BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance. BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.

BAS (BAS) Tokenomics

At forstå tokenomics for BAS (BAS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BAS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også: Andre spørgsmål om BAS Hvor meget er BAS (BAS) værd i dag? Den direkte BAS pris i USD er 0.012302 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle BAS til USD pris? $ 0.012302 . Tjek Den aktuelle pris på BAStil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af BAS? Markedsværdien for BAS er $ 30.76M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af BAS? Den cirkulerende forsyning af BAS er 2.50B USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på BAS? BAS opnåede en ATH-pris på 0.16763449915565898 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BAS? BAS så en ATL-pris på 0.004194192410779678 USD . Hvad er handelsvolumen for BAS? Direkte 24-timers handelsvolumen for BAS er $ 373.16K USD . Bliver BAS højere i år? BAS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BAS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

