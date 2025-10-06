UdvekslingDEX+
Den direkte River pris i dag er 7.187 USD. Følg med i realtid RIVER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RIVER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om RIVER

RIVER Prisinfo

Hvad er RIVER

RIVER Whitepaper

RIVER Officiel hjemmeside

RIVER Tokenomics

RIVER Prisprognose

RIVER Historik

RIVER Købsguide

RIVER-til-fiat-valutaomregner

RIVER Spot

RIVER USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

River Logo

River-kurs(RIVER)

1 RIVER til USD direkte pris:

$7.1861
$7.1861$7.1861
-0.65%1D
USD
River (RIVER) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:15:46 (UTC+8)

River (RIVER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 7.1269
$ 7.1269$ 7.1269
24H lav
$ 7.5515
$ 7.5515$ 7.5515
24H høj

$ 7.1269
$ 7.1269$ 7.1269

$ 7.5515
$ 7.5515$ 7.5515

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

+0.18%

-0.65%

+0.35%

+0.35%

River (RIVER) realtidsprisen er $ 7.187. I løbet af de sidste 24 timer har RIVER handlet mellem et lavpunkt på $ 7.1269 og et højdepunkt på $ 7.5515, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RIVERs højeste pris nogensinde er $ 10.246419991222751, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.137662800262792.

Når det gælder kortsigtet performance, RIVER har ændret sig med +0.18% i løbet af den sidste time, -0.65% i løbet af 24 timer og +0.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

River (RIVER) Markedsinformation

No.254

$ 140.87M
$ 140.87M$ 140.87M

$ 166.14K
$ 166.14K$ 166.14K

$ 718.70M
$ 718.70M$ 718.70M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

Den nuværende markedsværdi på River er $ 140.87M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 166.14K. Det cirkulerende forsyning af RIVER er 19.60M, med et samlet udbud på 100000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 718.70M.

River (RIVER) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for River i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.047015-0.65%
30 dage$ +4.6929+188.16%
60 dage$ +6.687+1,337.40%
90 dage$ +6.687+1,337.40%
River Prisændring i dag

I dag RIVER blev der registreret en ændring på $ -0.047015 (-0.65%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

River 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +4.6929 (+188.16%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

River 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage RIVER sås en ændring af $ +6.687 (+1,337.40%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

River 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +6.687 (+1,337.40%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for River (RIVER)?

Tjek RiverPrishistorik-siden nu.

Hvad er River (RIVER)

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satke tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineRiverinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekRIVERtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om River på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din River købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

River Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil River (RIVER) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine River (RIVER) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for River.

Tjek River prisprediktion nu!

River (RIVER) Tokenomics

At forstå tokenomics for River (RIVER) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RIVER Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du River (RIVER)

Leder du efter, hvordan du køber River? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe River på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

