TEH EPIK DUCK (EPIK) Information Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago. Officiel hjemmeside: https://epikduckcoin.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3BgwJ8b7b9hHX4sgfZ2KJhv9496CoVfsMK2YePevsBRw Køb EPIK nu!

TEH EPIK DUCK (EPIK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TEH EPIK DUCK (EPIK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.043943 $ 0.043943 $ 0.043943 Alle tiders Lav: $ 0.001254185296328304 $ 0.001254185296328304 $ 0.001254185296328304 Nuværende pris: $ 0.005803 $ 0.005803 $ 0.005803 Få mere at vide om TEH EPIK DUCK (EPIK) pris

TEH EPIK DUCK (EPIK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TEH EPIK DUCK (EPIK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EPIK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EPIK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EPIK's tokenomics, kan du udforske EPIK tokens live-pris!

