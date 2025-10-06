UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Abbott pris i dag er 122.58 USD. Følg med i realtid ABTON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ABTON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Abbott pris i dag er 122.58 USD. Følg med i realtid ABTON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ABTON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ABTON

ABTON Prisinfo

Hvad er ABTON

ABTON Officiel hjemmeside

ABTON Tokenomics

ABTON Prisprognose

ABTON Historik

ABTON Købsguide

ABTON-til-fiat-valutaomregner

ABTON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Abbott Logo

Abbott-kurs(ABTON)

1 ABTON til USD direkte pris:

$122.58
$122.58$122.58
-0.12%1D
USD
Abbott (ABTON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:46:58 (UTC+8)

Abbott (ABTON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 122.42
$ 122.42$ 122.42
24H lav
$ 124.07
$ 124.07$ 124.07
24H høj

$ 122.42
$ 122.42$ 122.42

$ 124.07
$ 124.07$ 124.07

$ 235.31115975890665
$ 235.31115975890665$ 235.31115975890665

$ 123.19889983123328
$ 123.19889983123328$ 123.19889983123328

-0.17%

-0.12%

-4.05%

-4.05%

Abbott (ABTON) realtidsprisen er $ 122.58. I løbet af de sidste 24 timer har ABTON handlet mellem et lavpunkt på $ 122.42 og et højdepunkt på $ 124.07, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ABTONs højeste pris nogensinde er $ 235.31115975890665, mens den laveste pris nogensinde er $ 123.19889983123328.

Når det gælder kortsigtet performance, ABTON har ændret sig med -0.17% i løbet af den sidste time, -0.12% i løbet af 24 timer og -4.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Abbott (ABTON) Markedsinformation

No.1924

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 54.29K
$ 54.29K$ 54.29K

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

13.25K
13.25K 13.25K

13,254.36992244
13,254.36992244 13,254.36992244

ETH

Den nuværende markedsværdi på Abbott er $ 1.62M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 54.29K. Det cirkulerende forsyning af ABTON er 13.25K, med et samlet udbud på 13254.36992244. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.62M.

Abbott (ABTON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Abbott i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.1473-0.12%
30 dage$ -10.66-8.01%
60 dage$ +22.58+22.58%
90 dage$ +22.58+22.58%
Abbott Prisændring i dag

I dag ABTON blev der registreret en ændring på $ -0.1473 (-0.12%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Abbott 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -10.66 (-8.01%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Abbott 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ABTON sås en ændring af $ +22.58 (+22.58%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Abbott 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +22.58 (+22.58%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Abbott (ABTON)?

Tjek AbbottPrishistorik-siden nu.

Hvad er Abbott (ABTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Abbott er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAbbottinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekABTONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Abbott på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Abbott købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Abbott Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Abbott (ABTON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Abbott (ABTON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Abbott.

Tjek Abbott prisprediktion nu!

Abbott (ABTON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Abbott (ABTON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ABTON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Abbott (ABTON)

Leder du efter, hvordan du køber Abbott? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Abbott på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ABTON til lokale valutaer

