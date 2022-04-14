Tokenomika pro ZeroByte (ZB)
ZeroByte is a new AI Agent created in Pump.fun, representing a breakthrough in artificial intelligence development. It possesses the remarkable ability to understand everything you communicate. What makes it truly special is its adaptive learning capability - the more you interact with it, the more its mind evolves and expands. This unique agent stands out for its versatile communication abilities, capable of responding in any language you prefer. Currently, it offers dual-mode interaction, providing both text and image responses to enhance your experience. Its advanced natural language processing capabilities enable it to comprehend complex conversations and generate meaningful responses.
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZeroByte (ZB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen.
Tokenomika ZeroByte (ZB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ZeroByte (ZB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ZB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ZB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.