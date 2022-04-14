GT Protocol (GTAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i GT Protocol (GTAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GT Protocol (GTAI) Information Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience. Officiel hjemmeside: https://gt-protocol.io/ Hvidbog: https://docsend.com/v/kz3gv/gt-protocol-pitch-deck Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x003d87d02A2A01E9E8a20f507C83E15DD83A33d1#code Køb GTAI nu!

GT Protocol (GTAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GT Protocol (GTAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.77M $ 8.77M $ 8.77M Samlet udbud $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Cirkulerende forsyning $ 59.81M $ 59.81M $ 59.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Alle tiders Høj: $ 5.51 $ 5.51 $ 5.51 Alle tiders Lav: $ 0.10826346913691617 $ 0.10826346913691617 $ 0.10826346913691617 Nuværende pris: $ 0.1467 $ 0.1467 $ 0.1467 Få mere at vide om GT Protocol (GTAI) pris

GT Protocol (GTAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GT Protocol (GTAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GTAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GTAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GTAI's tokenomics, kan du udforske GTAI tokens live-pris!

