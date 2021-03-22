UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Dora Factory pris i dag er 0.0129 USD. Følg med i realtid DORAFACTORY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DORAFACTORY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Dora Factory pris i dag er 0.0129 USD. Følg med i realtid DORAFACTORY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DORAFACTORY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DORAFACTORY

DORAFACTORY Prisinfo

Hvad er DORAFACTORY

DORAFACTORY Whitepaper

DORAFACTORY Officiel hjemmeside

DORAFACTORY Tokenomics

DORAFACTORY Prisprognose

DORAFACTORY Historik

DORAFACTORY Købsguide

DORAFACTORY-til-fiat-valutaomregner

DORAFACTORY Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Dora Factory Logo

Dora Factory-kurs(DORAFACTORY)

1 DORAFACTORY til USD direkte pris:

$0.0129
$0.0129$0.0129
+0.07%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:18:21 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01278
$ 0.01278$ 0.01278
24H lav
$ 0.01292
$ 0.01292$ 0.01292
24H høj

$ 0.01278
$ 0.01278$ 0.01278

$ 0.01292
$ 0.01292$ 0.01292

--
----

--
----

+0.15%

+0.07%

-5.43%

-5.43%

Dora Factory (DORAFACTORY) realtidsprisen er $ 0.0129. I løbet af de sidste 24 timer har DORAFACTORY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01278 og et højdepunkt på $ 0.01292, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DORAFACTORYs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, DORAFACTORY har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, +0.07% i løbet af 24 timer og -5.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dora Factory (DORAFACTORY) Markedsinformation

--
----

$ 58.30K
$ 58.30K$ 58.30K

$ 12.90M
$ 12.90M$ 12.90M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

Den nuværende markedsværdi på Dora Factory er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 58.30K. Det cirkulerende forsyning af DORAFACTORY er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.90M.

Dora Factory (DORAFACTORY) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Dora Factory i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.000009+0.07%
30 dage$ -0.0045-25.87%
60 dage$ -0.008-38.28%
90 dage$ -0.00638-33.10%
Dora Factory Prisændring i dag

I dag DORAFACTORY blev der registreret en ændring på $ +0.000009 (+0.07%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Dora Factory 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0045 (-25.87%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Dora Factory 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage DORAFACTORY sås en ændring af $ -0.008 (-38.28%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Dora Factory 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.00638 (-33.10%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Dora Factory (DORAFACTORY)?

Tjek Dora FactoryPrishistorik-siden nu.

Hvad er Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineDora Factoryinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekDORAFACTORYtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Dora Factory på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Dora Factory købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Dora Factory Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Dora Factory (DORAFACTORY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Dora Factory (DORAFACTORY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Dora Factory.

Tjek Dora Factory prisprediktion nu!

Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Dora Factory (DORAFACTORY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DORAFACTORY Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Dora Factory (DORAFACTORY)

Leder du efter, hvordan du køber Dora Factory? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Dora Factory på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

