Den direkte Graphite pris i dag er 0.3966 USD. Følg med i realtid GP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Graphite Logo

Graphite-kurs(GP)

1 GP til USD direkte pris:

$0.387
$0.387$0.387
-1.85%1D
USD
Graphite (GP) Live prisdiagram
Graphite (GP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.378
$ 0.378$ 0.378
24H lav
$ 0.4526
$ 0.4526$ 0.4526
24H høj

$ 0.378
$ 0.378$ 0.378

$ 0.4526
$ 0.4526$ 0.4526

$ 6.974056528051682
$ 6.974056528051682$ 6.974056528051682

$ 0.027421874976476645
$ 0.027421874976476645$ 0.027421874976476645

+3.30%

-1.84%

-13.52%

-13.52%

Graphite (GP) realtidsprisen er $ 0.3966. I løbet af de sidste 24 timer har GP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.378 og et højdepunkt på $ 0.4526, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GPs højeste pris nogensinde er $ 6.974056528051682, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.027421874976476645.

Når det gælder kortsigtet performance, GP har ændret sig med +3.30% i løbet af den sidste time, -1.84% i løbet af 24 timer og -13.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Graphite (GP) Markedsinformation

No.993

$ 13.32M
$ 13.32M$ 13.32M

$ 48.04K
$ 48.04K$ 48.04K

$ 23.53M
$ 23.53M$ 23.53M

33.59M
33.59M 33.59M

59,335,025.41787457
59,335,025.41787457 59,335,025.41787457

SOL

Den nuværende markedsværdi på Graphite er $ 13.32M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 48.04K. Det cirkulerende forsyning af GP er 33.59M, med et samlet udbud på 59335025.41787457. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 23.53M.

Graphite (GP) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Graphite i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.007294-1.84%
30 dage$ -0.5372-57.53%
60 dage$ -1.0788-73.12%
90 dage$ -2.7224-87.29%
Graphite Prisændring i dag

I dag GP blev der registreret en ændring på $ -0.007294 (-1.84%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Graphite 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.5372 (-57.53%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Graphite 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage GP sås en ændring af $ -1.0788 (-73.12%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Graphite 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -2.7224 (-87.29%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Graphite (GP)?

Tjek GraphitePrishistorik-siden nu.

Hvad er Graphite (GP)

$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.

Graphite er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineGraphiteinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekGPtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Graphite på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Graphite købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Graphite Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Graphite (GP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Graphite (GP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Graphite.

Tjek Graphite prisprediktion nu!

Graphite (GP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Graphite (GP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GP Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Graphite (GP)

Leder du efter, hvordan du køber Graphite? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Graphite på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

