Den direkte Dust pris i dag er 0.001507 USD. Følg med i realtid DUST til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DUST prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

1 DUST til USD direkte pris:

$0.001503
$0.001503$0.001503
-3.65%1D
USD
Dust (DUST) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:19:39 (UTC+8)

Dust (DUST) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.001414
$ 0.001414$ 0.001414
24H lav
$ 0.001714
$ 0.001714$ 0.001714
24H høj

$ 0.001414
$ 0.001414$ 0.001414

$ 0.001714
$ 0.001714$ 0.001714

--
----

--
----

-0.14%

-3.65%

-24.31%

-24.31%

Dust (DUST) realtidsprisen er $ 0.001507. I løbet af de sidste 24 timer har DUST handlet mellem et lavpunkt på $ 0.001414 og et højdepunkt på $ 0.001714, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DUSTs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, DUST har ændret sig med -0.14% i løbet af den sidste time, -3.65% i løbet af 24 timer og -24.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dust (DUST) Markedsinformation

--
----

$ 70.40K
$ 70.40K$ 70.40K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Den nuværende markedsværdi på Dust er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 70.40K. Det cirkulerende forsyning af DUST er --, med et samlet udbud på --. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er --.

Dust (DUST) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Dust i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00005694-3.65%
30 dage$ -0.000559-27.06%
60 dage$ -0.000493-24.65%
90 dage$ -0.000493-24.65%
Dust Prisændring i dag

I dag DUST blev der registreret en ændring på $ -0.00005694 (-3.65%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Dust 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.000559 (-27.06%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Dust 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage DUST sås en ændring af $ -0.000493 (-24.65%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Dust 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.000493 (-24.65%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Dust (DUST)?

Tjek DustPrishistorik-siden nu.

Hvad er Dust (DUST)

DUST personifies “dust/sprite” as the mascot and liquidity catalyst of the Aster ecosystem, turning a “small, overlooked role” into a driving force.

Dust er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineDustinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekDUSTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Dust på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Dust købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Dust Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Dust (DUST) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Dust (DUST) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Dust.

Tjek Dust prisprediktion nu!

Dust (DUST) Tokenomics

At forstå tokenomics for Dust (DUST) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DUST Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Dust (DUST)

Leder du efter, hvordan du køber Dust? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Dust på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

For en mere dybdegående forståelse af Dust, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Dust

Hvor meget er Dust (DUST) værd i dag?
Den direkte DUST pris i USD er 0.001507 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DUST til USD pris?
Den aktuelle pris på DUSTtil USD er $ 0.001507. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Dust?
Markedsværdien for DUST er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DUST?
Den cirkulerende forsyning af DUST er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DUST?
DUST opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DUST?
DUST så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for DUST?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DUST er $ 70.40K USD.
Bliver DUST højere i år?
DUST kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DUST prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:19:39 (UTC+8)

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

