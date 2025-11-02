Hims Hers Health (HIMSON) Prisprediktion (USD)

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Hims Hers Health % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $46.69 $46.69 $46.69 +0.62% USD Faktisk Forudsigelse Hims Hers Health Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Hims Hers Health (HIMSON) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Hims Hers Health potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 46.69 i 2025. Hims Hers Health (HIMSON) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Hims Hers Health potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 49.0244 i 2026. Hims Hers Health (HIMSON) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på HIMSON for 2027 være $ 51.4757 med en 10.25% vækstrate. Hims Hers Health (HIMSON) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på HIMSON i 2028 være $ 54.0495 med en 15.76% vækstrate. Hims Hers Health (HIMSON) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for HIMSON i 2029 være $ 56.7519 sammen med 21.55% vækstraten. Hims Hers Health (HIMSON) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for HIMSON i 2030 være $ 59.5895 sammen med 27.63% vækstraten. Hims Hers Health (HIMSON) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Hims Hers Health potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 97.0651. Hims Hers Health (HIMSON) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Hims Hers Health potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 158.1089. År Pris Vækst 2025 $ 46.69 0.00%

2026 $ 49.0244 5.00%

2027 $ 51.4757 10.25%

2028 $ 54.0495 15.76%

2029 $ 56.7519 21.55%

2030 $ 59.5895 27.63%

2031 $ 62.5690 34.01%

2032 $ 65.6975 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 68.9823 47.75%

2034 $ 72.4315 55.13%

2035 $ 76.0530 62.89%

2036 $ 79.8557 71.03%

2037 $ 83.8485 79.59%

2038 $ 88.0409 88.56%

2039 $ 92.4430 97.99%

2040 $ 97.0651 107.89% Vis mere Kortsigtet Hims Hers Healthprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 46.69 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 46.6963 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 46.7347 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 46.8818 0.41% Hims Hers Health (HIMSON) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på HIMSON for November 2, 2025(I dag) , er $46.69 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Hims Hers Health (HIMSON) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for HIMSON, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $46.6963 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Hims Hers Health (HIMSON) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for HIMSON, med en årlig vækstrate på 5% , er $46.7347 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Hims Hers Health (HIMSON) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på HIMSON være $46.8818 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Hims Hers Health prisstatistik Nuværende pris $ 46.69$ 46.69 $ 46.69 Prisændring (24 T) +0.62% Markedsværdi $ 277.14K$ 277.14K $ 277.14K Cirkulationsforsyning 5.94K 5.94K 5.94K Volumen (24 timer) $ 64.27K$ 64.27K $ 64.27K Volumen (24 timer) -- Den seneste HIMSON pris er $ 46.69. Den har en 24-timers ændring på +0.62%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 64.27K. Desuden har HIMSON et cirkulerende forsyning på 5.94K og en samlet markedsværdi på $ 277.14K. Se live HIMSON pris

Hims Hers Health Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Hims Hers Health-siden med livepriser er den aktuelle pris på Hims Hers Health 46.62USD. Det cirkulerende udbud af Hims Hers Health(HIMSON) er 0.00 HIMSON , hvilket giver det en markedsværdi på $277.14K . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.01% $ 0.589999 $ 46.74 $ 46.03

7 dage -0.05% $ -2.5399 $ 50.59 $ 43.98

30 dage -0.19% $ -11.5200 $ 65.15 $ 43.98 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Hims Hers Health vist en prisbevægelse på $0.589999 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.01% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Hims Hers Health handlet til en højeste værdi på $50.59 og en laveste værdi på $43.98 . Den havde oplevet en prisændring på -0.05% . Denne seneste tendens viser HIMSONs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Hims Hers Health oplevet en ændring på -0.19% , hvilket svarer til cirka $-11.5200 i værdi. Det tyder på, at HIMSON kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Hims Hers Health prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele HIMSON prishistorikken

Hvordan fungerer Hims Hers Health (HIMSON )-prisforudsigelsesmodulet? Hims Hers Health-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på HIMSON baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Hims Hers Health over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på HIMSON, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Hims Hers Health. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for HIMSON. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af HIMSON for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Hims Hers Health.

Hvorfor er HIMSON prisforudsigelse vigtig?

HIMSON Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er HIMSON værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil HIMSON opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for HIMSON næste måned? Ifølge Hims Hers Health (HIMSON) prisprediktionsværktøjet vil den forventede HIMSON pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 HIMSON koste i 2026? Prisen på 1 Hims Hers Health (HIMSON) er i dag $46.69 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil HIMSON stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på HIMSON i 2027? Hims Hers Health (HIMSON) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 HIMSON i 2027. Hvad er det anslåede prismål for HIMSON i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Hims Hers Health (HIMSON) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for HIMSON i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Hims Hers Health (HIMSON) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 HIMSON koste i 2030? Prisen på 1 Hims Hers Health (HIMSON) er i dag $46.69 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil HIMSON stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er HIMSON prisforudsigelsen for 2040? Hims Hers Health (HIMSON) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 HIMSON i 2040.