GoMining (GOMINING) Information GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem's key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game. Officiel hjemmeside: https://gomining.com Hvidbog: https://storage.googleapis.com/gmt-public-prod/docs/white-paper-token.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/3KzAE8dPyJRgZ36Eh81v7WPwi6dm7bDhdMb8EAus2RAf

GoMining (GOMINING) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GoMining (GOMINING), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 209.73M Samlet udbud $ 410.84M Cirkulerende forsyning $ 407.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 211.54M Alle tiders Høj: $ 0.5673 Alle tiders Lav: $ 0.03591792142928664 Nuværende pris: $ 0.5149

GoMining (GOMINING) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GoMining (GOMINING) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOMINING tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOMINING tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOMINING's tokenomics, kan du udforske GOMINING tokens live-pris!

GoMining (GOMINING) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GOMINING hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

GOMINING Prisprediktion Vil du vide, hvor GOMINING måske er på vej hen? Vores GOMINING prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

