Kalp Network (GINI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kalp Network (GINI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Kalp Network (GINI) Information KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries. Officiel hjemmeside: https://www.kalp.network/ Hvidbog: https://kalp-network.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://kalpscan.io/home Køb GINI nu!

Kalp Network (GINI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kalp Network (GINI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 81.52M $ 81.52M $ 81.52M Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 Nuværende pris: $ 0.04076 $ 0.04076 $ 0.04076 Få mere at vide om Kalp Network (GINI) pris

Kalp Network (GINI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kalp Network (GINI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GINI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GINI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GINI's tokenomics, kan du udforske GINI tokens live-pris!

Sådan køber du GINI Er du interesseret i at tilføje Kalp Network (GINI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GINI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GINI på MEXC nu!

Kalp Network (GINI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GINI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GINI prishistorikken nu!

GINI Prisprediktion Vil du vide, hvor GINI måske er på vej hen? Vores GINI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GINI Tokens prisprediktion nu!