1 Abbott(ABTON) til VND
3,225,692.7
1 Abbott(ABTON) til AUD
A$186.3216
1 Abbott(ABTON) til GBP
93.1608
1 Abbott(ABTON) til EUR
105.4188
1 Abbott(ABTON) til USD
$122.58
1 Abbott(ABTON) til MYR
RM513.6102
1 Abbott(ABTON) til TRY
5,152.0374
1 Abbott(ABTON) til JPY
¥18,754.74
1 Abbott(ABTON) til ARS
ARS$175,867.9776
1 Abbott(ABTON) til RUB
9,854.2062
1 Abbott(ABTON) til INR
10,881.4266
1 Abbott(ABTON) til IDR
Rp2,042,999.1828
1 Abbott(ABTON) til PHP
7,194.2202
1 Abbott(ABTON) til EGP
￡E.5,789.4534
1 Abbott(ABTON) til BRL
R$658.2546
1 Abbott(ABTON) til CAD
C$171.612
1 Abbott(ABTON) til BDT
14,993.9856
1 Abbott(ABTON) til NGN
177,137.9064
1 Abbott(ABTON) til COP
$471,461.067
1 Abbott(ABTON) til ZAR
R.2,129.2146
1 Abbott(ABTON) til UAH
5,142.231
1 Abbott(ABTON) til TZS
T.Sh.300,441.1284
1 Abbott(ABTON) til VES
Bs27,090.18
1 Abbott(ABTON) til CLP
$115,470.36
1 Abbott(ABTON) til PKR
Rs34,616.592
1 Abbott(ABTON) til KZT
64,719.7884
1 Abbott(ABTON) til THB
฿3,949.5276
1 Abbott(ABTON) til TWD
NT$3,774.2382
1 Abbott(ABTON) til AED
د.إ449.8686
1 Abbott(ABTON) til CHF
Fr98.064
1 Abbott(ABTON) til HKD
HK$952.4466
1 Abbott(ABTON) til AMD
֏46,749.5604
1 Abbott(ABTON) til MAD
.د.م1,131.4134
1 Abbott(ABTON) til MXN
$2,275.0848
1 Abbott(ABTON) til SAR
ريال459.675
1 Abbott(ABTON) til ETB
Br18,831.9654
1 Abbott(ABTON) til KES
KSh15,793.2072
1 Abbott(ABTON) til JOD
د.أ86.90922
1 Abbott(ABTON) til PLN
451.0944
1 Abbott(ABTON) til RON
лв540.5778
1 Abbott(ABTON) til SEK
kr1,162.0584
1 Abbott(ABTON) til BGN
лв207.1602
1 Abbott(ABTON) til HUF
Ft41,244.4926
1 Abbott(ABTON) til CZK
2,585.2122
1 Abbott(ABTON) til KWD
د.ك37.3869
1 Abbott(ABTON) til ILS
398.385
1 Abbott(ABTON) til BOB
Bs847.0278
1 Abbott(ABTON) til AZN
208.386
1 Abbott(ABTON) til TJS
SM1,125.2844
1 Abbott(ABTON) til GEL
332.1918
1 Abbott(ABTON) til AOA
Kz112,355.6022
1 Abbott(ABTON) til BHD
.د.ب45.9675
1 Abbott(ABTON) til BMD
$122.58
1 Abbott(ABTON) til DKK
kr793.0926
1 Abbott(ABTON) til HNL
L3,214.0476
1 Abbott(ABTON) til MUR
5,606.8092
1 Abbott(ABTON) til NAD
$2,119.4082
1 Abbott(ABTON) til NOK
kr1,240.5096
1 Abbott(ABTON) til NZD
$213.2892
1 Abbott(ABTON) til PAB
B/.122.58
1 Abbott(ABTON) til PGK
K514.836
1 Abbott(ABTON) til QAR
ر.ق444.9654
1 Abbott(ABTON) til RSD
дин.12,451.6764
1 Abbott(ABTON) til UZS
soʻm1,459,285.4808
1 Abbott(ABTON) til ALL
L10,234.2042
1 Abbott(ABTON) til ANG
ƒ219.4182
1 Abbott(ABTON) til AWG
ƒ219.4182
1 Abbott(ABTON) til BBD
$245.16
1 Abbott(ABTON) til BAM
KM205.9344
1 Abbott(ABTON) til BIF
Fr358,301.34
1 Abbott(ABTON) til BND
$158.1282
1 Abbott(ABTON) til BSD
$122.58
1 Abbott(ABTON) til JMD
$19,618.929
1 Abbott(ABTON) til KHR
490,320
1 Abbott(ABTON) til KMF
Fr52,219.08
1 Abbott(ABTON) til LAK
2,664,782.5554
1 Abbott(ABTON) til LKR
රු37,212.8364
1 Abbott(ABTON) til MDL
L2,080.1826
1 Abbott(ABTON) til MGA
Ar549,685.494
1 Abbott(ABTON) til MOP
P981.8658
1 Abbott(ABTON) til MVR
1,875.474
1 Abbott(ABTON) til MWK
MK212,075.658
1 Abbott(ABTON) til MZN
MT7,832.862
1 Abbott(ABTON) til NPR
रु17,337.7152
1 Abbott(ABTON) til PYG
869,337.36
1 Abbott(ABTON) til RWF
Fr178,108.74
1 Abbott(ABTON) til SBD
$1,008.8334
1 Abbott(ABTON) til SCR
1,674.4428
1 Abbott(ABTON) til SRD
$4,719.33
1 Abbott(ABTON) til SVC
$1,072.575
1 Abbott(ABTON) til SZL
L2,119.4082
1 Abbott(ABTON) til TMT
m429.03
1 Abbott(ABTON) til TND
د.ت360.87552
1 Abbott(ABTON) til TTD
$829.8666
1 Abbott(ABTON) til UGX
Sh425,597.76
1 Abbott(ABTON) til XAF
Fr69,257.7
1 Abbott(ABTON) til XCD
$330.966
1 Abbott(ABTON) til XOF
Fr69,257.7
1 Abbott(ABTON) til XPF
Fr12,503.16
1 Abbott(ABTON) til BWP
P1,641.3462
1 Abbott(ABTON) til BZD
$246.3858
1 Abbott(ABTON) til CVE
$11,651.229
1 Abbott(ABTON) til DJF
Fr21,696.66
1 Abbott(ABTON) til DOP
$7,852.4748
1 Abbott(ABTON) til DZD
د.ج15,931.7226
1 Abbott(ABTON) til FJD
$277.0308
1 Abbott(ABTON) til GNF
Fr1,056,639.6
1 Abbott(ABTON) til GTQ
Q936.5112
1 Abbott(ABTON) til GYD
$25,670.7036
1 Abbott(ABTON) til ISK
kr15,199.92

