Den direkte Fellaz pris i dag er 0.26373 USD. Følg med i realtid FLZ til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FLZ prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

1 FLZ til USD direkte pris:

$0.2637
$0.2637$0.2637
-0.62%1D
USD
Fellaz (FLZ) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:27:01 (UTC+8)

Fellaz (FLZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.25952
$ 0.25952$ 0.25952
24H lav
$ 0.26842
$ 0.26842$ 0.26842
24H høj

$ 0.25952
$ 0.25952$ 0.25952

$ 0.26842
$ 0.26842$ 0.26842

$ 7.031902618598005
$ 7.031902618598005$ 7.031902618598005

$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055$ 0.08700985391066055

-0.31%

-0.62%

-1.32%

-1.32%

Fellaz (FLZ) realtidsprisen er $ 0.26373. I løbet af de sidste 24 timer har FLZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.25952 og et højdepunkt på $ 0.26842, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FLZs højeste pris nogensinde er $ 7.031902618598005, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.08700985391066055.

Når det gælder kortsigtet performance, FLZ har ændret sig med -0.31% i løbet af den sidste time, -0.62% i løbet af 24 timer og -1.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Fellaz (FLZ) Markedsinformation

No.275

$ 124.45M
$ 124.45M$ 124.45M

$ 56.51K
$ 56.51K$ 56.51K

$ 527.46M
$ 527.46M$ 527.46M

471.87M
471.87M 471.87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

23.59%

ETH

Den nuværende markedsværdi på Fellaz er $ 124.45M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.51K. Det cirkulerende forsyning af FLZ er 471.87M, med et samlet udbud på 2000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 527.46M.

Fellaz (FLZ) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Fellaz i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0016451-0.62%
30 dage$ -0.03406-11.44%
60 dage$ +0.09857+59.68%
90 dage$ -0.33627-56.05%
Fellaz Prisændring i dag

I dag FLZ blev der registreret en ændring på $ -0.0016451 (-0.62%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Fellaz 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.03406 (-11.44%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Fellaz 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage FLZ sås en ændring af $ +0.09857 (+59.68%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Fellaz 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.33627 (-56.05%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Fellaz (FLZ)?

Tjek FellazPrishistorik-siden nu.

Hvad er Fellaz (FLZ)

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Fellaz er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineFellazinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekFLZtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Fellaz på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Fellaz købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Fellaz Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Fellaz (FLZ) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Fellaz (FLZ) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Fellaz.

Tjek Fellaz prisprediktion nu!

Fellaz (FLZ) Tokenomics

At forstå tokenomics for Fellaz (FLZ) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FLZ Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Fellaz (FLZ)

Leder du efter, hvordan du køber Fellaz? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Fellaz på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

