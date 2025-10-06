UdvekslingDEX+
Den direkte Exotic Markets pris i dag er 0.7454 USD. Følg med i realtid EXO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk EXO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Exotic Markets-kurs(EXO)

$0.7454
$0.7454$0.7454
+2.34%1D
Exotic Markets (EXO) Live prisdiagram
Exotic Markets (EXO) Prisoplysninger (USD)

$ 0.7283
$ 0.7283$ 0.7283
$ 0.7955
$ 0.7955$ 0.7955
$ 0.7283
$ 0.7283$ 0.7283

$ 0.7955
$ 0.7955$ 0.7955

-1.12%

+2.34%

-44.50%

-44.50%

Exotic Markets (EXO) realtidsprisen er $ 0.7454. I løbet af de sidste 24 timer har EXO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.7283 og et højdepunkt på $ 0.7955, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gælder kortsigtet performance, EXO har ændret sig med -1.12% i løbet af den sidste time, +2.34% i løbet af 24 timer og -44.50% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Exotic Markets (EXO) Markedsinformation

$ 55.44K
$ 55.44K$ 55.44K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Den nuværende markedsværdi på Exotic Markets er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.44K. Det cirkulerende forsyning af EXO er --, med et samlet udbud på --. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er --.

Exotic Markets (EXO) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Exotic Markets i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.017044+2.34%
30 dage$ -2.1446-74.21%
60 dage$ -4.2546-85.10%
90 dage$ -4.2546-85.10%
Exotic Markets Prisændring i dag

I dag EXO blev der registreret en ændring på $ +0.017044 (+2.34%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Exotic Markets 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -2.1446 (-74.21%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Exotic Markets 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage EXO sås en ændring af $ -4.2546 (-85.10%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Exotic Markets 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -4.2546 (-85.10%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Exotic Markets (EXO)?

Tjek Exotic MarketsPrishistorik-siden nu.

Hvad er Exotic Markets (EXO)

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

Exotic Markets er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineExotic Marketsinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekEXOtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Exotic Markets på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Exotic Markets købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Exotic Markets Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Exotic Markets (EXO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Exotic Markets (EXO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Exotic Markets.

Tjek Exotic Markets prisprediktion nu!

Exotic Markets (EXO) Tokenomics

At forstå tokenomics for Exotic Markets (EXO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om EXO Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Exotic Markets (EXO)

Leder du efter, hvordan du køber Exotic Markets? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Exotic Markets på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

EXO til lokale valutaer

Exotic Markets Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Exotic Markets, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Exotic Markets

Hvor meget er Exotic Markets (EXO) værd i dag?
Den direkte EXO pris i USD er 0.7454 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle EXO til USD pris?
Den aktuelle pris på EXOtil USD er $ 0.7454. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Exotic Markets?
Markedsværdien for EXO er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af EXO?
Den cirkulerende forsyning af EXO er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på EXO?
EXO opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på EXO?
EXO så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for EXO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for EXO er $ 55.44K USD.
Bliver EXO højere i år?
EXO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se EXO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Exotic Markets (EXO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