GP til lokale valutaer

1 Graphite(GP) til VND
10,436.529
1 Graphite(GP) til AUD
A$0.602832
1 Graphite(GP) til GBP
0.301416
1 Graphite(GP) til EUR
0.341076
1 Graphite(GP) til USD
$0.3966
1 Graphite(GP) til MYR
RM1.661754
1 Graphite(GP) til TRY
16.669098
1 Graphite(GP) til JPY
¥60.6798
1 Graphite(GP) til ARS
ARS$569.009952
1 Graphite(GP) til RUB
31.882674
1 Graphite(GP) til INR
35.206182
1 Graphite(GP) til IDR
Rp6,609.997356
1 Graphite(GP) til PHP
23.276454
1 Graphite(GP) til EGP
￡E.18.731418
1 Graphite(GP) til BRL
R$2.129742
1 Graphite(GP) til CAD
C$0.55524
1 Graphite(GP) til BDT
48.512112
1 Graphite(GP) til NGN
573.118728
1 Graphite(GP) til COP
$1,525.38309
1 Graphite(GP) til ZAR
R.6.888942
1 Graphite(GP) til UAH
16.63737
1 Graphite(GP) til TZS
T.Sh.972.058668
1 Graphite(GP) til VES
Bs87.6486
1 Graphite(GP) til CLP
$373.5972
1 Graphite(GP) til PKR
Rs111.99984
1 Graphite(GP) til KZT
209.396868
1 Graphite(GP) til THB
฿12.778452
1 Graphite(GP) til TWD
NT$12.211314
1 Graphite(GP) til AED
د.إ1.455522
1 Graphite(GP) til CHF
Fr0.31728
1 Graphite(GP) til HKD
HK$3.081582
1 Graphite(GP) til AMD
֏151.255308
1 Graphite(GP) til MAD
.د.م3.660618
1 Graphite(GP) til MXN
$7.360896
1 Graphite(GP) til SAR
ريال1.48725
1 Graphite(GP) til ETB
Br60.929658
1 Graphite(GP) til KES
KSh51.097944
1 Graphite(GP) til JOD
د.أ0.2811894
1 Graphite(GP) til PLN
1.459488
1 Graphite(GP) til RON
лв1.749006
1 Graphite(GP) til SEK
kr3.759768
1 Graphite(GP) til BGN
лв0.670254
1 Graphite(GP) til HUF
Ft133.444002
1 Graphite(GP) til CZK
8.364294
1 Graphite(GP) til KWD
د.ك0.120963
1 Graphite(GP) til ILS
1.28895
1 Graphite(GP) til BOB
Bs2.740506
1 Graphite(GP) til AZN
0.67422
1 Graphite(GP) til TJS
SM3.640788
1 Graphite(GP) til GEL
1.074786
1 Graphite(GP) til AOA
Kz363.519594
1 Graphite(GP) til BHD
.د.ب0.148725
1 Graphite(GP) til BMD
$0.3966
1 Graphite(GP) til DKK
kr2.566002
1 Graphite(GP) til HNL
L10.398852
1 Graphite(GP) til MUR
18.140484
1 Graphite(GP) til NAD
$6.857214
1 Graphite(GP) til NOK
kr4.013592
1 Graphite(GP) til NZD
$0.690084
1 Graphite(GP) til PAB
B/.0.3966
1 Graphite(GP) til PGK
K1.66572
1 Graphite(GP) til QAR
ر.ق1.439658
1 Graphite(GP) til RSD
дин.40.286628
1 Graphite(GP) til UZS
soʻm4,721.427816
1 Graphite(GP) til ALL
L33.112134
1 Graphite(GP) til ANG
ƒ0.709914
1 Graphite(GP) til AWG
ƒ0.709914
1 Graphite(GP) til BBD
$0.7932
1 Graphite(GP) til BAM
KM0.666288
1 Graphite(GP) til BIF
Fr1,159.2618
1 Graphite(GP) til BND
$0.511614
1 Graphite(GP) til BSD
$0.3966
1 Graphite(GP) til JMD
$63.47583
1 Graphite(GP) til KHR
1,586.4
1 Graphite(GP) til KMF
Fr168.9516
1 Graphite(GP) til LAK
8,621.738958
1 Graphite(GP) til LKR
රු120.399828
1 Graphite(GP) til MDL
L6.730302
1 Graphite(GP) til MGA
Ar1,778.47338
1 Graphite(GP) til MOP
P3.176766
1 Graphite(GP) til MVR
6.06798
1 Graphite(GP) til MWK
MK686.15766
1 Graphite(GP) til MZN
MT25.34274
1 Graphite(GP) til NPR
रु56.095104
1 Graphite(GP) til PYG
2,812.6872
1 Graphite(GP) til RWF
Fr576.2598
1 Graphite(GP) til SBD
$3.264018
1 Graphite(GP) til SCR
5.417556
1 Graphite(GP) til SRD
$15.2691
1 Graphite(GP) til SVC
$3.47025
1 Graphite(GP) til SZL
L6.857214
1 Graphite(GP) til TMT
m1.3881
1 Graphite(GP) til TND
د.ت1.1675904
1 Graphite(GP) til TTD
$2.684982
1 Graphite(GP) til UGX
Sh1,376.9952
1 Graphite(GP) til XAF
Fr224.079
1 Graphite(GP) til XCD
$1.07082
1 Graphite(GP) til XOF
Fr224.079
1 Graphite(GP) til XPF
Fr40.4532
1 Graphite(GP) til BWP
P5.310474
1 Graphite(GP) til BZD
$0.797166
1 Graphite(GP) til CVE
$37.69683
1 Graphite(GP) til DJF
Fr70.1982
1 Graphite(GP) til DOP
$25.406196
1 Graphite(GP) til DZD
د.ج51.546102
1 Graphite(GP) til FJD
$0.896316
1 Graphite(GP) til GNF
Fr3,418.692
1 Graphite(GP) til GTQ
Q3.030024
1 Graphite(GP) til GYD
$83.055972
1 Graphite(GP) til ISK
kr49.1784

Graphite Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Graphite, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Graphite hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Graphite

Hvor meget er Graphite (GP) værd i dag?
Den direkte GP pris i USD er 0.3966 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GP til USD pris?
Den aktuelle pris på GPtil USD er $ 0.3966. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Graphite?
Markedsværdien for GP er $ 13.32M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GP?
Den cirkulerende forsyning af GP er 33.59M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GP?
GP opnåede en ATH-pris på 6.974056528051682 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GP?
GP så en ATL-pris på 0.027421874976476645 USD.
Hvad er handelsvolumen for GP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GP er $ 48.04K USD.
Bliver GP højere i år?
GP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

