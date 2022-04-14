0xBitcoin (0XBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i 0xBitcoin (0XBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

0xBitcoin (0XBTC) Information The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem. Officiel hjemmeside: https://0xbitcoin.org/ Køb 0XBTC nu!

0xBitcoin (0XBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 0xBitcoin (0XBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 10.84M $ 10.84M $ 10.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.11M $ 5.11M $ 5.11M Alle tiders Høj: $ 4.66 $ 4.66 $ 4.66 Alle tiders Lav: $ 0.03406293 $ 0.03406293 $ 0.03406293 Nuværende pris: $ 0.242696 $ 0.242696 $ 0.242696 Få mere at vide om 0xBitcoin (0XBTC) pris

0xBitcoin (0XBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 0xBitcoin (0XBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 0XBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 0XBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 0XBTC's tokenomics, kan du udforske 0XBTC tokens live-pris!

