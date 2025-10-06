UdvekslingDEX+
Den direkte Hims Hers Health pris i dag er 46.74 USD. Følg med i realtid HIMSON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HIMSON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Hims Hers Health Logo

Hims Hers Health-kurs(HIMSON)

1 HIMSON til USD direkte pris:

$46.45
$46.45$46.45
+0.10%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:34:03 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 45.68
$ 45.68$ 45.68
24H lav
$ 46.74
$ 46.74$ 46.74
24H høj

$ 45.68
$ 45.68$ 45.68

$ 46.74
$ 46.74$ 46.74

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565$ 64.87097006673565

$ 42.91605561045867
$ 42.91605561045867$ 42.91605561045867

+0.02%

+0.10%

-4.93%

-4.93%

Hims Hers Health (HIMSON) realtidsprisen er $ 46.74. I løbet af de sidste 24 timer har HIMSON handlet mellem et lavpunkt på $ 45.68 og et højdepunkt på $ 46.74, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HIMSONs højeste pris nogensinde er $ 64.87097006673565, mens den laveste pris nogensinde er $ 42.91605561045867.

Når det gælder kortsigtet performance, HIMSON har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, +0.10% i løbet af 24 timer og -4.93% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hims Hers Health (HIMSON) Markedsinformation

No.2780

$ 277.85K
$ 277.85K$ 277.85K

$ 61.72K
$ 61.72K$ 61.72K

$ 277.85K
$ 277.85K$ 277.85K

5.94K
5.94K 5.94K

5,944.58827932
5,944.58827932 5,944.58827932

ETH

Den nuværende markedsværdi på Hims Hers Health er $ 277.85K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 61.72K. Det cirkulerende forsyning af HIMSON er 5.94K, med et samlet udbud på 5944.58827932. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 277.85K.

Hims Hers Health (HIMSON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Hims Hers Health i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0464+0.10%
30 dage$ -10.94-18.97%
60 dage$ +16.74+55.80%
90 dage$ +16.74+55.80%
Hims Hers Health Prisændring i dag

I dag HIMSON blev der registreret en ændring på $ +0.0464 (+0.10%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Hims Hers Health 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -10.94 (-18.97%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Hims Hers Health 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage HIMSON sås en ændring af $ +16.74 (+55.80%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Hims Hers Health 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +16.74 (+55.80%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Hims Hers Health (HIMSON)?

Tjek Hims Hers HealthPrishistorik-siden nu.

Hvad er Hims Hers Health (HIMSON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineHims Hers Healthinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekHIMSONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Hims Hers Health på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Hims Hers Health købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Hims Hers Health Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Hims Hers Health (HIMSON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Hims Hers Health (HIMSON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Hims Hers Health.

Tjek Hims Hers Health prisprediktion nu!

Hims Hers Health (HIMSON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Hims Hers Health (HIMSON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HIMSON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Hims Hers Health (HIMSON)

Leder du efter, hvordan du køber Hims Hers Health? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Hims Hers Health på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

