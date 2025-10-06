UdvekslingDEX+
Den direkte Flux AI pris i dag er 0.0001278 USD. Følg med i realtid FLUXAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FLUXAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om FLUXAI

FLUXAI Prisinfo

Hvad er FLUXAI

FLUXAI Whitepaper

FLUXAI Officiel hjemmeside

FLUXAI Tokenomics

FLUXAI Prisprognose

FLUXAI Historik

FLUXAI Købsguide

FLUXAI-til-fiat-valutaomregner

FLUXAI Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Flux AI Logo

Flux AI-kurs(FLUXAI)

1 FLUXAI til USD direkte pris:

$0.0001278
$0.0001278$0.0001278
-21.20%1D
USD
Flux AI (FLUXAI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:26:47 (UTC+8)

Flux AI (FLUXAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0001266
$ 0.0001266$ 0.0001266
24H lav
$ 0.0002624
$ 0.0002624$ 0.0002624
24H høj

$ 0.0001266
$ 0.0001266$ 0.0001266

$ 0.0002624
$ 0.0002624$ 0.0002624

--
----

--
----

-9.37%

-21.20%

-32.28%

-32.28%

Flux AI (FLUXAI) realtidsprisen er $ 0.0001278. I løbet af de sidste 24 timer har FLUXAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0001266 og et højdepunkt på $ 0.0002624, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FLUXAIs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, FLUXAI har ændret sig med -9.37% i løbet af den sidste time, -21.20% i løbet af 24 timer og -32.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Flux AI (FLUXAI) Markedsinformation

--
----

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 127.80K
$ 127.80K$ 127.80K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Den nuværende markedsværdi på Flux AI er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 1.27M. Det cirkulerende forsyning af FLUXAI er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 127.80K.

Flux AI (FLUXAI) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Flux AI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000034383-21.20%
30 dage$ -0.0105012-98.80%
60 dage$ -0.0008722-87.22%
90 dage$ -0.0008722-87.22%
Flux AI Prisændring i dag

I dag FLUXAI blev der registreret en ændring på $ -0.000034383 (-21.20%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Flux AI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0105012 (-98.80%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Flux AI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage FLUXAI sås en ændring af $ -0.0008722 (-87.22%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Flux AI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0008722 (-87.22%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Flux AI (FLUXAI)?

Tjek Flux AIPrishistorik-siden nu.

Hvad er Flux AI (FLUXAI)

The Future of Creativity: Al Meets Imagination #FLUXAI

Flux AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineFlux AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekFLUXAItilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Flux AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Flux AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Flux AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Flux AI (FLUXAI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Flux AI (FLUXAI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Flux AI.

Tjek Flux AI prisprediktion nu!

Flux AI (FLUXAI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Flux AI (FLUXAI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FLUXAI Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Flux AI (FLUXAI)

Leder du efter, hvordan du køber Flux AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Flux AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

