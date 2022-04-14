Fear NFTs (FEAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fear NFTs (FEAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fear NFTs (FEAR) Information Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games. Officiel hjemmeside: https://www.fear.io Hvidbog: https://fear.io/docs/fear-bite-paper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x88a9a52f944315d5b4e917b9689e65445c401e83 Køb FEAR nu!

Fear NFTs (FEAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fear NFTs (FEAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 422.69K $ 422.69K $ 422.69K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 17.72M $ 17.72M $ 17.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3.93825 $ 3.93825 $ 3.93825 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.02386 $ 0.02386 $ 0.02386 Få mere at vide om Fear NFTs (FEAR) pris

Fear NFTs (FEAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fear NFTs (FEAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FEAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FEAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FEAR's tokenomics, kan du udforske FEAR tokens live-pris!

Sådan køber du FEAR Er du interesseret i at tilføje Fear NFTs (FEAR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FEAR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FEAR på MEXC nu!

Fear NFTs (FEAR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FEAR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FEAR prishistorikken nu!

FEAR Prisprediktion Vil du vide, hvor FEAR måske er på vej hen? Vores FEAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FEAR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!