FLZ til lokale valutaer

1 Fellaz(FLZ) til VND
6,940.05495
1 Fellaz(FLZ) til AUD
A$0.4008696
1 Fellaz(FLZ) til GBP
0.2004348
1 Fellaz(FLZ) til EUR
0.2268078
1 Fellaz(FLZ) til USD
$0.26373
1 Fellaz(FLZ) til MYR
RM1.1050287
1 Fellaz(FLZ) til TRY
11.0845719
1 Fellaz(FLZ) til JPY
¥40.35069
1 Fellaz(FLZ) til ARS
ARS$378.3787056
1 Fellaz(FLZ) til RUB
21.2012547
1 Fellaz(FLZ) til INR
23.4113121
1 Fellaz(FLZ) til IDR
Rp4,395.4982418
1 Fellaz(FLZ) til PHP
15.4783137
1 Fellaz(FLZ) til EGP
￡E.12.4559679
1 Fellaz(FLZ) til BRL
R$1.4162301
1 Fellaz(FLZ) til CAD
C$0.369222
1 Fellaz(FLZ) til BDT
32.2594536
1 Fellaz(FLZ) til NGN
381.1109484
1 Fellaz(FLZ) til COP
$1,014.3451395
1 Fellaz(FLZ) til ZAR
R.4.5809901
1 Fellaz(FLZ) til UAH
11.0634735
1 Fellaz(FLZ) til TZS
T.Sh.646.3969554
1 Fellaz(FLZ) til VES
Bs58.28433
1 Fellaz(FLZ) til CLP
$248.43366
1 Fellaz(FLZ) til PKR
Rs74.477352
1 Fellaz(FLZ) til KZT
139.2441654
1 Fellaz(FLZ) til THB
฿8.4973806
1 Fellaz(FLZ) til TWD
NT$8.1202467
1 Fellaz(FLZ) til AED
د.إ0.9678891
1 Fellaz(FLZ) til CHF
Fr0.210984
1 Fellaz(FLZ) til HKD
HK$2.0491821
1 Fellaz(FLZ) til AMD
֏100.5813474
1 Fellaz(FLZ) til MAD
.د.م2.4342279
1 Fellaz(FLZ) til MXN
$4.8948288
1 Fellaz(FLZ) til SAR
ريال0.9889875
1 Fellaz(FLZ) til ETB
Br40.5168399
1 Fellaz(FLZ) til KES
KSh33.9789732
1 Fellaz(FLZ) til JOD
د.أ0.18698457
1 Fellaz(FLZ) til PLN
0.9705264
1 Fellaz(FLZ) til RON
лв1.1630493
1 Fellaz(FLZ) til SEK
kr2.5001604
1 Fellaz(FLZ) til BGN
лв0.4457037
1 Fellaz(FLZ) til HUF
Ft88.7372331
1 Fellaz(FLZ) til CZK
5.5620657
1 Fellaz(FLZ) til KWD
د.ك0.08043765
1 Fellaz(FLZ) til ILS
0.8571225
1 Fellaz(FLZ) til BOB
Bs1.8223743
1 Fellaz(FLZ) til AZN
0.448341
1 Fellaz(FLZ) til TJS
SM2.4210414
1 Fellaz(FLZ) til GEL
0.7147083
1 Fellaz(FLZ) til AOA
Kz241.7322807
1 Fellaz(FLZ) til BHD
.د.ب0.09889875
1 Fellaz(FLZ) til BMD
$0.26373
1 Fellaz(FLZ) til DKK
kr1.7063331
1 Fellaz(FLZ) til HNL
L6.9150006
1 Fellaz(FLZ) til MUR
12.0630102
1 Fellaz(FLZ) til NAD
$4.5598917
1 Fellaz(FLZ) til NOK
kr2.6689476
1 Fellaz(FLZ) til NZD
$0.4588902
1 Fellaz(FLZ) til PAB
B/.0.26373
1 Fellaz(FLZ) til PGK
K1.107666
1 Fellaz(FLZ) til QAR
ر.ق0.9573399
1 Fellaz(FLZ) til RSD
дин.26.7896934
1 Fellaz(FLZ) til UZS
soʻm3,139.6423548
1 Fellaz(FLZ) til ALL
L22.0188177
1 Fellaz(FLZ) til ANG
ƒ0.4720767
1 Fellaz(FLZ) til AWG
ƒ0.4720767
1 Fellaz(FLZ) til BBD
$0.52746
1 Fellaz(FLZ) til BAM
KM0.4430664
1 Fellaz(FLZ) til BIF
Fr770.88279
1 Fellaz(FLZ) til BND
$0.3402117
1 Fellaz(FLZ) til BSD
$0.26373
1 Fellaz(FLZ) til JMD
$42.2099865
1 Fellaz(FLZ) til KHR
1,054.92
1 Fellaz(FLZ) til KMF
Fr112.34898
1 Fellaz(FLZ) til LAK
5,733.2607549
1 Fellaz(FLZ) til LKR
රු80.0631534
1 Fellaz(FLZ) til MDL
L4.4754981
1 Fellaz(FLZ) til MGA
Ar1,182.644439
1 Fellaz(FLZ) til MOP
P2.1124773
1 Fellaz(FLZ) til MVR
4.035069
1 Fellaz(FLZ) til MWK
MK456.279273
1 Fellaz(FLZ) til MZN
MT16.852347
1 Fellaz(FLZ) til NPR
रु37.3019712
1 Fellaz(FLZ) til PYG
1,870.37316
1 Fellaz(FLZ) til RWF
Fr383.19969
1 Fellaz(FLZ) til SBD
$2.1704979
1 Fellaz(FLZ) til SCR
3.6025518
1 Fellaz(FLZ) til SRD
$10.153605
1 Fellaz(FLZ) til SVC
$2.3076375
1 Fellaz(FLZ) til SZL
L4.5598917
1 Fellaz(FLZ) til TMT
m0.923055
1 Fellaz(FLZ) til TND
د.ت0.77642112
1 Fellaz(FLZ) til TTD
$1.7854521
1 Fellaz(FLZ) til UGX
Sh915.67056
1 Fellaz(FLZ) til XAF
Fr149.00745
1 Fellaz(FLZ) til XCD
$0.712071
1 Fellaz(FLZ) til XOF
Fr149.00745
1 Fellaz(FLZ) til XPF
Fr26.90046
1 Fellaz(FLZ) til BWP
P3.5313447
1 Fellaz(FLZ) til BZD
$0.5300973
1 Fellaz(FLZ) til CVE
$25.0675365
1 Fellaz(FLZ) til DJF
Fr46.68021
1 Fellaz(FLZ) til DOP
$16.8945438
1 Fellaz(FLZ) til DZD
د.ج34.2769881
1 Fellaz(FLZ) til FJD
$0.5960298
1 Fellaz(FLZ) til GNF
Fr2,273.3526
1 Fellaz(FLZ) til GTQ
Q2.0148972
1 Fellaz(FLZ) til GYD
$55.2303366
1 Fellaz(FLZ) til ISK
kr32.70252

Fellaz Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Fellaz, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Fellaz hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Fellaz

Hvor meget er Fellaz (FLZ) værd i dag?
Den direkte FLZ pris i USD er 0.26373 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FLZ til USD pris?
Den aktuelle pris på FLZtil USD er $ 0.26373. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Fellaz?
Markedsværdien for FLZ er $ 124.45M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FLZ?
Den cirkulerende forsyning af FLZ er 471.87M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FLZ?
FLZ opnåede en ATH-pris på 7.031902618598005 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FLZ?
FLZ så en ATL-pris på 0.08700985391066055 USD.
Hvad er handelsvolumen for FLZ?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FLZ er $ 56.51K USD.
Bliver FLZ højere i år?
FLZ kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FLZ prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:27:01 (UTC+8)

Fellaz (FLZ) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

FLZ-til-USD Lommeregner

Beløb

FLZ
FLZ
USD
USD

1 FLZ = 0.26373 USD

Handel FLZ

FLZ/USDT
$0.2637
$0.2637$0.2637
-0.72%

