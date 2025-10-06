UdvekslingDEX+
Den direkte AMD pris i dag er 260.91 USD. Følg med i realtid AMDON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AMDON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om AMDON

AMDON Prisinfo

Hvad er AMDON

AMDON Officiel hjemmeside

AMDON Tokenomics

AMDON Prisprognose

AMDON Historik

AMDON Købsguide

AMDON-til-fiat-valutaomregner

AMDON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

AMD Logo

AMD-kurs(AMDON)

1 AMDON til USD direkte pris:

$260.87
$260.87
+0.19%1D
USD
AMD (AMDON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:50:44 (UTC+8)

AMD (AMDON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 244.26
$ 244.26
24H lav
$ 280.96
$ 280.96
24H høj

$ 244.26
$ 244.26

$ 280.96
$ 280.96

$ 266.6556235433073
$ 266.6556235433073

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579

+0.14%

+0.19%

+2.04%

+2.04%

AMD (AMDON) realtidsprisen er $ 260.91. I løbet af de sidste 24 timer har AMDON handlet mellem et lavpunkt på $ 244.26 og et højdepunkt på $ 280.96, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AMDONs højeste pris nogensinde er $ 266.6556235433073, mens den laveste pris nogensinde er $ 149.93556428664579.

Når det gælder kortsigtet performance, AMDON har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, +0.19% i løbet af 24 timer og +2.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AMD (AMDON) Markedsinformation

No.1802

$ 2.23M
$ 2.23M

$ 167.77K
$ 167.77K

$ 2.23M
$ 2.23M

8.55K
8.55K

8,554.52926656
8,554.52926656

ETH

Den nuværende markedsværdi på AMD er $ 2.23M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 167.77K. Det cirkulerende forsyning af AMDON er 8.55K, med et samlet udbud på 8554.52926656. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.23M.

AMD (AMDON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for AMD i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.4947+0.19%
30 dage$ +90.97+53.53%
60 dage$ +160.91+160.91%
90 dage$ +160.91+160.91%
AMD Prisændring i dag

I dag AMDON blev der registreret en ændring på $ +0.4947 (+0.19%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

AMD 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +90.97 (+53.53%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

AMD 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage AMDON sås en ændring af $ +160.91 (+160.91%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

AMD 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +160.91 (+160.91%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for AMD (AMDON)?

Tjek AMDPrishistorik-siden nu.

Hvad er AMD (AMDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AMD er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAMDinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekAMDONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om AMD på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din AMD købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

AMD Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil AMD (AMDON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine AMD (AMDON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for AMD.

Tjek AMD prisprediktion nu!

AMD (AMDON) Tokenomics

At forstå tokenomics for AMD (AMDON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AMDON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du AMD (AMDON)

Leder du efter, hvordan du køber AMD? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe AMD på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