HIMSON til lokale valutaer

1 Hims Hers Health(HIMSON) til VND
1,229,963.1
1 Hims Hers Health(HIMSON) til AUD
A$71.0448
1 Hims Hers Health(HIMSON) til GBP
35.5224
1 Hims Hers Health(HIMSON) til EUR
40.1964
1 Hims Hers Health(HIMSON) til USD
$46.74
1 Hims Hers Health(HIMSON) til MYR
RM195.8406
1 Hims Hers Health(HIMSON) til TRY
1,964.4822
1 Hims Hers Health(HIMSON) til JPY
¥7,151.22
1 Hims Hers Health(HIMSON) til ARS
ARS$67,058.8128
1 Hims Hers Health(HIMSON) til RUB
3,757.4286
1 Hims Hers Health(HIMSON) til INR
4,149.1098
1 Hims Hers Health(HIMSON) til IDR
Rp778,999.6884
1 Hims Hers Health(HIMSON) til PHP
2,743.1706
1 Hims Hers Health(HIMSON) til EGP
￡E.2,207.5302
1 Hims Hers Health(HIMSON) til BRL
R$250.9938
1 Hims Hers Health(HIMSON) til CAD
C$65.436
1 Hims Hers Health(HIMSON) til BDT
5,717.2368
1 Hims Hers Health(HIMSON) til NGN
67,543.0392
1 Hims Hers Health(HIMSON) til COP
$179,769.051
1 Hims Hers Health(HIMSON) til ZAR
R.811.8738
1 Hims Hers Health(HIMSON) til UAH
1,960.743
1 Hims Hers Health(HIMSON) til TZS
T.Sh.114,558.8052
1 Hims Hers Health(HIMSON) til VES
Bs10,329.54
1 Hims Hers Health(HIMSON) til CLP
$44,029.08
1 Hims Hers Health(HIMSON) til PKR
Rs13,199.376
1 Hims Hers Health(HIMSON) til KZT
24,677.7852
1 Hims Hers Health(HIMSON) til THB
฿1,505.9628
1 Hims Hers Health(HIMSON) til TWD
NT$1,439.1246
1 Hims Hers Health(HIMSON) til AED
د.إ171.5358
1 Hims Hers Health(HIMSON) til CHF
Fr37.392
1 Hims Hers Health(HIMSON) til HKD
HK$363.1698
1 Hims Hers Health(HIMSON) til AMD
֏17,825.7012
1 Hims Hers Health(HIMSON) til MAD
.د.م431.4102
1 Hims Hers Health(HIMSON) til MXN
$867.4944
1 Hims Hers Health(HIMSON) til SAR
ريال175.275
1 Hims Hers Health(HIMSON) til ETB
Br7,180.6662
1 Hims Hers Health(HIMSON) til KES
KSh6,021.9816
1 Hims Hers Health(HIMSON) til JOD
د.أ33.13866
1 Hims Hers Health(HIMSON) til PLN
172.0032
1 Hims Hers Health(HIMSON) til RON
лв206.1234
1 Hims Hers Health(HIMSON) til SEK
kr443.0952
1 Hims Hers Health(HIMSON) til BGN
лв78.9906
1 Hims Hers Health(HIMSON) til HUF
Ft15,726.6078
1 Hims Hers Health(HIMSON) til CZK
985.7466
1 Hims Hers Health(HIMSON) til KWD
د.ك14.2557
1 Hims Hers Health(HIMSON) til ILS
151.905
1 Hims Hers Health(HIMSON) til BOB
Bs322.9734
1 Hims Hers Health(HIMSON) til AZN
79.458
1 Hims Hers Health(HIMSON) til TJS
SM429.0732
1 Hims Hers Health(HIMSON) til GEL
126.6654
1 Hims Hers Health(HIMSON) til AOA
Kz42,841.4166
1 Hims Hers Health(HIMSON) til BHD
.د.ب17.5275
1 Hims Hers Health(HIMSON) til BMD
$46.74
1 Hims Hers Health(HIMSON) til DKK
kr302.4078
1 Hims Hers Health(HIMSON) til HNL
L1,225.5228
1 Hims Hers Health(HIMSON) til MUR
2,137.8876
1 Hims Hers Health(HIMSON) til NAD
$808.1346
1 Hims Hers Health(HIMSON) til NOK
kr473.0088
1 Hims Hers Health(HIMSON) til NZD
$81.3276
1 Hims Hers Health(HIMSON) til PAB
B/.46.74
1 Hims Hers Health(HIMSON) til PGK
K196.308
1 Hims Hers Health(HIMSON) til QAR
ر.ق169.6662
1 Hims Hers Health(HIMSON) til RSD
дин.4,747.8492
1 Hims Hers Health(HIMSON) til UZS
soʻm556,428.4824
1 Hims Hers Health(HIMSON) til ALL
L3,902.3226
1 Hims Hers Health(HIMSON) til ANG
ƒ83.6646
1 Hims Hers Health(HIMSON) til AWG
ƒ83.6646
1 Hims Hers Health(HIMSON) til BBD
$93.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) til BAM
KM78.5232
1 Hims Hers Health(HIMSON) til BIF