DORAFACTORY til lokale valutaer

1 Dora Factory(DORAFACTORY) til VND
339.4635
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til AUD
A$0.019608
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til GBP
0.009804
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til EUR
0.011094
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til USD
$0.0129
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til MYR
RM0.054051
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til TRY
0.542187
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til JPY
¥1.9737
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til ARS
ARS$18.507888
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til RUB
1.037031
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til INR
1.145133
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til IDR
Rp214.999914
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til PHP
0.757101
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til EGP
￡E.0.609267
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til BRL
R$0.069273
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til CAD
C$0.01806
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til BDT
1.577928
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til NGN
18.641532
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til COP
$49.615335
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til ZAR
R.0.224073
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til UAH
0.541155
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til TZS
T.Sh.31.617642
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til VES
Bs2.8509
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til CLP
$12.1518
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til PKR
Rs3.64296
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til KZT
6.810942
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til THB
฿0.415638
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til TWD
NT$0.397191
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til AED
د.إ0.047343
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til CHF
Fr0.01032
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til HKD
HK$0.100233
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til AMD
֏4.919802
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til MAD
.د.م0.119067
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til MXN
$0.239424
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til SAR
ريال0.048375
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til ETB
Br1.981827
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til KES
KSh1.662036
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til JOD
د.أ0.0091461
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til PLN
0.047472
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til RON
лв0.056889
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til SEK
kr0.122292
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til BGN
лв0.021801
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til HUF
Ft4.340463
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til CZK
0.272061
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til KWD
د.ك0.0039345
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til ILS
0.041925
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til BOB
Bs0.089139
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til AZN
0.02193
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til TJS
SM0.118422
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til GEL
0.034959
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til AOA
Kz11.824011
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til BHD
.د.ب0.0048375
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til BMD
$0.0129
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til DKK
kr0.083463
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til HNL
L0.338238
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til MUR
0.590046
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til NAD
$0.223041
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til NOK
kr0.130548
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til NZD
$0.022446
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til PAB
B/.0.0129
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til PGK
K0.05418
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til QAR
ر.ق0.046827
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til RSD
дин.1.310382
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til UZS
soʻm153.571404
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til ALL
L1.077021
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til ANG
ƒ0.023091
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til AWG
ƒ0.023091
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til BBD
$0.0258
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til BAM
KM0.021672
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til BIF
Fr37.7067
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til BND
$0.016641
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til BSD
$0.0129
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til JMD
$2.064645
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til KHR
51.6
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til KMF
Fr5.4954
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til LAK
280.434777
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til LKR
රු3.916182
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til MDL
L0.218913
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til MGA
Ar57.84747
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til MOP
P0.103329
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til MVR
0.19737
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til MWK
MK22.31829
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til MZN
MT0.82431
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til NPR
रु1.824576
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til PYG
91.4868
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til RWF
Fr18.7437
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til SBD
$0.106167
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til SCR
0.176214
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til SRD
$0.49665
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til SVC
$0.112875
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til SZL
L0.223041
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til TMT
m0.04515
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til TND
د.ت0.0379776
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til TTD
$0.087333
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til UGX
Sh44.7888
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til XAF
Fr7.2885
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til XCD
$0.03483
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til XOF
Fr7.2885
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til XPF
Fr1.3158
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til BWP
P0.172731
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til BZD
$0.025929
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til CVE
$1.226145
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til DJF
Fr2.2833
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til DOP
$0.826374
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til DZD
د.ج1.676613
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til FJD
$0.029154
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til GNF
Fr111.198
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til GTQ
Q0.098556
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til GYD
$2.701518
1 Dora Factory(DORAFACTORY) til ISK
kr1.5996

Dora Factory Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Dora Factory, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Dora Factory hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Dora Factory

Hvor meget er Dora Factory (DORAFACTORY) værd i dag?
Den direkte DORAFACTORY pris i USD er 0.0129 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DORAFACTORY til USD pris?
Den aktuelle pris på DORAFACTORYtil USD er $ 0.0129. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Dora Factory?
Markedsværdien for DORAFACTORY er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DORAFACTORY?
Den cirkulerende forsyning af DORAFACTORY er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DORAFACTORY?
DORAFACTORY opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DORAFACTORY?
DORAFACTORY så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for DORAFACTORY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DORAFACTORY er $ 58.30K USD.
Bliver DORAFACTORY højere i år?
DORAFACTORY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DORAFACTORY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:18:21 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

DORAFACTORY-til-USD Lommeregner

Beløb

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0.0129 USD

Handel DORAFACTORY

DORAFACTORY/USDT
$0.0129
$0.0129$0.0129
+0.15%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,352.31
$110,352.31$110,352.31

+0.05%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,879.78
$3,879.78$3,879.78

-0.40%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03202
$0.03202$0.03202

+6.55%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.19
$186.19$186.19

-0.12%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,352.31
$110,352.31$110,352.31

+0.05%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,879.78
$3,879.78$3,879.78

-0.40%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.19
$186.19$186.19

-0.12%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.44
$73.44$73.44

+3.56%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5047
$2.5047$2.5047

+0.15%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07188
$0.07188$0.07188

+43.76%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000627
$0.000627$0.000627

+266.66%

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005848
$0.0000000000005848$0.0000000000005848

+93.96%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004937
$0.00004937$0.00004937

+67.81%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%