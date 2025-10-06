UdvekslingDEX+
Den direkte 0G pris i dag er 1.074 USD. Følg med i realtid 0G til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk 0G prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om 0G

0G Prisinfo

Hvad er 0G

0G Whitepaper

0G Officiel hjemmeside

0G Tokenomics

0G Prisprognose

0G Historik

0G Købsguide

0G-til-fiat-valutaomregner

0G Spot

0G USDT-M Futures

0G Logo

0G-kurs(0G)

1 0G til USD direkte pris:

$1.074
-0.83%1D
USD
0G (0G) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:44:02 (UTC+8)

0G (0G) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.058
24H lav
$ 1.159
24H høj

$ 1.058
$ 1.159
--
--
+0.37%

-0.83%

-38.67%

-38.67%

0G (0G) realtidsprisen er $ 1.074. I løbet af de sidste 24 timer har 0G handlet mellem et lavpunkt på $ 1.058 og et højdepunkt på $ 1.159, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 0Gs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, 0G har ændret sig med +0.37% i løbet af den sidste time, -0.83% i løbet af 24 timer og -38.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

0G (0G) Markedsinformation

--
$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M

$ 1.07B
$ 1.07B$ 1.07B

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ZEROGRAVITY

Den nuværende markedsværdi på 0G er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 3.44M. Det cirkulerende forsyning af 0G er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.07B.

0G (0G) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for 0G i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00899-0.83%
30 dage$ -1.606-59.93%
60 dage$ +0.324+43.20%
90 dage$ +0.324+43.20%
0G Prisændring i dag

I dag 0G blev der registreret en ændring på $ -0.00899 (-0.83%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

0G 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -1.606 (-59.93%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

0G 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage 0G sås en ændring af $ +0.324 (+43.20%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

0G 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.324 (+43.20%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for 0G (0G)?

Tjek 0GPrishistorik-siden nu.

Hvad er 0G (0G)

The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.

0G er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dine0Ginvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- Tjek0Gtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om 0G på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din 0G købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

0G Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil 0G (0G) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine 0G (0G) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for 0G.

Tjek 0G prisprediktion nu!

0G (0G) Tokenomics

At forstå tokenomics for 0G (0G) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om 0G Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du 0G (0G)

Leder du efter, hvordan du køber 0G? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe 0G på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

0G til lokale valutaer

1 0G(0G) til VND
1 0G(0G) til AUD
1 0G(0G) til GBP
1 0G(0G) til EUR
1 0G(0G) til USD
1 0G(0G) til MYR
1 0G(0G) til TRY
1 0G(0G) til JPY
1 0G(0G) til ARS
1 0G(0G) til RUB
1 0G(0G) til INR
1 0G(0G) til IDR
1 0G(0G) til PHP
1 0G(0G) til EGP
1 0G(0G) til BRL
1 0G(0G) til CAD
1 0G(0G) til BDT
1 0G(0G) til NGN
1 0G(0G) til COP
1 0G(0G) til ZAR
1 0G(0G) til UAH
1 0G(0G) til TZS
1 0G(0G) til VES
1 0G(0G) til CLP
1 0G(0G) til PKR
1 0G(0G) til KZT
1 0G(0G) til THB
1 0G(0G) til TWD
1 0G(0G) til AED
1 0G(0G) til CHF
1 0G(0G) til HKD
1 0G(0G) til AMD
1 0G(0G) til MAD
1 0G(0G) til MXN
1 0G(0G) til SAR
1 0G(0G) til ETB
1 0G(0G) til KES
1 0G(0G) til JOD
1 0G(0G) til PLN
1 0G(0G) til RON
1 0G(0G) til SEK
1 0G(0G) til BGN
1 0G(0G) til HUF
1 0G(0G) til CZK
1 0G(0G) til KWD
1 0G(0G) til ILS
1 0G(0G) til BOB
1 0G(0G) til AZN
1 0G(0G) til TJS
1 0G(0G) til GEL
1 0G(0G) til AOA
1 0G(0G) til BHD
1 0G(0G) til BMD
1 0G(0G) til DKK
1 0G(0G) til HNL
1 0G(0G) til MUR
1 0G(0G) til NAD
1 0G(0G) til NOK
1 0G(0G) til NZD
1 0G(0G) til PAB
1 0G(0G) til PGK
1 0G(0G) til QAR
1 0G(0G) til RSD
1 0G(0G) til UZS
1 0G(0G) til ALL
1 0G(0G) til ANG
1 0G(0G) til AWG
1 0G(0G) til BBD
1 0G(0G) til BAM
1 0G(0G) til BIF
1 0G(0G) til BND
1 0G(0G) til BSD
1 0G(0G) til JMD
1 0G(0G) til KHR
1 0G(0G) til KMF
1 0G(0G) til LAK
1 0G(0G) til LKR
1 0G(0G) til MDL
1 0G(0G) til MGA
1 0G(0G) til MOP
1 0G(0G) til MVR
1 0G(0G) til MWK
1 0G(0G) til MZN
1 0G(0G) til NPR
1 0G(0G) til PYG
1 0G(0G) til RWF
1 0G(0G) til SBD
1 0G(0G) til SCR
1 0G(0G) til SRD
1 0G(0G) til SVC
1 0G(0G) til SZL
1 0G(0G) til TMT
1 0G(0G) til TND
1 0G(0G) til TTD
1 0G(0G) til UGX
1 0G(0G) til XAF
1 0G(0G) til XCD
1 0G(0G) til XOF
1 0G(0G) til XPF
1 0G(0G) til BWP
1 0G(0G) til BZD
1 0G(0G) til CVE
1 0G(0G) til DJF
1 0G(0G) til DOP
1 0G(0G) til DZD
1 0G(0G) til FJD
1 0G(0G) til GNF
1 0G(0G) til GTQ
1 0G(0G) til GYD
1 0G(0G) til ISK
0G Ressource

For en mere dybdegående forståelse af 0G, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel 0G hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om 0G

Hvor meget er 0G (0G) værd i dag?
Den direkte 0G pris i USD er 1.074 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle 0G til USD pris?
Den aktuelle pris på 0Gtil USD er $ 1.074. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af 0G?
Markedsværdien for 0G er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af 0G?
Den cirkulerende forsyning af 0G er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på 0G?
0G opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på 0G?
0G så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for 0G?
Direkte 24-timers handelsvolumen for 0G er $ 3.44M USD.
Bliver 0G højere i år?
0G kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se 0G prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
0G (0G) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

