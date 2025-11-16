BOMO on Base (BOMO) Tokenomics

BOMO on Base (BOMO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i BOMO on Base (BOMO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:46:04 (UTC+8)
USD

BOMO on Base (BOMO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOMO on Base (BOMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 127.98K
$ 127.98K$ 127.98K
Samlet udbud
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Cirkulerende forsyning
$ 381.00M
$ 381.00M$ 381.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 167.95K
$ 167.95K$ 167.95K
Alle tiders Høj:
$ 0.02592
$ 0.02592$ 0.02592
Alle tiders Lav:
$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756$ 0.000006003498518756
Nuværende pris:
$ 0.0003359
$ 0.0003359$ 0.0003359

BOMO on Base (BOMO) Information

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

Officiel hjemmeside:
https://bomobase.fyi/
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x0215ed0fe07951b2cd68e1b39ffbd0a841fe3c6e

BOMO on Base (BOMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for BOMO on Base (BOMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BOMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BOMO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BOMO's tokenomics, kan du udforske BOMO tokens live-pris!

Sådan køber du BOMO

Er du interesseret i at tilføje BOMO on Base (BOMO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BOMO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

BOMO on Base (BOMO) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for BOMO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

BOMO Prisprediktion

Vil du vide, hvor BOMO måske er på vej hen? Vores BOMO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken