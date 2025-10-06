UdvekslingDEX+
Den direkte Whalebit pris i dag er 1.952 USD. Følg med i realtid CES til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CES prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

$1.952
+4.55%1D
Whalebit (CES) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:08:02 (UTC+8)

Whalebit (CES) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.61
24H lav
$ 1.98
24H høj

$ 1.61
$ 1.98
$ 11.68679398493145
$ 0.08422316231675472
-1.42%

+4.55%

+8.80%

+8.80%

Whalebit (CES) realtidsprisen er $ 1.952. I løbet af de sidste 24 timer har CES handlet mellem et lavpunkt på $ 1.61 og et højdepunkt på $ 1.98, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CESs højeste pris nogensinde er $ 11.68679398493145, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.08422316231675472.

Når det gælder kortsigtet performance, CES har ændret sig med -1.42% i løbet af den sidste time, +4.55% i løbet af 24 timer og +8.80% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Whalebit (CES) Markedsinformation

No.3817

$ 0.00
$ 359.71K
$ 824.48M
0.00
422,375,579.421211
422,375,579.421211
0.00%

MATIC

Den nuværende markedsværdi på Whalebit er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 359.71K. Det cirkulerende forsyning af CES er 0.00, med et samlet udbud på 422375579.421211. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 824.48M.

Whalebit (CES) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Whalebit i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.08495+4.55%
30 dage$ -1.107-36.19%
60 dage$ -0.548-21.92%
90 dage$ -0.548-21.92%
Whalebit Prisændring i dag

I dag CES blev der registreret en ændring på $ +0.08495 (+4.55%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Whalebit 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -1.107 (-36.19%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Whalebit 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage CES sås en ændring af $ -0.548 (-21.92%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Whalebit 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.548 (-21.92%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Whalebit (CES)?

Tjek WhalebitPrishistorik-siden nu.

Hvad er Whalebit (CES)

Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

Whalebit er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineWhalebitinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCEStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Whalebit på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Whalebit købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Whalebit Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Whalebit (CES) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Whalebit (CES) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Whalebit.

Tjek Whalebit prisprediktion nu!

Whalebit (CES) Tokenomics

At forstå tokenomics for Whalebit (CES) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CES Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Whalebit (CES)

Leder du efter, hvordan du køber Whalebit? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Whalebit på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Whalebit Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Whalebit, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Whalebit hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Whalebit

Hvor meget er Whalebit (CES) værd i dag?
Den direkte CES pris i USD er 1.952 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CES til USD pris?
Den aktuelle pris på CEStil USD er $ 1.952. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Whalebit?
Markedsværdien for CES er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CES?
Den cirkulerende forsyning af CES er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CES?
CES opnåede en ATH-pris på 11.68679398493145 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CES?
CES så en ATL-pris på 0.08422316231675472 USD.
Hvad er handelsvolumen for CES?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CES er $ 359.71K USD.
Bliver CES højere i år?
CES kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CES prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Whalebit (CES) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

