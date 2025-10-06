Clippy Pris i dag

Live Clippy (CLIPPY) prisen i dag er $ 0.001133, med en 126.60% ændring i løbet af de sidste 24 timer. Den nuværende CLIPPY til USD konverteringsrate er $ 0.001133 pr. CLIPPY.

Clippy rangerer i øjeblikket #3786 efter markedsværdi på $ 0.00, med et cirkulerende forsyning på 0.00 CLIPPY. I løbet af de sidste 24 timer er der CLIPPYhandlet mellem $ 0.0005 (lav) og $ 0.001793 (høj), hvilket afspejler markedsaktiviteten. Den højeste værdi nogensinde ligger på $ 0.002493578943262639, mens den laveste værdi nogensinde var $ 0.00005534295151714.

På kort sigt har CLIPPY bevæget sig -0.09% inden for den seneste time og +126.60% de seneste 7 dage. I løbet af den sidste dag nåede den samlede handelsvolumen op på $ 33.09K.

Clippy (CLIPPY) Markedsinformation

Rang No.3786 Markedsværdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24 timer) $ 33.09K$ 33.09K $ 33.09K Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Cirkulationsforsyning 0.00 0.00 0.00 Max Udbud 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Samlet Udbud 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Cirkulationshastighed 0.00% Offentlig blockchain SOL

Den nuværende markedsværdi på Clippy er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 33.09K. Det cirkulerende forsyning af CLIPPY er 0.00, med et samlet udbud på 999999890. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.13M.