

119,510.38727148
119,510.38727148 119,510.38727148

ETH

Den nuværende markedsværdi på iShares Gold Trust er $ 9.11M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.12K. Det cirkulerende forsyning af IAUON er 119.51K, med et samlet udbud på 119510.38727148. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.11M.

iShares Gold Trust (IAUON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for iShares Gold Trust i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.1445+0.19%
30 dage$ +3.57+4.91%
60 dage$ +26.22+52.44%
90 dage$ +26.22+52.44%
iShares Gold Trust Prisændring i dag

I dag IAUON blev der registreret en ændring på $ +0.1445 (+0.19%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

iShares Gold Trust 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +3.57 (+4.91%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

iShares Gold Trust 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage IAUON sås en ændring af $ +26.22 (+52.44%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

iShares Gold Trust 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +26.22 (+52.44%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for iShares Gold Trust (IAUON)?

Tjek iShares Gold TrustPrishistorik-siden nu.

Hvad er iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares Gold Trust er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineiShares Gold Trustinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekIAUONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om iShares Gold Trust på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din iShares Gold Trust købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

iShares Gold Trust Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil iShares Gold Trust (IAUON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine iShares Gold Trust (IAUON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for iShares Gold Trust.

Tjek iShares Gold Trust prisprediktion nu!

iShares Gold Trust (IAUON) Tokenomics

At forstå tokenomics for iShares Gold Trust (IAUON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om IAUON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du iShares Gold Trust (IAUON)

Leder du efter, hvordan du køber iShares Gold Trust? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe iShares Gold Trust på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

