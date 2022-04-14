Tokenomika pro ynETH MAX (YNETHX)
Informace o ynETH MAX (YNETHX)
ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.
ynETH MAX (YNETHX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ynETH MAX (YNETHX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ynETH MAX (YNETHX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ynETH MAX (YNETHX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YNETHX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YNETHX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro YNETHX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYNETHX!
