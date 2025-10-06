UdvekslingDEX+
Den direkte BOMO on Base pris i dag er 0.0004926 USD. Følg med i realtid BOMO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BOMO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte BOMO on Base pris i dag er 0.0004926 USD. Følg med i realtid BOMO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BOMO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

BOMO on Base Logo

BOMO on Base-kurs(BOMO)

1 BOMO til USD direkte pris:

$0.0004926
+12.33%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:01:40 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0004015
24H lav
$ 0.0005063
24H høj

$ 0.0004015
$ 0.0005063
$ 0.022125194895044928
$ 0.000006003498518756
0.00%

+12.33%

-44.53%

-44.53%

BOMO on Base (BOMO) realtidsprisen er $ 0.0004926. I løbet af de sidste 24 timer har BOMO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0004015 og et højdepunkt på $ 0.0005063, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOMOs højeste pris nogensinde er $ 0.022125194895044928, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000006003498518756.

Når det gælder kortsigtet performance, BOMO har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +12.33% i løbet af 24 timer og -44.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BOMO on Base (BOMO) Markedsinformation

No.2917

$ 187.68K
$ 811.42
$ 246.30K
381.00M
500,000,000
500,000,000
76.20%

BASE

Den nuværende markedsværdi på BOMO on Base er $ 187.68K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 811.42. Det cirkulerende forsyning af BOMO er 381.00M, med et samlet udbud på 500000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 246.30K.

BOMO on Base (BOMO) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for BOMO on Base i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.000054071+12.33%
30 dage$ -0.0065494-93.01%
60 dage$ -0.0193614-97.52%
90 dage$ -0.0044124-89.96%
BOMO on Base Prisændring i dag

I dag BOMO blev der registreret en ændring på $ +0.000054071 (+12.33%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

BOMO on Base 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0065494 (-93.01%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

BOMO on Base 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage BOMO sås en ændring af $ -0.0193614 (-97.52%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

BOMO on Base 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0044124 (-89.96%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for BOMO on Base (BOMO)?

Tjek BOMO on BasePrishistorik-siden nu.

Hvad er BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBOMO on Baseinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekBOMOtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om BOMO on Base på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din BOMO on Base købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

BOMO on Base Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BOMO on Base (BOMO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BOMO on Base (BOMO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BOMO on Base.

Tjek BOMO on Base prisprediktion nu!

BOMO on Base (BOMO) Tokenomics

At forstå tokenomics for BOMO on Base (BOMO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BOMO Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du BOMO on Base (BOMO)

Leder du efter, hvordan du køber BOMO on Base? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe BOMO on Base på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BOMO til lokale valutaer

BOMO on Base Ressource

For en mere dybdegående forståelse af BOMO on Base, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel BOMO on Base hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om BOMO on Base

Hvor meget er BOMO on Base (BOMO) værd i dag?
Den direkte BOMO pris i USD er 0.0004926 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BOMO til USD pris?
Den aktuelle pris på BOMOtil USD er $ 0.0004926. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BOMO on Base?
Markedsværdien for BOMO er $ 187.68K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BOMO?
Den cirkulerende forsyning af BOMO er 381.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BOMO?
BOMO opnåede en ATH-pris på 0.022125194895044928 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BOMO?
BOMO så en ATL-pris på 0.000006003498518756 USD.
Hvad er handelsvolumen for BOMO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BOMO er $ 811.42 USD.
Bliver BOMO højere i år?
BOMO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BOMO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:01:40 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

