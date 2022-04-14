AptosLaunch Token (ALT) Tokenomics Få vigtig indsigt i AptosLaunch Token (ALT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AptosLaunch Token (ALT) Information AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos. Officiel hjemmeside: https://aptoslaunch.io/ Hvidbog: https://doc.aptoslaunch.io/ Block Explorer: https://tracemove.io/coin/0xd0b4efb4be7c3508d9a26a9b5405cf9f860d0b9e5fe2f498b90e68b8d2cedd3e::aptos_launch_token::AptosLaunchToken/Aptos%20Launch%20Token/ALT Køb ALT nu!

AptosLaunch Token (ALT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AptosLaunch Token (ALT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 280.60K $ 280.60K $ 280.60K Alle tiders Høj: $ 0.2385 $ 0.2385 $ 0.2385 Alle tiders Lav: $ 0.001561695130827117 $ 0.001561695130827117 $ 0.001561695130827117 Nuværende pris: $ 0.002806 $ 0.002806 $ 0.002806 Få mere at vide om AptosLaunch Token (ALT) pris

AptosLaunch Token (ALT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AptosLaunch Token (ALT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALT's tokenomics, kan du udforske ALT tokens live-pris!

Sådan køber du ALT Er du interesseret i at tilføje AptosLaunch Token (ALT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ALT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ALT på MEXC nu!

AptosLaunch Token (ALT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ALT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ALT prishistorikken nu!

ALT Prisprediktion Vil du vide, hvor ALT måske er på vej hen? Vores ALT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!