Hvad er Fellaz (FLZ)

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide. As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Fellaz er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineFellazinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekFLZtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Fellaz på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Fellaz købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Fellaz Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Fellaz (FLZ) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Fellaz (FLZ) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Fellaz.

Tjek Fellaz prisprediktion nu!

Fellaz (FLZ) Tokenomics

At forstå tokenomics for Fellaz (FLZ) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FLZ Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Fellaz (FLZ)

Leder du efter, hvordan du køber Fellaz? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Fellaz på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

FLZ til lokale valutaer

Prøv konverter

Fellaz Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Fellaz, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Fellaz Hvor meget er Fellaz (FLZ) værd i dag? Den direkte FLZ pris i USD er 0.26373 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle FLZ til USD pris? $ 0.26373 . Tjek Den aktuelle pris på FLZtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Fellaz? Markedsværdien for FLZ er $ 124.45M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af FLZ? Den cirkulerende forsyning af FLZ er 471.87M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på FLZ? FLZ opnåede en ATH-pris på 7.031902618598005 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FLZ? FLZ så en ATL-pris på 0.08700985391066055 USD . Hvad er handelsvolumen for FLZ? Direkte 24-timers handelsvolumen for FLZ er $ 56.51K USD . Bliver FLZ højere i år? FLZ kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FLZ prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Fellaz (FLZ) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025