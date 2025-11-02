IShares Gold Trust (IAUON) Prisprediktion (USD)

Få IShares Gold Trust prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget IAUON vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på IShares Gold Trust % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $75.78 $75.78 $75.78 -0.32% USD Faktisk Forudsigelse IShares Gold Trust Prisprediktion for 2025-2050 (USD) IShares Gold Trust (IAUON) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan IShares Gold Trust potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 75.78 i 2025. IShares Gold Trust (IAUON) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan IShares Gold Trust potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 79.569 i 2026. IShares Gold Trust (IAUON) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på IAUON for 2027 være $ 83.5474 med en 10.25% vækstrate. IShares Gold Trust (IAUON) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på IAUON i 2028 være $ 87.7248 med en 15.76% vækstrate. IShares Gold Trust (IAUON) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for IAUON i 2029 være $ 92.1110 sammen med 21.55% vækstraten. IShares Gold Trust (IAUON) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for IAUON i 2030 være $ 96.7166 sammen med 27.63% vækstraten. IShares Gold Trust (IAUON) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på IShares Gold Trust potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 157.5411. IShares Gold Trust (IAUON) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på IShares Gold Trust potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 256.6179. År Pris Vækst 2025 $ 75.78 0.00%

2026 $ 79.569 5.00%

2027 $ 83.5474 10.25%

2028 $ 87.7248 15.76%

2029 $ 92.1110 21.55%

2030 $ 96.7166 27.63%

2031 $ 101.5524 34.01%

2032 $ 106.6300 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 111.9615 47.75%

2034 $ 117.5596 55.13%

2035 $ 123.4376 62.89%

2036 $ 129.6095 71.03%

2037 $ 136.0899 79.59%

2038 $ 142.8944 88.56%

2039 $ 150.0392 97.99%

2040 $ 157.5411 107.89% Vis mere Kortsigtet IShares Gold Trustprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 75.78 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 75.7903 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 75.8526 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 76.0914 0.41% IShares Gold Trust (IAUON) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på IAUON for November 2, 2025(I dag) , er $75.78 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. IShares Gold Trust (IAUON) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for IAUON, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $75.7903 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. IShares Gold Trust (IAUON) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for IAUON, med en årlig vækstrate på 5% , er $75.8526 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. IShares Gold Trust (IAUON) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på IAUON være $76.0914 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel IShares Gold Trust prisstatistik Nuværende pris $ 75.78$ 75.78 $ 75.78 Prisændring (24 T) -0.32% Markedsværdi $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M Cirkulationsforsyning 119.51K 119.51K 119.51K Volumen (24 timer) $ 55.41K$ 55.41K $ 55.41K Volumen (24 timer) -- Den seneste IAUON pris er $ 75.78. Den har en 24-timers ændring på -0.32%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.41K. Desuden har IAUON et cirkulerende forsyning på 119.51K og en samlet markedsværdi på $ 9.07M. Se live IAUON pris

IShares Gold Trust Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på IShares Gold Trust-siden med livepriser er den aktuelle pris på IShares Gold Trust 75.88USD. Det cirkulerende udbud af IShares Gold Trust(IAUON) er 0.00 IAUON , hvilket giver det en markedsværdi på $9.07M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.00% $ -0.189999 $ 76.24 $ 74.96

7 dage -0.03% $ -2.3999 $ 79.74 $ 73.23

30 dage 0.04% $ 2.9100 $ 82.59 $ 72.51 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har IShares Gold Trust vist en prisbevægelse på $-0.189999 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.00% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev IShares Gold Trust handlet til en højeste værdi på $79.74 og en laveste værdi på $73.23 . Den havde oplevet en prisændring på -0.03% . Denne seneste tendens viser IAUONs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har IShares Gold Trust oplevet en ændring på 0.04% , hvilket svarer til cirka $2.9100 i værdi. Det tyder på, at IAUON kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette IShares Gold Trust prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele IAUON prishistorikken

Hvordan fungerer IShares Gold Trust (IAUON )-prisforudsigelsesmodulet? IShares Gold Trust-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på IAUON baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for IShares Gold Trust over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på IAUON, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på IShares Gold Trust. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for IAUON. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af IAUON for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for IShares Gold Trust.

Hvorfor er IAUON prisforudsigelse vigtig?

IAUON Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er IAUON værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil IAUON opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for IAUON næste måned? Ifølge IShares Gold Trust (IAUON) prisprediktionsværktøjet vil den forventede IAUON pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 IAUON koste i 2026? Prisen på 1 IShares Gold Trust (IAUON) er i dag $75.78 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil IAUON stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på IAUON i 2027? IShares Gold Trust (IAUON) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 IAUON i 2027. Hvad er det anslåede prismål for IAUON i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil IShares Gold Trust (IAUON) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for IAUON i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil IShares Gold Trust (IAUON) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 IAUON koste i 2030? Prisen på 1 IShares Gold Trust (IAUON) er i dag $75.78 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil IAUON stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er IAUON prisforudsigelsen for 2040? IShares Gold Trust (IAUON) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 IAUON i 2040.