AMDON til lokale valutaer

1 AMD(AMDON) til VND
6,865,846.65
1 AMD(AMDON) til AUD
A$396.5832
1 AMD(AMDON) til GBP
198.2916
1 AMD(AMDON) til EUR
224.3826
1 AMD(AMDON) til USD
$260.91
1 AMD(AMDON) til MYR
RM1,093.2129
1 AMD(AMDON) til TRY
10,966.0473
1 AMD(AMDON) til JPY
¥39,919.23
1 AMD(AMDON) til ARS
ARS$374,332.7952
1 AMD(AMDON) til RUB
20,974.5549
1 AMD(AMDON) til INR
23,160.9807
1 AMD(AMDON) til IDR
Rp4,348,498.2606
1 AMD(AMDON) til PHP
15,312.8079
1 AMD(AMDON) til EGP
￡E.12,322.7793
1 AMD(AMDON) til BRL
R$1,401.0867
1 AMD(AMDON) til CAD
C$365.274
1 AMD(AMDON) til BDT
31,914.5112
1 AMD(AMDON) til NGN
377,035.8228
1 AMD(AMDON) til COP
$1,003,498.9965
1 AMD(AMDON) til ZAR
R.4,532.0067
1 AMD(AMDON) til UAH
10,945.1745
1 AMD(AMDON) til TZS
T.Sh.639,485.1918
1 AMD(AMDON) til VES
Bs57,661.11
1 AMD(AMDON) til CLP
$245,777.22
1 AMD(AMDON) til PKR
Rs73,680.984
1 AMD(AMDON) til KZT
137,755.2618
1 AMD(AMDON) til THB
฿8,406.5202
1 AMD(AMDON) til TWD
NT$8,033.4189
1 AMD(AMDON) til AED
د.إ957.5397
1 AMD(AMDON) til CHF
Fr208.728
1 AMD(AMDON) til HKD
HK$2,027.2707
1 AMD(AMDON) til AMD
֏99,505.8558
1 AMD(AMDON) til MAD
.د.م2,408.1993
1 AMD(AMDON) til MXN
$4,842.4896
1 AMD(AMDON) til SAR
ريال978.4125
1 AMD(AMDON) til ETB
Br40,083.6033
1 AMD(AMDON) til KES
KSh33,615.6444
1 AMD(AMDON) til JOD
د.أ184.98519
1 AMD(AMDON) til PLN
960.1488
1 AMD(AMDON) til RON
лв1,150.6131
1 AMD(AMDON) til SEK
kr2,473.4268
1 AMD(AMDON) til BGN
лв440.9379
1 AMD(AMDON) til HUF
Ft87,788.3877
1 AMD(AMDON) til CZK
5,502.5919
1 AMD(AMDON) til KWD
د.ك79.57755
1 AMD(AMDON) til ILS
847.9575
1 AMD(AMDON) til BOB
Bs1,802.8881
1 AMD(AMDON) til AZN
443.547
1 AMD(AMDON) til TJS
SM2,395.1538
1 AMD(AMDON) til GEL
707.0661
1 AMD(AMDON) til AOA
Kz239,147.4969
1 AMD(AMDON) til BHD
.د.ب97.84125
1 AMD(AMDON) til BMD
$260.91
1 AMD(AMDON) til DKK
kr1,688.0877
1 AMD(AMDON) til HNL
L6,841.0602
1 AMD(AMDON) til MUR
11,934.0234
1 AMD(AMDON) til NAD
$4,511.1339
1 AMD(AMDON) til NOK
kr2,640.4092
1 AMD(AMDON) til NZD
$453.9834
1 AMD(AMDON) til PAB
B/.260.91
1 AMD(AMDON) til PGK
K1,095.822
1 AMD(AMDON) til QAR
ر.ق947.1033
1 AMD(AMDON) til RSD
дин.26,503.2378
1 AMD(AMDON) til UZS
soʻm3,106,070.9316
1 AMD(AMDON) til ALL
L21,783.3759
1 AMD(AMDON) til ANG
ƒ467.0289
1 AMD(AMDON) til AWG
ƒ467.0289
1 AMD(AMDON) til BBD
$521.82
1 AMD(AMDON) til BAM
KM438.3288
1 AMD(AMDON) til BIF
Fr762,639.93
1 AMD(AMDON) til BND
$336.5739
1 AMD(AMDON) til BSD
$260.91
1 AMD(AMDON) til JMD
$41,758.6455
1 AMD(AMDON) til KHR
1,043,640
1 AMD(AMDON) til KMF
Fr111,147.66
1 AMD(AMDON) til LAK
5,671,956.4083
1 AMD(AMDON) til LKR
රු79,207.0578
1 AMD(AMDON) til MDL
L4,427.6427
1 AMD(AMDON) til MGA
Ar1,169,998.713
1 AMD(AMDON) til MOP
P2,089.8891
1 AMD(AMDON) til MVR
3,991.923
1 AMD(AMDON) til MWK
MK451,400.391
1 AMD(AMDON) til MZN
MT16,672.149
1 AMD(AMDON) til NPR
रु36,903.1104
1 AMD(AMDON) til PYG
1,850,373.72
1 AMD(AMDON) til RWF
Fr379,102.23
1 AMD(AMDON) til SBD
$2,147.2893
1 AMD(AMDON) til SCR
3,564.0306
1 AMD(AMDON) til SRD
$10,045.035
1 AMD(AMDON) til SVC
$2,282.9625
1 AMD(AMDON) til SZL
L4,511.1339
1 AMD(AMDON) til TMT
m913.185
1 AMD(AMDON) til TND
د.ت768.11904
1 AMD(AMDON) til TTD
$1,766.3607
1 AMD(AMDON) til UGX
Sh905,879.52
1 AMD(AMDON) til XAF
Fr147,414.15
1 AMD(AMDON) til XCD
$704.457
1 AMD(AMDON) til XOF
Fr147,414.15
1 AMD(AMDON) til XPF
Fr26,612.82
1 AMD(AMDON) til BWP
P3,493.5849
1 AMD(AMDON) til BZD
$524.4291
1 AMD(AMDON) til CVE
$24,799.4955
1 AMD(AMDON) til DJF
Fr46,181.07
1 AMD(AMDON) til DOP
$16,713.8946
1 AMD(AMDON) til DZD
د.ج33,910.4727
1 AMD(AMDON) til FJD
$589.6566
1 AMD(AMDON) til GNF
Fr2,249,044.2
1 AMD(AMDON) til GTQ
Q1,993.3524
1 AMD(AMDON) til GYD
$54,639.7722
1 AMD(AMDON) til ISK
kr32,352.84

AMD Ressource

For en mere dybdegående forståelse af AMD, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel AMD hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om AMD

Hvor meget er AMD (AMDON) værd i dag?
Den direkte AMDON pris i USD er 260.91 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AMDON til USD pris?
Den aktuelle pris på AMDONtil USD er $ 260.91. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af AMD?
Markedsværdien for AMDON er $ 2.23M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AMDON?
Den cirkulerende forsyning af AMDON er 8.55K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AMDON?
AMDON opnåede en ATH-pris på 266.6556235433073 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AMDON?
AMDON så en ATL-pris på 149.93556428664579 USD.
Hvad er handelsvolumen for AMDON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AMDON er $ 167.77K USD.
Bliver AMDON højere i år?
AMDON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AMDON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:50:44 (UTC+8)

AMD (AMDON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

AMDON-til-USD Lommeregner

Beløb

AMDON
AMDON
USD
USD

1 AMDON = 260.91 USD

Handel AMDON

AMDON/USDT
$260.87
$260.87
+0.19%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

$110,428.26

$3,883.95

$0.03104

$186.57

$1.0002

$110,428.26

$3,883.95

$186.57

$70.97

$2.5093

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07228

$0.000000000000000000000015

$0.000500

$0.0000000000005857

$0.0022

$0.0031693