Abbott Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Abbott, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Abbott hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Abbott

Hvor meget er Abbott (ABTON) værd i dag?
Den direkte ABTON pris i USD er 122.58 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ABTON til USD pris?
Den aktuelle pris på ABTONtil USD er $ 122.58. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Abbott?
Markedsværdien for ABTON er $ 1.62M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ABTON?
Den cirkulerende forsyning af ABTON er 13.25K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ABTON?
ABTON opnåede en ATH-pris på 235.31115975890665 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ABTON?
ABTON så en ATL-pris på 123.19889983123328 USD.
Hvad er handelsvolumen for ABTON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ABTON er $ 54.29K USD.
Bliver ABTON højere i år?
ABTON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ABTON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:46:58 (UTC+8)

Abbott (ABTON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

ABTON-til-USD Lommeregner

Beløb

ABTON
ABTON
USD
USD

1 ABTON = 122.58 USD

Handel ABTON

ABTON/USDT
$122.58
$122.58$122.58
-0.09%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,426.44
$110,426.44$110,426.44

+0.12%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,885.79
$3,885.79$3,885.79

-0.25%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03120
$0.03120$0.03120

+3.82%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.59
$186.59$186.59

+0.09%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,426.44
$110,426.44$110,426.44

+0.12%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,885.79
$3,885.79$3,885.79

-0.25%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.59
$186.59$186.59

+0.09%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.09
$71.09$71.09

+0.25%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5112
$2.5112$2.5112

+0.41%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07250
$0.07250$0.07250

+45.00%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000529
$0.000529$0.000529

+209.35%

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005974
$0.0000000000005974$0.0000000000005974

+98.14%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

Jump Tom Logo

Jump Tom

JUMP

$0.0000004895
$0.0000004895$0.0000004895

+63.16%