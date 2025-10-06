Hvad er Bitsolara (BTSLR)

Bitsolara is a Telegram-based Web3 platform operating on the TON blockchain with a token infrastructure on Solana. Designed to bring decentralized finance and GameFi features directly to Telegram users, Bitsolara merges social interactivity with seamless Web3 experiences. The platform includes mini-apps, quests, and staking mechanisms to boost user engagement and token utility. With a focus on user-friendly onboarding and gamified earning opportunities, Bitsolara redefines how communities interact with DeFi inside a familiar messaging environment. Bitsolara is a Telegram-based Web3 platform operating on the TON blockchain with a token infrastructure on Solana. Designed to bring decentralized finance and GameFi features directly to Telegram users, Bitsolara merges social interactivity with seamless Web3 experiences. The platform includes mini-apps, quests, and staking mechanisms to boost user engagement and token utility. With a focus on user-friendly onboarding and gamified earning opportunities, Bitsolara redefines how communities interact with DeFi inside a familiar messaging environment.

Bitsolara er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBitsolarainvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekBTSLRtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Bitsolara på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Bitsolara købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Bitsolara Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Bitsolara (BTSLR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Bitsolara (BTSLR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Bitsolara.

Tjek Bitsolara prisprediktion nu!

Bitsolara (BTSLR) Tokenomics

At forstå tokenomics for Bitsolara (BTSLR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BTSLR Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Bitsolara (BTSLR)

Leder du efter, hvordan du køber Bitsolara? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Bitsolara på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BTSLR til lokale valutaer

Prøv konverter

Bitsolara Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Bitsolara, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Bitsolara Hvor meget er Bitsolara (BTSLR) værd i dag? Den direkte BTSLR pris i USD er 0.0000447 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle BTSLR til USD pris? $ 0.0000447 . Tjek Den aktuelle pris på BTSLRtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Bitsolara? Markedsværdien for BTSLR er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af BTSLR? Den cirkulerende forsyning af BTSLR er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på BTSLR? BTSLR opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BTSLR? BTSLR så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for BTSLR? Direkte 24-timers handelsvolumen for BTSLR er $ 68.36K USD . Bliver BTSLR højere i år? BTSLR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BTSLR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Bitsolara (BTSLR) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025