IAUON til lokale valutaer

1 iShares Gold Trust(IAUON) til VND
2,005,729.3
1 iShares Gold Trust(IAUON) til AUD
A$115.8544
1 iShares Gold Trust(IAUON) til GBP
57.9272
1 iShares Gold Trust(IAUON) til EUR
65.5492
1 iShares Gold Trust(IAUON) til USD
$76.22
1 iShares Gold Trust(IAUON) til MYR
RM319.3618
1 iShares Gold Trust(IAUON) til TRY
3,203.5266
1 iShares Gold Trust(IAUON) til JPY
¥11,661.66
1 iShares Gold Trust(IAUON) til ARS
ARS$109,354.3584
1 iShares Gold Trust(IAUON) til RUB
6,127.3258
1 iShares Gold Trust(IAUON) til INR
6,766.0494
1 iShares Gold Trust(IAUON) til IDR
Rp1,270,332.8252
1 iShares Gold Trust(IAUON) til PHP
4,473.3518
1 iShares Gold Trust(IAUON) til EGP
￡E.3,599.8706
1 iShares Gold Trust(IAUON) til BRL
R$409.3014
1 iShares Gold Trust(IAUON) til CAD
C$106.708
1 iShares Gold Trust(IAUON) til BDT
9,323.2304
1 iShares Gold Trust(IAUON) til NGN
110,143.9976
1 iShares Gold Trust(IAUON) til COP
$293,153.553
1 iShares Gold Trust(IAUON) til ZAR
R.1,323.9414
1 iShares Gold Trust(IAUON) til UAH
3,197.429
1 iShares Gold Trust(IAUON) til TZS
T.Sh.186,813.6956
1 iShares Gold Trust(IAUON) til VES
Bs16,844.62
1 iShares Gold Trust(IAUON) til CLP
$71,799.24
1 iShares Gold Trust(IAUON) til PKR
Rs21,524.528
1 iShares Gold Trust(IAUON) til KZT
40,242.6356
1 iShares Gold Trust(IAUON) til THB
฿2,455.8084
1 iShares Gold Trust(IAUON) til TWD
NT$2,346.8138
1 iShares Gold Trust(IAUON) til AED
د.إ279.7274
1 iShares Gold Trust(IAUON) til CHF
Fr60.976
1 iShares Gold Trust(IAUON) til HKD
HK$592.2294
1 iShares Gold Trust(IAUON) til AMD
֏29,068.7836
1 iShares Gold Trust(IAUON) til MAD
.د.م703.5106
1 iShares Gold Trust(IAUON) til MXN
$1,414.6432
1 iShares Gold Trust(IAUON) til SAR
ريال285.825
1 iShares Gold Trust(IAUON) til ETB
Br11,709.6786
1 iShares Gold Trust(IAUON) til KES
KSh9,820.1848
1 iShares Gold Trust(IAUON) til JOD
د.أ54.03998
1 iShares Gold Trust(IAUON) til PLN
280.4896
1 iShares Gold Trust(IAUON) til RON
лв336.1302
1 iShares Gold Trust(IAUON) til SEK
kr722.5656
1 iShares Gold Trust(IAUON) til BGN
лв128.8118
1 iShares Gold Trust(IAUON) til HUF
Ft25,645.7434
1 iShares Gold Trust(IAUON) til CZK
1,607.4798
1 iShares Gold Trust(IAUON) til KWD
د.ك23.2471
1 iShares Gold Trust(IAUON) til ILS
247.715
1 iShares Gold Trust(IAUON) til BOB
Bs526.6802
1 iShares Gold Trust(IAUON) til AZN
129.574
1 iShares Gold Trust(IAUON) til TJS
SM699.6996
1 iShares Gold Trust(IAUON) til GEL
206.5562
1 iShares Gold Trust(IAUON) til AOA
Kz69,862.4898
1 iShares Gold Trust(IAUON) til BHD
.د.ب28.5825
1 iShares Gold Trust(IAUON) til BMD
$76.22
1 iShares Gold Trust(IAUON) til DKK
kr493.1434
1 iShares Gold Trust(IAUON) til HNL
L1,998.4884
1 iShares Gold Trust(IAUON) til MUR
3,486.3028
1 iShares Gold Trust(IAUON) til NAD
$1,317.8438
1 iShares Gold Trust(IAUON) til NOK
kr771.3464
1 iShares Gold Trust(IAUON) til NZD
$132.6228
1 iShares Gold Trust(IAUON) til PAB
B/.76.22
1 iShares Gold Trust(IAUON) til PGK
K320.124
1 iShares Gold Trust(IAUON) til QAR
ر.ق276.6786
1 iShares Gold Trust(IAUON) til RSD
дин.7,742.4276
1 iShares Gold Trust(IAUON) til UZS
soʻm907,380.8072
1 iShares Gold Trust(IAUON) til ALL
L6,363.6078
1 iShares Gold Trust(IAUON) til ANG
ƒ136.4338
1 iShares Gold Trust(IAUON) til AWG
ƒ136.4338
1 iShares Gold Trust(IAUON) til BBD
$152.44
1 iShares Gold Trust(IAUON) til BAM
KM128.0496
1 iShares Gold Trust(IAUON) til BIF
Fr222,791.06
1 iShares Gold Trust(IAUON) til BND
$98.3238
1 iShares Gold Trust(IAUON) til BSD
$76.22
1 iShares Gold Trust(IAUON) til JMD
$12,199.011
1 iShares Gold Trust(IAUON) til KHR
304,880
1 iShares Gold Trust(IAUON) til KMF
Fr32,469.72
1 iShares Gold Trust(IAUON) til LAK
1,656,956.4886
1 iShares Gold Trust(IAUON) til LKR
රු23,138.8676
1 iShares Gold Trust(IAUON) til MDL
L1,293.4534
1 iShares Gold Trust(IAUON) til MGA
Ar341,793.346
1 iShares Gold Trust(IAUON) til MOP
P610.5222
1 iShares Gold Trust(IAUON) til MVR
1,166.166
1 iShares Gold Trust(IAUON) til MWK
MK131,868.222
1 iShares Gold Trust(IAUON) til MZN
MT4,870.458
1 iShares Gold Trust(IAUON) til NPR
रु10,780.5568
1 iShares Gold Trust(IAUON) til PYG
540,552.24
1 iShares Gold Trust(IAUON) til RWF
Fr110,747.66
1 iShares Gold Trust(IAUON) til SBD
$627.2906
1 iShares Gold Trust(IAUON) til SCR
1,041.1652
1 iShares Gold Trust(IAUON) til SRD
$2,934.47
1 iShares Gold Trust(IAUON) til SVC
$666.925
1 iShares Gold Trust(IAUON) til SZL
L1,317.8438
1 iShares Gold Trust(IAUON) til TMT
m266.77
1 iShares Gold Trust(IAUON) til TND
د.ت224.39168
1 iShares Gold Trust(IAUON) til TTD
$516.0094
1 iShares Gold Trust(IAUON) til UGX
Sh264,635.84
1 iShares Gold Trust(IAUON) til XAF
Fr43,064.3
1 iShares Gold Trust(IAUON) til XCD
$205.794
1 iShares Gold Trust(IAUON) til XOF
Fr43,064.3
1 iShares Gold Trust(IAUON) til XPF
Fr7,774.44
1 iShares Gold Trust(IAUON) til BWP
P1,020.5858
1 iShares Gold Trust(IAUON) til BZD
$153.2022
1 iShares Gold Trust(IAUON) til CVE
$7,244.711
1 iShares Gold Trust(IAUON) til DJF
Fr13,490.94
1 iShares Gold Trust(IAUON) til DOP
$4,882.6532
1 iShares Gold Trust(IAUON) til DZD
د.ج9,906.3134
1 iShares Gold Trust(IAUON) til FJD
$172.2572
1 iShares Gold Trust(IAUON) til GNF
Fr657,016.4
1 iShares Gold Trust(IAUON) til GTQ
Q582.3208
1 iShares Gold Trust(IAUON) til GYD
$15,961.9924
1 iShares Gold Trust(IAUON) til ISK
kr9,451.28

iShares Gold Trust Ressource

For en mere dybdegående forståelse af iShares Gold Trust, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel iShares Gold Trust hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om iShares Gold Trust

Hvor meget er iShares Gold Trust (IAUON) værd i dag?
Den direkte IAUON pris i USD er 76.22 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle IAUON til USD pris?
Den aktuelle pris på IAUONtil USD er $ 76.22. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af iShares Gold Trust?
Markedsværdien for IAUON er $ 9.11M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af IAUON?
Den cirkulerende forsyning af IAUON er 119.51K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på IAUON?
IAUON opnåede en ATH-pris på 82.53676920433921 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på IAUON?
IAUON så en ATL-pris på 66.2823140111318 USD.
Hvad er handelsvolumen for IAUON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for IAUON er $ 56.12K USD.
Bliver IAUON højere i år?
IAUON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se IAUON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:36:04 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