Fr136,621.02
1 Hims Hers Health(HIMSON) til BND
$60.2946
1 Hims Hers Health(HIMSON) til BSD
$46.74
1 Hims Hers Health(HIMSON) til JMD
$7,480.737
1 Hims Hers Health(HIMSON) til KHR
186,960
1 Hims Hers Health(HIMSON) til KMF
Fr19,911.24
1 Hims Hers Health(HIMSON) til LAK
1,016,086.9362
1 Hims Hers Health(HIMSON) til LKR
රු14,189.3292
1 Hims Hers Health(HIMSON) til MDL
L793.1778
1 Hims Hers Health(HIMSON) til MGA
Ar209,596.182
1 Hims Hers Health(HIMSON) til MOP
P374.3874
1 Hims Hers Health(HIMSON) til MVR
715.122
1 Hims Hers Health(HIMSON) til MWK
MK80,864.874
1 Hims Hers Health(HIMSON) til MZN
MT2,986.686
1 Hims Hers Health(HIMSON) til NPR
रु6,610.9056
1 Hims Hers Health(HIMSON) til PYG
331,480.08
1 Hims Hers Health(HIMSON) til RWF
Fr67,913.22
1 Hims Hers Health(HIMSON) til SBD
$384.6702
1 Hims Hers Health(HIMSON) til SCR
638.4684
1 Hims Hers Health(HIMSON) til SRD
$1,799.49
1 Hims Hers Health(HIMSON) til SVC
$408.975
1 Hims Hers Health(HIMSON) til SZL
L808.1346
1 Hims Hers Health(HIMSON) til TMT
m163.59
1 Hims Hers Health(HIMSON) til TND
د.ت137.60256
1 Hims Hers Health(HIMSON) til TTD
$316.4298
1 Hims Hers Health(HIMSON) til UGX
Sh162,281.28
1 Hims Hers Health(HIMSON) til XAF
Fr26,408.1
1 Hims Hers Health(HIMSON) til XCD
$126.198
1 Hims Hers Health(HIMSON) til XOF
Fr26,408.1
1 Hims Hers Health(HIMSON) til XPF
Fr4,767.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) til BWP
P625.8486
1 Hims Hers Health(HIMSON) til BZD
$93.9474
1 Hims Hers Health(HIMSON) til CVE
$4,442.637
1 Hims Hers Health(HIMSON) til DJF
Fr8,272.98
1 Hims Hers Health(HIMSON) til DOP
$2,994.1644
1 Hims Hers Health(HIMSON) til DZD
د.ج6,074.7978
1 Hims Hers Health(HIMSON) til FJD
$105.6324
1 Hims Hers Health(HIMSON) til GNF
Fr402,898.8
1 Hims Hers Health(HIMSON) til GTQ
Q357.0936
1 Hims Hers Health(HIMSON) til GYD
$9,788.2908
1 Hims Hers Health(HIMSON) til ISK
kr5,795.76

Hims Hers Health Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Hims Hers Health, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Hims Hers Health hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Hims Hers Health

Hvor meget er Hims Hers Health (HIMSON) værd i dag?
Den direkte HIMSON pris i USD er 46.74 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HIMSON til USD pris?
Den aktuelle pris på HIMSONtil USD er $ 46.74. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Hims Hers Health?
Markedsværdien for HIMSON er $ 277.85K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HIMSON?
Den cirkulerende forsyning af HIMSON er 5.94K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HIMSON?
HIMSON opnåede en ATH-pris på 64.87097006673565 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HIMSON?
HIMSON så en ATL-pris på 42.91605561045867 USD.
Hvad er handelsvolumen for HIMSON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HIMSON er $ 61.72K USD.
Bliver HIMSON højere i år?
HIMSON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HIMSON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:34:03 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HIMSON-til-USD Lommeregner

Beløb

HIMSON
HIMSON
USD
USD

1 HIMSON = 46.74 USD

Handel HIMSON

HIMSON/USDT
$46.45
$46.45$46.45
+0.30%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