RIVER til lokale valutaer

1 River(RIVER) til VND
189,125.905
1 River(RIVER) til AUD
A$10.92424
1 River(RIVER) til GBP
5.46212
1 River(RIVER) til EUR
6.18082
1 River(RIVER) til USD
$7.187
1 River(RIVER) til MYR
RM30.11353
1 River(RIVER) til TRY
302.06961
1 River(RIVER) til JPY
¥1,099.611
1 River(RIVER) til ARS
ARS$10,311.33264
1 River(RIVER) til RUB
577.76293
1 River(RIVER) til INR
637.98999
1 River(RIVER) til IDR
Rp119,783.28542
1 River(RIVER) til PHP
421.80503
1 River(RIVER) til EGP
￡E.339.44201
1 River(RIVER) til BRL
R$38.59419
1 River(RIVER) til CAD
C$10.0618
1 River(RIVER) til BDT
879.11384
1 River(RIVER) til NGN
10,385.78996
1 River(RIVER) til COP
$27,642.28005
1 River(RIVER) til ZAR
R.124.83819
1 River(RIVER) til UAH
301.49465
1 River(RIVER) til TZS
T.Sh.17,615.19326
1 River(RIVER) til VES
Bs1,588.327
1 River(RIVER) til CLP
$6,770.154
1 River(RIVER) til PKR
Rs2,029.6088
1 River(RIVER) til KZT
3,794.59226
1 River(RIVER) til THB
฿231.56514
1 River(RIVER) til TWD
NT$221.28773
1 River(RIVER) til AED
د.إ26.37629
1 River(RIVER) til CHF
Fr5.7496
1 River(RIVER) til HKD
HK$55.84299
1 River(RIVER) til AMD
֏2,740.97806
1 River(RIVER) til MAD
.د.م66.33601
1 River(RIVER) til MXN
$133.39072
1 River(RIVER) til SAR
ريال26.95125
1 River(RIVER) til ETB
Br1,104.13881
1 River(RIVER) til KES
KSh925.97308
1 River(RIVER) til JOD
د.أ5.095583
1 River(RIVER) til PLN
26.44816
1 River(RIVER) til RON
лв31.69467
1 River(RIVER) til SEK
kr68.13276
1 River(RIVER) til BGN
лв12.14603
1 River(RIVER) til HUF
Ft2,418.20989
1 River(RIVER) til CZK
151.57383
1 River(RIVER) til KWD
د.ك2.192035
1 River(RIVER) til ILS
23.35775
1 River(RIVER) til BOB
Bs49.66217
1 River(RIVER) til AZN
12.2179
1 River(RIVER) til TJS
SM65.97666
1 River(RIVER) til GEL
19.47677
1 River(RIVER) til AOA
Kz6,587.53233
1 River(RIVER) til BHD
.د.ب2.695125
1 River(RIVER) til BMD
$7.187
1 River(RIVER) til DKK
kr46.49989
1 River(RIVER) til HNL
L188.44314
1 River(RIVER) til MUR
328.73338
1 River(RIVER) til NAD
$124.26323
1 River(RIVER) til NOK
kr72.73244
1 River(RIVER) til NZD
$12.50538
1 River(RIVER) til PAB
B/.7.187
1 River(RIVER) til PGK
K30.1854
1 River(RIVER) til QAR
ر.ق26.08881
1 River(RIVER) til RSD
дин.730.05546
1 River(RIVER) til UZS
soʻm85,559.51012
1 River(RIVER) til ALL
L600.04263
1 River(RIVER) til ANG
ƒ12.86473
1 River(RIVER) til AWG
ƒ12.86473
1 River(RIVER) til BBD
$14.374
1 River(RIVER) til BAM
KM12.07416
1 River(RIVER) til BIF
Fr21,007.601
1 River(RIVER) til BND
$9.27123
1 River(RIVER) til BSD
$7.187
1 River(RIVER) til JMD
$1,150.27935
1 River(RIVER) til KHR
28,748
1 River(RIVER) til KMF
Fr3,061.662
1 River(RIVER) til LAK
156,239.12731
1 River(RIVER) til LKR
රු2,181.82946
1 River(RIVER) til MDL
L121.96339
1 River(RIVER) til MGA
Ar32,228.6641
1 River(RIVER) til MOP
P57.56787
1 River(RIVER) til MVR
109.9611
1 River(RIVER) til MWK
MK12,434.2287
1 River(RIVER) til MZN
MT459.2493
1 River(RIVER) til NPR
रु1,016.52928
1 River(RIVER) til PYG
50,970.204
1 River(RIVER) til RWF
Fr10,442.711
1 River(RIVER) til SBD
$59.14901
1 River(RIVER) til SCR
98.17442
1 River(RIVER) til SRD
$276.6995
1 River(RIVER) til SVC
$62.88625
1 River(RIVER) til SZL
L124.26323
1 River(RIVER) til TMT
m25.1545
1 River(RIVER) til TND
د.ت21.158528
1 River(RIVER) til TTD
$48.65599
1 River(RIVER) til UGX
Sh24,953.264
1 River(RIVER) til XAF
Fr4,060.655
1 River(RIVER) til XCD
$19.4049
1 River(RIVER) til XOF
Fr4,060.655
1 River(RIVER) til XPF
Fr733.074
1 River(RIVER) til BWP
P96.23393
1 River(RIVER) til BZD
$14.44587
1 River(RIVER) til CVE
$683.12435
1 River(RIVER) til DJF
Fr1,272.099
1 River(RIVER) til DOP
$460.39922
1 River(RIVER) til DZD
د.ج934.09439
1 River(RIVER) til FJD
$16.24262
1 River(RIVER) til GNF
Fr61,951.94
1 River(RIVER) til GTQ
Q54.90868
1 River(RIVER) til GYD
$1,505.10154
1 River(RIVER) til ISK
kr891.188

River Ressource

For en mere dybdegående forståelse af River, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel River hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om River

Hvor meget er River (RIVER) værd i dag?
Den direkte RIVER pris i USD er 7.187 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RIVER til USD pris?
Den aktuelle pris på RIVERtil USD er $ 7.187. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af River?
Markedsværdien for RIVER er $ 140.87M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RIVER?
Den cirkulerende forsyning af RIVER er 19.60M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RIVER?
RIVER opnåede en ATH-pris på 10.246419991222751 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RIVER?
RIVER så en ATL-pris på 1.137662800262792 USD.
Hvad er handelsvolumen for RIVER?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RIVER er $ 166.14K USD.
Bliver RIVER højere i år?
RIVER kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RIVER prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:15:46 (UTC+8)

River (RIVER) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

RIVER-til-USD Lommeregner

Beløb

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 7.187 USD

Handel RIVER

RIVER/USDT
$7.1861
$7.1861$7.1861
-0.64%