FLUXAI til lokale valutaer

1 Flux AI(FLUXAI) til VND
3.363057
1 Flux AI(FLUXAI) til AUD
A$0.000194256
1 Flux AI(FLUXAI) til GBP
0.000097128
1 Flux AI(FLUXAI) til EUR
0.000109908
1 Flux AI(FLUXAI) til USD
$0.0001278
1 Flux AI(FLUXAI) til MYR
RM0.000535482
1 Flux AI(FLUXAI) til TRY
0.005371434
1 Flux AI(FLUXAI) til JPY
¥0.0195534
1 Flux AI(FLUXAI) til ARS
ARS$0.183357216
1 Flux AI(FLUXAI) til RUB
0.010273842
1 Flux AI(FLUXAI) til INR
0.011344806
1 Flux AI(FLUXAI) til IDR
Rp2.129999148
1 Flux AI(FLUXAI) til PHP
0.007500582
1 Flux AI(FLUXAI) til EGP
￡E.0.006035994
1 Flux AI(FLUXAI) til BRL
R$0.000686286
1 Flux AI(FLUXAI) til CAD
C$0.00017892
1 Flux AI(FLUXAI) til BDT
0.015632496
1 Flux AI(FLUXAI) til NGN
0.184681224
1 Flux AI(FLUXAI) til COP
$0.49153797
1 Flux AI(FLUXAI) til ZAR
R.0.002219886
1 Flux AI(FLUXAI) til UAH
0.00536121
1 Flux AI(FLUXAI) til TZS
T.Sh.0.313235244
1 Flux AI(FLUXAI) til VES
Bs0.0282438
1 Flux AI(FLUXAI) til CLP
$0.1203876
1 Flux AI(FLUXAI) til PKR
Rs0.03609072
1 Flux AI(FLUXAI) til KZT
0.067475844
1 Flux AI(FLUXAI) til THB
฿0.004117716
1 Flux AI(FLUXAI) til TWD
NT$0.003934962
1 Flux AI(FLUXAI) til AED
د.إ0.000469026
1 Flux AI(FLUXAI) til CHF
Fr0.00010224
1 Flux AI(FLUXAI) til HKD
HK$0.000993006
1 Flux AI(FLUXAI) til AMD
֏0.048740364
1 Flux AI(FLUXAI) til MAD
.د.م0.001179594
1 Flux AI(FLUXAI) til MXN
$0.002371968
1 Flux AI(FLUXAI) til SAR
ريال0.00047925
1 Flux AI(FLUXAI) til ETB
Br0.019633914
1 Flux AI(FLUXAI) til KES
KSh0.016465752
1 Flux AI(FLUXAI) til JOD
د.أ0.0000906102
1 Flux AI(FLUXAI) til PLN
0.000470304
1 Flux AI(FLUXAI) til RON
лв0.000563598
1 Flux AI(FLUXAI) til SEK
kr0.001211544
1 Flux AI(FLUXAI) til BGN
лв0.000215982
1 Flux AI(FLUXAI) til HUF
Ft0.043000866
1 Flux AI(FLUXAI) til CZK
0.002695302
1 Flux AI(FLUXAI) til KWD
د.ك0.000038979
1 Flux AI(FLUXAI) til ILS
0.00041535
1 Flux AI(FLUXAI) til BOB
Bs0.000883098
1 Flux AI(FLUXAI) til AZN
0.00021726
1 Flux AI(FLUXAI) til TJS
SM0.001173204
1 Flux AI(FLUXAI) til GEL
0.000346338
1 Flux AI(FLUXAI) til AOA
Kz0.117140202
1 Flux AI(FLUXAI) til BHD
.د.ب0.000047925
1 Flux AI(FLUXAI) til BMD
$0.0001278
1 Flux AI(FLUXAI) til DKK
kr0.000826866
1 Flux AI(FLUXAI) til HNL
L0.003350916
1 Flux AI(FLUXAI) til MUR
0.005845572
1 Flux AI(FLUXAI) til NAD
$0.002209662
1 Flux AI(FLUXAI) til NOK
kr0.001293336
1 Flux AI(FLUXAI) til NZD
$0.000222372
1 Flux AI(FLUXAI) til PAB
B/.0.0001278
1 Flux AI(FLUXAI) til PGK
K0.00053676
1 Flux AI(FLUXAI) til QAR
ر.ق0.000463914
1 Flux AI(FLUXAI) til RSD
дин.0.012981924
1 Flux AI(FLUXAI) til UZS
soʻm1.521428328
1 Flux AI(FLUXAI) til ALL
L0.010670022
1 Flux AI(FLUXAI) til ANG
ƒ0.000228762
1 Flux AI(FLUXAI) til AWG
ƒ0.000228762
1 Flux AI(FLUXAI) til BBD
$0.0002556
1 Flux AI(FLUXAI) til BAM
KM0.000214704
1 Flux AI(FLUXAI) til BIF
Fr0.3735594
1 Flux AI(FLUXAI) til BND
$0.000164862
1 Flux AI(FLUXAI) til BSD
$0.0001278
1 Flux AI(FLUXAI) til JMD
$0.02045439
1 Flux AI(FLUXAI) til KHR
0.5112
1 Flux AI(FLUXAI) til KMF
Fr0.0544428
1 Flux AI(FLUXAI) til LAK
2.778260814
1 Flux AI(FLUXAI) til LKR
රු0.038797524
1 Flux AI(FLUXAI) til MDL
L0.002168766
1 Flux AI(FLUXAI) til MGA
Ar0.57309354
1 Flux AI(FLUXAI) til MOP
P0.001023678
1 Flux AI(FLUXAI) til MVR
0.00195534
1 Flux AI(FLUXAI) til MWK
MK0.22110678
1 Flux AI(FLUXAI) til MZN
MT0.00816642
1 Flux AI(FLUXAI) til NPR
रु0.018076032
1 Flux AI(FLUXAI) til PYG
0.9063576
1 Flux AI(FLUXAI) til RWF
Fr0.1856934
1 Flux AI(FLUXAI) til SBD
$0.001051794
1 Flux AI(FLUXAI) til SCR
0.001745748
1 Flux AI(FLUXAI) til SRD
$0.0049203
1 Flux AI(FLUXAI) til SVC
$0.00111825
1 Flux AI(FLUXAI) til SZL
L0.002209662
1 Flux AI(FLUXAI) til TMT
m0.0004473
1 Flux AI(FLUXAI) til TND
د.ت0.0003762432
1 Flux AI(FLUXAI) til TTD
$0.000865206
1 Flux AI(FLUXAI) til UGX
Sh0.4437216
1 Flux AI(FLUXAI) til XAF
Fr0.072207
1 Flux AI(FLUXAI) til XCD
$0.00034506
1 Flux AI(FLUXAI) til XOF
Fr0.072207
1 Flux AI(FLUXAI) til XPF
Fr0.0130356
1 Flux AI(FLUXAI) til BWP
P0.001711242
1 Flux AI(FLUXAI) til BZD
$0.000256878
1 Flux AI(FLUXAI) til CVE
$0.01214739
1 Flux AI(FLUXAI) til DJF
Fr0.0226206
1 Flux AI(FLUXAI) til DOP
$0.008186868
1 Flux AI(FLUXAI) til DZD
د.ج0.016610166
1 Flux AI(FLUXAI) til FJD
$0.000288828
1 Flux AI(FLUXAI) til GNF
Fr1.101636
1 Flux AI(FLUXAI) til GTQ
Q0.000976392
1 Flux AI(FLUXAI) til GYD
$0.026763876
1 Flux AI(FLUXAI) til ISK
kr0.0158472

Flux AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Flux AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Flux AI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Flux AI

Hvor meget er Flux AI (FLUXAI) værd i dag?
Den direkte FLUXAI pris i USD er 0.0001278 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FLUXAI til USD pris?
Den aktuelle pris på FLUXAItil USD er $ 0.0001278. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Flux AI?
Markedsværdien for FLUXAI er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FLUXAI?
Den cirkulerende forsyning af FLUXAI er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FLUXAI?
FLUXAI opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FLUXAI?
FLUXAI så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for FLUXAI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FLUXAI er $ 1.27M USD.
Bliver FLUXAI højere i år?
FLUXAI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FLUXAI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:26:47 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

